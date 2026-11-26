Οι γιατροί εξετάζουν το ενδεχόμενο διακοπής της κύησης της 14χρονης λόγω της ιδιαίτερα επιβαρυμένης κατάστασης της υγείας της και πιθανών προβλημάτων εξαρτήσεων

Οι μαρτυρίες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες μεγάλωνε η 14χρονη στον Πύργο Ηλείας που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ενώ παράλληλα κυοφορεί, προκαλεί πολλά εύλογα ερωτήματα. Η ανήλικη βρίσκεται έναν μήνα στο νοσοκομείο και εκεί διαπιστώθηκε ότι είναι έγκυος. Οι γιατροί εξετάζουν το ενδεχόμενο διακοπής της κύησης, καθώς η κατάσταση της υγείας της ανήλικης είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη, ενώ το κορίτσι φέρεται να ζητά να μη συνεχίσει την εγκυμοσύνη.

Την ίδια ώρα, μαρτυρίες ανθρώπων που γνώριζαν την οικογένεια περιγράφουν συνθήκες παραμέλησης, με την 14χρονη, σύμφωνα με όσα καταγγέλλονται, να ζει μόνη της από την ηλικία των 12 ετών, σε σπίτι χωρίς βασικές ανέσεις και χωρίς την καθημερινή φροντίδα που είχε ανάγκη.

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Η 66χρονη θετή μητέρα της, η οποία κατηγορείται για παραμέληση, αρνείται όσα της αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει κάνει κάτι κακό στο παιδί και ότι έχουν ειπωθεί ψέματα σε βάρος της.

«Είμαι αθώα, δεν έχω κάνει κάτι, λένε ψέματα» λέει η θετή μητέρα

Η 66χρονη, θετή μητέρα, η οποία εργάζεται ως καθηγήτρια, μίλησε στο MEGA, αρνούμενη τις καταγγελίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Όπως υποστήριξε, επισκέφθηκε την ανήλικη στο νοσοκομείο, χωρίς να ενημερωθεί για την εγκυμοσύνη της.

«Τώρα γύρισα από εκεί (το νοσοκομείο). Μια χαρά είναι (η 14χρονη). Δεν μου είπαν τίποτα. Δεν μίλησαν γι’ αυτό (για την εγκυμοσύνη). Ό,τι ξέρετε, ξέρω. Είμαι αθώα. Δεν έχω κάνει κάτι. Έχουνε πει πολλά ψέματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια υποστηρίζει ότι βρισκόταν στο πλευρό της θετής κόρης της, ωστόσο ισχυρίζεται πως το κορίτσι δεν ήθελε να βρίσκεται μαζί της και ότι στο παρελθόν είχε εκδηλώσει επιθετική συμπεριφορά.

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«Ήμουν πάντα δίπλα της. Αυτή δεν με ακολουθούσε. Δεν με θέλει. Έχει βγάλει μαχαίρι, έχει βγάλει ψαλίδι εναντίον μου. Έλεγε «Θα σε βάλω κάτω από το χώμα των δικών σου», υποστήριξε η 66χρονη.

Οι μαρτυρίες για το σπίτι όπου φέρεται να ζούσε μόνη, παρατημένη χωρίς τη θετή μάνα – «Δεν το ήθελε το παιδί»

Διαφορετική εικόνα για την καθημερινότητα της ανήλικης περιγράφουν άνθρωποι που έμεναν στην ίδια πολυκατοικία και είχαν καταγγείλει τις συνθήκες διαβίωσής της.

Μία γυναίκα, η οποία κατοικούσε στο διπλανό διαμέρισμα και είχε προχωρήσει σε καταγγελία περίπου ενάμιση χρόνο πριν, περιέγραψε ένα σπίτι με ελάχιστα έπιπλα και χωρίς τις βασικές ανέσεις.

«Ένα σπίτι με δύο έπιπλα. Είχε θέρμανση αλλά δεν την άναβε για να μην την χρεώνεται. Ούτε καλοκαίρι ψύξη. Ούτε ζεστό νερό», ανέφερε.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων της πολυκατοικίας, η παρουσία της θετής μητέρας στο διαμέρισμα φέρεται να γινόταν ολοένα και πιο αραιή, με αποτέλεσμα το κορίτσι να περνά μεγάλα χρονικά διαστήματα μόνο του.

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«Αυτό το σπίτι νοικιάζεται 2 χρόνια. Το τελευταίο 6μηνο ήταν εντελώς μόνο του. Ήταν παρατημένο αυτό το παιδί», ανέφερε ένας από τους ανθρώπους που γνώριζαν την κατάσταση.

Οι ίδιοι περιγράφουν την 14χρονη ως ένα εσωστρεφές, αλλά ευγενικό και καλοσυνάτο κορίτσι, το οποίο χαιρετούσε τους γείτονες, χωρίς να ανοίγει συχνά συζήτηση μαζί τους.

Παράλληλα, καταγγέλλουν ότι η 66χρονη φέρεται να χρησιμοποιούσε προσβλητικούς χαρακτηρισμούς όταν αναφερόταν στη θετή κόρη της στη γειτονιά.

Κυκλοφορούσε με σκισμένα ρούχα και παπούτσια ενώ η μάνα είχε περιουσία

Ακόμη πιο σοκαριστικές είναι οι μαρτυρίες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες φέρεται να μεγάλωνε το κορίτσι. Σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν από το MEGA, η θετή μητέρα διαθέτει ακίνητη περιουσία σε Αμαλιάδα, Πύργο, Πάτρα και Αθήνα.

Ωστόσο, γείτονες καταγγέλλουν ότι η ανήλικη δεν είχε εξασφαλισμένες ούτε βασικές ανάγκες, ενώ φέρεται να κυκλοφορούσε με σκισμένα παπούτσια.

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Μάλιστα, σύμφωνα με μία μαρτυρία, το κορίτσι έβγαινε να πει τα κάλαντα προκειμένου να αγοράσει σχολικά είδη.

«Έλεγε τα κάλαντα το καημένο και πήγαινε και έπαιρνε βιβλία, έπαιρνε τσάντα για το σχολείο», ανέφερε χαρακτηριστικά γείτονας.

Άλλος κάτοικος περιέγραψε τις συνθήκες υγιεινής στο διαμέρισμα, υποστηρίζοντας ότι η θετή μητέρα δεν αναλάμβανε ούτε την καθαριότητα του σπιτιού.

Καταγγελίες στις κοινωνικές υπηρεσίες από το 2021

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκονται και οι αναφορές για καταγγελίες που είχαν γίνει στις αρμόδιες υπηρεσίες σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης της ανήλικης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, υπάρχουν διαφορετικές αναφορές ως προς τον χρόνο κατά τον οποίο ενημερώθηκαν οι κοινωνικές υπηρεσίες, καθώς γίνεται λόγος για το 2021 αλλά και το 2023.

Μία γειτόνισσα, ωστόσο, υποστήριξε στο MEGA ότι είχε προχωρήσει σε ανώνυμη καταγγελία ήδη από το 2015, απευθυνόμενη στο «Χαμόγελο του Παιδιού».

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«Εγώ είχα πάρει τηλέφωνο στο Χαμόγελο του Παιδιού και είχα κάνει ανώνυμη καταγγελία. Είχανε και άλλες, μου είχανε πει, καταγγελίες και ήξεραν το συγκεκριμένο ζήτημα», δήλωσε.

Μία ακόμη γυναίκα ανέφερε ότι η 66χρονη φέρεται να αναζητούσε άτομο που θα αναλάμβανε την καθημερινή φροντίδα της θετής κόρης της από τα πρώτα χρόνια της σχολικής της ζωής.

Όπως υποστήριξε, η 66χρονη της είχε προτείνει να της παραχωρήσει σπίτι, με αντάλλαγμα να φροντίζει και να ταΐζει το παιδί από το πρωί έως το βράδυ.

«Της λέω: “Το παιδί είναι δικό σου”. “Α, εγώ δεν προλαβαίνω, δεν προλαβαίνω, εγώ δεν μπορώ να το κρατήσω”. Το παιδί τότε ήταν, νομίζω, Α΄ Δημοτικού», ανέφερε.

Μία γειτόνισσα, ωστόσο, υποστήριξε στο MEGA ότι είχε προχωρήσει σε ανώνυμη καταγγελία ήδη από το 2015, απευθυνόμενη στο «Χαμόγελο του Παιδιού».

«Εγώ είχα πάρει τηλέφωνο στο Χαμόγελο του Παιδιού και είχα κάνει ανώνυμη καταγγελία. Είχανε και άλλες, μου είχανε πει, καταγγελίες και ήξεραν το συγκεκριμένο ζήτημα», δήλωσε.

Μία ακόμη γυναίκα ανέφερε ότι η 66χρονη φέρεται να αναζητούσε άτομο που θα αναλάμβανε την καθημερινή φροντίδα της θετής κόρης της από τα πρώτα χρόνια της σχολικής της ζωής.

Όπως υποστήριξε, η 66χρονη της είχε προτείνει να της παραχωρήσει σπίτι, με αντάλλαγμα να φροντίζει και να ταΐζει το παιδί από το πρωί έως το βράδυ.

«Της λέω: “Το παιδί είναι δικό σου”. “Α, εγώ δεν προλαβαίνω, δεν προλαβαίνω, εγώ δεν μπορώ να το κρατήσω”. Το παιδί τότε ήταν, νομίζω, Α΄ Δημοτικού», ανέφερε.

Εξετάζεται το ενδεχόμενο διακοπής κύησης λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας

Η 14χρονη παραμένει στο νοσοκομείο του Πύργου, όπου οι γιατροί εξετάζουν το ενδεχόμενο διακοπής της κύησης, καθώς η κατάσταση της υγείας της προκαλεί ανησυχία. Εκτός από το πολύ νεαρό της ηλικίας της, το κορίτσι φέρεται να αντιμετωπίζει και προβλήματα εξαρτήσεων.

Ο διευθυντής του νοσοκομείου, Σπύρος Πολίτης, αναφέρθηκε στις συνθήκες φροντίδας που έχει πλέον η ανήλικη, σημειώνοντας ότι βρίσκεται σε ένα περιβάλλον ασφάλειας, καθαριότητας και υποστήριξης.

«Μακάρι η 14χρονη να ερχόταν νωρίτερα στο νοσοκομείο», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης.