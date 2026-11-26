Σε μια πρωτοβουλία που πραγματοποιείται για πρώτη φορά μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας επικοινώνησε με περίπου 100.000 πρώην στρατιωτικούς και εφέδρους, καλώντας τους να προετοιμαστούν για το ενδεχόμενο επιστράτευσης, εν μέσω αυξανόμενης ανησυχίας για τις απειλές που αποδίδονται στη Ρωσία.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι επιστολές απευθύνονται σε βετεράνους που έχουν υπηρετήσει στο παρελθόν στις βρετανικές Ένοπλες Δυνάμεις. Μέσω αυτών, τους προσφέρεται η δυνατότητα να συμμετάσχουν εθελοντικά σε εκπαιδευτικά προγράμματα και στρατιωτικές ασκήσεις, με στόχο την ενίσχυση της επιχειρησιακής τους ετοιμότητας.

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Veterans and recent service leavers on the U.K.’s Strategic Reserve, about 100,000 people, have been sent contact and readiness letters by the Ministry of Defence. It is the first outreach of its kind since the Cold War. The letters, signed by the chiefs of the Army, Navy and RAF, ask recipients to update their contact details and list their civilian jobs and skills. Veterans Minister Calvin Bailey: no one is being mobilized or called up for active duty. The Telegraph, The Times — Open Source Intel (@Osint613) November 26, 2026

Η ανησυχία για τη ρωσική απειλή

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στην προσπάθεια του Λονδίνου να ενισχύσει την αμυντική του ικανότητα απέναντι σε ένα ολοένα πιο απαιτητικό περιβάλλον ασφαλείας. Η απόφαση έρχεται εν μέσω της κλιμάκωσης των απειλών από τη Ρωσία, τόσο μέσω ενεργειών που εντάσσονται στον λεγόμενο «σκιώδη πόλεμο» όσο και μέσα από περιστατικά που έχουν προκαλέσει ανησυχία σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

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Στο ίδιο πλαίσιο αναφέρεται και το περιστατικό με πύραυλο cruise στην Πολωνία, το οποίο, σύμφωνα με το δημοσίευμα, σημειώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα.

Britain has contacted around 100,000 military veterans for the first time since the Cold War to bolster its readiness for a potential conflict. Strategic reservists have been asked to update their contact details and civilian skills and have been offered opportunities to participate in NATO exercises. The Ministry of Defense stressed that mobilization was not imminent, describing the initiative as a practical step to strengthen preparedness and deterrence. Source: The Telegraph — Military Summary (@MilitarySummary) November 26, 2026

«Λογικό και αναγκαίο προληπτικό μέτρο»

Ο υπουργός Άμυνας της Βρετανίας, Γουές Στρίτινγκ, επιχείρησε να καθησυχάσει την κοινή γνώμη, χαρακτηρίζοντας την κινητοποίηση «λογικό και αναγκαίο προληπτικό μέτρο».

Όπως τόνισε, η προετοιμασία και η ενίσχυση της στρατιωτικής ετοιμότητας δεν θα πρέπει να προκαλούν ανησυχία, αλλά να αποτελούν μέρος μιας υπεύθυνης αμυντικής πολιτικής.

Η επικοινωνία με τους περίπου 100.000 πρώην στρατιωτικούς και εφέδρους σηματοδοτεί, σύμφωνα με το δημοσίευμα, μια αξιοσημείωτη αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο η Βρετανία προσεγγίζει την αμυντική της προετοιμασία, καθώς αντίστοιχη κινητοποίηση δεν είχε πραγματοποιηθεί από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου.