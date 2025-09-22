Μεγάλο πρόβλημα αποτελεί η άνοδος των τιμών από το χωράφι στο ράφι.
Πρόκειται για ένα επιπλέον ζήτημα το οποίο δεν έχει αντιμετωπίσει η κυβέρνηση της Ν.Δ., με αποτέλεσμα να δημιουργείται υψηλό κέρδος για διάφορους μεσάζοντες αλλά και μεγάλο κόστος για τους καταναλωτές.
Φασόλια γίγαντες: εκτοξεύεται η τιμή τους από το χωράφι στο ράφι
Τιμή παραγωγού στη Φλώρινα
—Φασόλια πλακέ 5€ /κιλό
—Φασόλια ελέφαντες 5,50€ /κιλό
—Φασόλια ελληνικά, τιμή λιανικής σε σούπερ μάρκετ 14,52€/κιλό (+190%)
—Γίγαντες, τιμή στη λαϊκή αγορά
- 2024: 8€ / κιλό
- 2025: 10€ /κιλό