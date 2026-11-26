Οι παραγωγοί καταγγέλλουν ότι μένουν εκτός ασφαλιστικής κάλυψης από τον ΕΛΓΑ για τις απώλειες, ενώ δηλώνουν πως είναι «επί της ουσίας ξεκρέμαστοι στις καιρικές συνθήκες»

Σε οριακό σημείο βρίσκονται οι φασολοπαραγωγοί στις Πρέσπες, καθώς το 30% με 40% της φετινής παραγωγής παραμένει ασυγκόμιστο στα χωράφια εξαιτίας των συνεχών βροχοπτώσεων, την ώρα που, όπως καταγγέλλουν μιλώντας στο Mega News 104,6, μένουν εκτός ασφαλιστικής κάλυψης από τον ΕΛΓΑ.

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Mega News 104,6 και στην εκπομπή «Πρωινό Predator», ο εκπρόσωπος του Αγροτικού Συνεταιρισμού φασολοπαραγωγών Εθνικού Δρυμού Πρεσπών «Πελεκάνος», Αντώνης Φωτίου, περιέγραψε με μελανά χρώματα την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή, παρότι η περίοδος συγκομιδής θα έπρεπε ήδη να έχει ολοκληρωθεί.

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Όπως ανέφερε, τόσο η ποσότητα όσο και η ποιότητα της παραγωγής είναι σημαντικά μειωμένες. Η στρεμματική απόδοση περιορίζεται πλέον στα 200 με 250 κιλά, εκ των οποίων μάλιστα το 50% απορρίπτεται.

Υψηλό κόστος, μηδενικό κέρδος και «κενό» από τον ΕΛΓΑ



Την ίδια στιγμή, τα οικονομικά δεδομένα καθιστούν σχεδόν αδύνατη τη συνέχιση της καλλιέργειας. Το κόστος καλλιέργειας ανέρχεται σε 500-700 ευρώ ανά στρέμμα. Η τιμή διάθεσης του προϊόντος διαμορφώνεται στα 5-6 ευρώ ανά κιλό. Τα ενδεικτικά έσοδα των παραγωγών κυμαίνονται μόλις στα 500-600 ευρώ ανά στρέμμα. Η απουσία κερδοφορίας θέτει πλέον ευθέως σε κίνδυνο τη χρηματοδότηση της επόμενης καλλιεργητικής περιόδου.

Επιπλέον, σύμφωνα με τον κ. Φωτίου, η ασυγκόμιστη παραγωγή παραμένει χωρίς ασφαλιστική κάλυψη από τον ΕΛΓΑ, καθώς έχει παρέλθει η προβλεπόμενη καλλιεργητική περίοδος, τη στιγμή που οι απώλειες αυξάνονται καθημερινά. «Είμαστε επί της ουσίας ξεκρέμαστοι στις καιρικές συνθήκες», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ανοιχτή πληγή οι ελληνοποιήσεις

Πέρα από τις ακραίες καιρικές συνθήκες, ο εκπρόσωπος του συνεταιρισμού «Πελεκάνος» ανέδειξε και το διαχρονικό πρόβλημα των παράνομων ελληνοποιήσεων εισαγόμενων φασολιών, επισημαίνοντας ότι το ζήτημα παραμένει άλυτο από τις δεκαετίες του 1980 και του 1990, πλήττοντας περαιτέρω το εισόδημα των Ελλήνων παραγωγών.