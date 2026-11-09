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Σε επιφυλακή για κυβερνοπόλεμο η Μεγάλη Βρετανία: Στέλνει ειδικές ομάδες κυνηγών χάκερ σε Ευρώπη και Ασία

Το βρετανικό υπουργείο Άμυνας έχει καταγράψει 90.000 κυβερνοεπιθέσεις από πηγές που συνδέονται με κρατικούς παράγοντες

Σε επιφυλακή για κυβερνοπόλεμο η Μεγάλη Βρετανία: Στέλνει ειδικές ομάδες κυνηγών χάκερ σε Ευρώπη και Ασία
09/11/2026, 12:00
TANEA Newsroom
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Ειδικές ομάδες στρατιωτικών αναπτύσσει η Μεγάλη Βρετανία σε χώρες της Ευρώπης και της Ασίας, με αποστολή τον εντοπισμό χάκερ και την αποτροπή κυβερνοεπιθέσεων προτού αυτές πλήξουν τα στρατιωτικά συστήματα της χώρας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Times, οι αποστολές βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, όπως αποκάλυψε ο υποστράτηγος Μάικ Φέιερς, επικεφαλής της βρετανικής στρατιωτικής κυβερνοάμυνας.

Ο ίδιος προειδοποιεί ότι στα δίκτυα του υπουργείου Άμυνας ενδέχεται να υπάρχουν κρυμμένα κακόβουλα λογισμικά, τα οποία θα μπορούσαν να ενεργοποιηθούν σε περίπτωση πολέμου.

Η ανησυχία εντείνεται μετά τις πρόσφατες κυβερνοεπιθέσεις σε ευρωπαϊκές εγκαταστάσεις ψύξης, κατά τις οποίες χάκερ κατάφεραν να αυξήσουν εξ αποστάσεως τις θερμοκρασίες των συστημάτων.

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Το βρετανικό υπουργείο Άμυνας έχει καταγράψει 90.000 κυβερνοεπιθέσεις από πηγές που συνδέονται με κρατικούς παράγοντες μέσα σε διάστημα δύο ετών. Ο αριθμός αυτός είναι διπλάσιος σε σύγκριση με την προηγούμενη διετία.

Ο Βρετανός στρατηγός επισημαίνει, επίσης, ότι η τεχνητή νοημοσύνη δίνει τη δυνατότητα στους χάκερ να εξαπολύουν επιθέσεις με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα, περιορίζοντας σημαντικά τον χρόνο που έχουν στη διάθεσή τους οι αμυνόμενοι για να αντιδράσουν.

Παράλληλα, αποκαλύπτει ότι έχει λάβει ο ίδιος μέτρα προετοιμασίας για το ενδεχόμενο μιας σοβαρής κυβερνοεπίθεσης. Στο σπίτι του διατηρεί μετρητά, τρόφιμα για τρεις ημέρες και αντίγραφα σημαντικών εγγράφων, τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή.

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Times κυβερνοεπιθέσεις Μεγάλη Βρετανία

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