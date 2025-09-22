Μεγάλο πρόβλημα αποτελεί η άνοδος των τιμών από το χωράφι στο ράφι.

Πρόκειται για ένα επιπλέον ζήτημα το οποίο δεν έχει αντιμετωπίσει η κυβέρνηση της Ν.Δ., με αποτέλεσμα να δημιουργείται υψηλό κέρδος για διάφορους μεσάζοντες αλλά και μεγάλο κόστος για τους καταναλωτές.

Φασόλια γίγαντες: εκτοξεύεται η τιμή τους από το χωράφι στο ράφι

Τιμή παραγωγού στη Φλώρινα

—Φασόλια πλακέ 5€ /κιλό

—Φασόλια ελέφαντες 5,50€ /κιλό

—Φασόλια ελληνικά, τιμή λιανικής σε σούπερ μάρκετ 14,52€/κιλό (+190%)

—Γίγαντες, τιμή στη λαϊκή αγορά