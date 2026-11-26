Ο ανήλικος μαθητής παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έχοντας τις αισθήσεις του και διακομίστηκε στο Ασκληπιείο Βούλας

Συναγερμός σήμανε νωρίτερα σήμερα (26/11) το πρωί στη Βούλα, όπου ένας 15χρονος μαθητής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε ημιλιπόθυμη κατάσταση, έπειτα από κατανάλωση άγνωστης ουσίας σε ιδιωτικό σχολείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον παρέλαβε ενώ είχε τις αισθήσεις του, και τον μετέφερε στο Ασκληπιείο Βούλας.

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Οι έρευνες των Αρχών για το περιστατικό βρίσκονται σε εξέλιξη.