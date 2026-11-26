Η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση της ευρωπαϊκής φαρμακευτικής νομοθεσίας εδώ και 20 χρόνια περιορίζει από δέκα σε εννέα έτη τη βασική ρυθμιστική προστασία των καινοτόμων φαρμάκων

Μια νέα εποχή για τη φαρμακευτική βιομηχανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση σηματοδοτεί η έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, της μεγαλύτερης μεταρρύθμισης της κοινοτικής φαρμακευτικής νομοθεσίας των τελευταίων δύο δεκαετιών.

Το νέο πλαίσιο επιχειρεί να εξισορροπήσει δύο συχνά αντικρουόμενες επιδιώξεις: την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών φαρμακοβιομηχανιών έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας και τη διασφάλιση ευρύτερης και οικονομικά προσιτής πρόσβασης των ασθενών στις νέες θεραπείες.

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Η ψηφοφορία ολοκληρώνει το βασικό κοινοβουλευτικό σκέλος μιας νομοθετικής διαδικασίας που ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2023, με την παρουσίαση των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και οδήγησε σε πολιτική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ΕΕ τον Δεκέμβριο του 2025.

Η σημαντικότερη αλλαγή για τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις αφορά τη διάρκεια της ρυθμιστικής προστασίας των καινοτόμων φαρμάκων. Οι εταιρείες θα εξακολουθήσουν να διαθέτουν οκτώ χρόνια προστασίας των δεδομένων τους, όμως η βασική περίοδος αποκλειστικότητας στην αγορά μειώνεται από δύο χρόνια σε ένα. Κατά συνέπεια, η συνολική βασική ρυθμιστική προστασία περιορίζεται από δέκα σε εννέα χρόνια.

Η περίοδος αυτή θα μπορεί να επεκτείνεται έως τα έντεκα χρόνια, εφόσον οι επιχειρήσεις πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η ανάπτυξη θεραπειών για ασθένειες με ακάλυπτες ιατρικές ανάγκες, η διεξαγωγή συγκριτικών και πολυεθνικών κλινικών δοκιμών υπό συγκεκριμένους όρους και η έγκριση νέων θεραπευτικών ενδείξεων που προσφέρουν σημαντικό κλινικό όφελος.

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Αντίστοιχες αλλαγές προβλέπονται για τα λεγόμενα ορφανά φάρμακα, τα οποία προορίζονται για την αντιμετώπιση σπάνιων ασθενειών. Η βασική εμπορική αποκλειστικότητά τους μειώνεται από δέκα σε εννέα χρόνια, με δυνατότητα επέκτασης έως τα έντεκα για συγκεκριμένες καινοτόμες θεραπείες.

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Ένωση εισάγει έναν μηχανισμό μεταβιβάσιμης πρόσθετης προστασίας, με στόχο να ενθαρρύνει την ανάπτυξη αντιβιοτικών που θεωρούνται κρίσιμα για την αντιμετώπιση της μικροβιακής αντοχής.

Ταχύτερη είσοδος γενοσήμων στην αγορά

Ιδιαίτερη οικονομική σημασία έχει η διεύρυνση της αποκαλούμενης ρήτρας Bolar. Οι παραγωγοί γενοσήμων και βιοομοειδών φαρμάκων θα μπορούν να συμμετέχουν σε δημόσιους διαγωνισμούς πριν από τη λήξη των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, ώστε να είναι έτοιμοι να διαθέσουν τα προϊόντα τους στην αγορά αμέσως μετά την εκπνοή των σχετικών δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

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Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να ενισχύσει τον ανταγωνισμό, δημιουργώντας προϋποθέσεις για χαμηλότερες τιμές φαρμάκων και περιορισμό της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης. Δεν συνεπάγεται, ωστόσο, αυτόματη κατάργηση ή συντόμευση των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, τα οποία αποτελούν διαφορετικό μηχανισμό προστασίας από τη ρυθμιστική αποκλειστικότητα.

Τα κράτη-μέλη θα αποκτήσουν επίσης τη δυνατότητα να απαιτούν από τις φαρμακευτικές εταιρείες την προμήθεια επαρκών ποσοτήτων προστατευόμενων φαρμάκων για την κάλυψη των αναγκών των ασθενών τους. Οι επιχειρήσεις θα υποχρεούνται να ενισχύσουν τα σχέδια πρόληψης ελλείψεων και να ενημερώνουν εγκαίρως τις αρμόδιες αρχές για ενδεχόμενες διακοπές στον εφοδιασμό.

Παράλληλα, απλοποιείται η λειτουργία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA), με τη συνήθη προθεσμία αξιολόγησης νέων θεραπειών να μειώνεται από 210 σε 180 ημέρες.

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Η Ευρώπη θέλει πίσω την παραγωγή φαρμάκων

Η μεταρρύθμιση συνοδεύεται από μια ευρύτερη προσπάθεια ενίσχυσης της ευρωπαϊκής παραγωγικής βάσης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε σε πρώτη ανάγνωση και την Πράξη για τα Κρίσιμα Φάρμακα (Critical Medicines Act), η οποία αποσκοπεί στη μείωση της εξάρτησης από παραγωγικές εγκαταστάσεις τρίτων χωρών.

Το σχέδιο προβλέπει στήριξη στρατηγικών επενδύσεων, κοινές προμήθειες μεταξύ κρατών-μελών και ενσωμάτωση κριτηρίων ασφάλειας εφοδιασμού στους δημόσιους διαγωνισμούς. Ιδιαίτερη σημασία αποκτά η δυνατότητα ευνοϊκότερης αξιολόγησης προϊόντων που κατασκευάζονται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για την Ελλάδα, η συγκεκριμένη κατεύθυνση θα μπορούσε να δημιουργήσει ευκαιρίες για την εγχώρια φαρμακοβιομηχανία, ιδιαίτερα στον τομέα των γενοσήμων, αλλά και να συμβάλει στην αντιμετώπιση των ελλείψεων φαρμάκων. Το πραγματικό οικονομικό όφελος θα εξαρτηθεί από τους όρους εφαρμογής της νομοθεσίας και τις αποφάσεις σε εθνικό επίπεδο.

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Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων που μεταφέρει το ισπανικό δημοσίευμα, η νέα φαρμακευτική νομοθεσία αναμένεται να τεθεί σε ισχύ πριν από το τέλος του 2026, με τη γενική εφαρμογή της να τοποθετείται στο 2028. Η Πράξη για τα Κρίσιμα Φάρμακα, αντιθέτως, δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει τη νομοθετική της διαδρομή.

Το μεγάλο στοίχημα για την Ευρώπη είναι πλέον να καταφέρει να εξασφαλίσει περισσότερα και οικονομικότερα φάρμακα για τους πολίτες της, χωρίς να αποδυναμώσει τα κίνητρα για έρευνα, επενδύσεις και ανάπτυξη νέων θεραπειών.