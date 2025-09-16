Η ακρίβεια «ροκανίζει» το εισόδημα, με τα νοικοκυριά να μετρούν κάθε ευρώ.

Η ακρίβεια συνεχίζει να πιέζει τα νοικοκυριά της Αττικής, με τα στοιχεία να αποτυπώνουν το δύσκολο οικονομικό κλίμα. Η έρευνα της MRB για το Επαγγελματικό Επιμελητήριο της Αττικής μόλις 1 στα 4 νοικοκυριά δηλώνει ότι ο μισθός επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες ολόκληρου του μήνα.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, μέσα σε έναν χρόνο καταγράφηκαν αυξήσεις σε βασικά είδη διατροφής και υπηρεσίες, όπως κρέας, φρούτα, λαχανικά, προϊόντα ζαχαροπλαστικής, καφές, ψάρια, σοκολάτες, ενοίκια, ηλεκτρικό ρεύμα, ένδυση – υπόδηση και αεροπορικά εισιτήρια.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι, παρά το υψηλό κόστος σε βασικά προϊόντα, ο κατώτατος μισθός στην Ελλάδα παραμένει χαμηλότερος σε σχέση με άλλες χώρες της Ε.Ε.

Αβγά (12 τεμάχια): Ελλάδα 3,86€ (0,32€/τεμ.), Λιθουανία 2,64€ (0,22€/τεμ.), Γαλλία 3,78€ (0,31€/τεμ.)

Κατώτατος μισθός: Ελλάδα (1.027€) , Λιθουανία (1.038€), Γαλλία (1.802€)

Γάλα (1 λίτρο): Ελλάδα 1,49€, Λιθουανία 1,31€, Γαλλία 1,16€

Σημειώνεται ότι ο κατώτατος μισθός στην Ελλάδα (880€) αναγωγικά με τις 14 καταβολές το έτος φθάνει τα 1.027€.

Στη λιανική η τιμή διαφοροποιείται ως εξής:

-Κλουβιού: 0,29 – 0,35€

-Αχυρώνα: 0,38 – 0,40€

-Ελευθέρας βοσκής: 0,50 – 0,55€

-Βιολογικά: 0,60 – 1,00€