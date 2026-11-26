Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη ανέφερε ότι από την ίδρυση του ελληνικού FBI έχουν πραγματοποιηθεί 2.000 συλλήψεις και έχουν εξαρθρωθεί 200 εγκληματικές οργανώσεις

Μήνυμα κατά της ακροδεξιάς δράσης στις γειτονιές, αλλά και της εγκληματικότητας, έστειλε το πρωί της Πέμπτης ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, με αφορμή το σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ. για περιοχές όπως ο Άγιος Παντελεήμονας.

«Όποιος τολμήσει να εμφανιστεί στις γειτονιές να παρουσιάζεται ως προστάτης ή ως συμπαραστάτης ή αλληλέγγυος ακροδεξιός από αυτά που εμφανίστηκαν τα τελευταία χρόνια – υπάρχουν στη φυλακή άνθρωποι που σκότωσαν μετανάστες και τα μέλη της Χρυσής Αυγής – να ξέρει ότι θα συλληφθεί και θα οδηγηθεί στη δικαιοσύνη», δήλωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός, μιλώντας στο OPEN.

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Η αστυνομική παρουσία σε Άγιο Παντελεήμονα και Κυψέλη

Ο κ. Χρυσοχοΐδης αναφέρθηκε στην αυξημένη παρουσία αστυνομικών δυνάμεων στις συγκεκριμένες περιοχές, επισημαίνοντας ότι οι έλεγχοι πραγματοποιούνται σε καθημερινή βάση.

«Κάθε βράδυ υπάρχει παρουσία του ελληνικού FBI, του Εκβιαστών με τη ΔΙΑΣ και άλλες δυνάμεις της αστυνομίας. Έχουμε εγκαταστήσει σε όλες τις πλατείες εδώ και έναν μήνα ένστολες δυνάμεις από το πρωί μέχρι τις 2 τη νύχτα. Ορισμένες περιοχές έχουν καθαρίσει όπως η Κυψέλη. Δεν θα αφήσουμε να κυριαρχήσει είτε το έγκλημα είτε η ακροδεξιά ρητορική», ανέφερε.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος αύξησης της εγκληματικότητας ή ενίσχυσης της ακροδεξιάς ρητορικής.

Τι είπε για το κύκλωμα με τις εικονικές αποδείξεις διαμονής ένστολων

Ερωτηθείς για το κύκλωμα με τις εικονικές αποδείξεις διαμονής αστυνομικών, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη έκανε λόγο για χρόνιες παθογένειες που πρέπει να αντιμετωπιστούν.

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«Είναι πολλά χρόνια αυτές οι υποθέσεις και κάποια στιγμή οι παθογένειες πρέπει να τελειώνουν. Είναι καθήκον των υπηρεσιών να τις εξιχνιάσουν, πιστεύω ότι με αφορμή την υπόθεση αυτή να εξαφανιστούν τέτοιες παθογένειες», δήλωσε.

Αναφερόμενος, στη συνέχεια, στην παραβατικότητα των Ρομά, σημείωσε: «Αυτό που πρέπει να τελειώνει είναι η εκτεταμένη παραβατικότητα των Ρομά, το άβατο έχει σπάσει με τις ομάδες διαμεσολάβησης που έχουμε ιδρύσει».

«Θα σταματήσουμε την εξιχνίαση υποθέσεων επειδή είναι προεκλογική περίοδος;»

Ο κ. Χρυσοχοΐδης απάντησε και στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης περί εξιχνίασης υποθέσεων με αφορμή την προεκλογική περίοδο, υποστηρίζοντας ότι οι μεγάλες αστυνομικές έρευνες απαιτούν χρόνο.

«Διαβάζω ανακοινώσεις που δείχνουν άγνοια των θεμάτων και αυτό δεν είναι καλό για το κομματικό σύστημα και τη Δημοκρατία. Τα ζητήματα όλα έχουν αρχές, εξέλιξη και τέλος. Πιστεύει κανείς ότι μια υπόθεση που έχει 60-70-100 συλλήψεις, έχει ανεύρεση εκατομμυρίων με διείσδυση αστυνομικών γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη; Αν τα πιστεύουν υπάρχει ένα ζήτημα για την παρουσία τους», σχολίασε.

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Στη συνέχεια, επικαλέστηκε τα αποτελέσματα της δράσης του ελληνικού FBI, σημειώνοντας ότι από την ίδρυσή του, πριν από δύο χρόνια, έχουν πραγματοποιηθεί 2.000 συλλήψεις, ενώ έχουν εξαρθρωθεί 200 εγκληματικές οργανώσεις και 800 άτομα έχουν οδηγηθεί στη φυλακή.

«Απλώς οι δύο μεγάλες υποθέσεις δουλεύονταν 1,5 χρόνο. Τι θα κάνουμε; Θα αφήσουμε και δεν θα προχωρήσουμε σε εξιχνίαση εγκληματικών υποθέσεων επειδή είναι προεκλογική περίοδος;», διερωτήθηκε.

Οι καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία και το περιστατικό με τον αστυνομικό των ΜΑΤ

Αναφερόμενος στην αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας, ο υπουργός υπογράμμισε ότι η αυξημένη καταγραφή περιστατικών συνδέεται και με το γεγονός ότι περισσότερα θύματα προχωρούν πλέον σε καταγγελίες.

«Πριν 15 χρόνια εάν πήγαινε μια γυναίκα σε ΑΤ και του έλεγε ο άνδρας μου με κακοποιεί θα του έλεγε βρείτε μια λύση. Εδώ και 5-6 χρόνια η κοινωνία μας αποφάσισε να προστατεύσει τα θύματα. Έχουμε κάθε μέρα 100 καταγγελίες και αυτό σημαίνει ότι ανοίγουν τα στόματα», ανέφερε.

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Πρόσθεσε ότι καθημερινά πραγματοποιούνται 50-60-70 συλλήψεις για περιστατικά κακοποιητικής συμπεριφοράς, ενώ, όπως είπε, οι συλλήψεις για το συγκεκριμένο αδίκημα πλησιάζουν τις 12.000 μέσα στο έτος. Παράλληλα, ανέφερε ότι 600 άτομα βρίσκονται προφυλακισμένα και ότι λειτουργούν 66 γραφεία αντιμετώπισης ενδοοικογενειακής βίας σε όλη τη χώρα.

Τέλος, αναφερόμενος στον αστυνομικό των ΜΑΤ που χτύπησε γυναίκα με γκλοπ στο τέλος της πορείας για την επέτειο του Πολυτεχνείου, καταδίκασε την ενέργεια και επανέλαβε ότι δεν υπάρχει ανοχή στην παράνομη βία.

«Κάποιος αστυνομικός άσκησε παράνομη βία και είναι καταδικαστέος. Απομακρύνθηκε από την υπηρεσία, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη, δεν υπάρχει ΕΔΕ, την έρευνα την έχει ο Συνήγορος του Πολίτη, δεν υπάρχει καμία ανοχή στην παράνομη βία», τόνισε.