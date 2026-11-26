Η εκδίκαση της υπόθεσης μεταφέρθηκε για τις 10 Φεβρουαρίου 2027 στο Εφετείο Πατρών, μετά την έφεση που άσκησε η πλευρά του κατηγορουμένου

Αναβολή για τις 10 Φεβρουαρίου 2027 πήρε η εκδίκαση σε δεύτερο βαθμό της υπόθεσης revenge porn με θύμα την Έλενα Κρεμλίδου και κατηγορούμενο έναν 36χρονο εν ενεργεία αστυνομικό, η οποία επρόκειτο να διεξαχθεί χθες, Τετάρτη (25/11), στο Εφετείο Πατρών.

Η υπόθεση έφτασε στο Εφετείο μετά την έφεση που άσκησε η πλευρά του κατηγορουμένου κατά της πρωτόδικης απόφασης. Υπενθυμίζεται ότι τον Οκτώβριο του 2025, το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Πατρών είχε κρίνει ένοχο τον 36χρονο αστυνομικό για τη διαρροή προσωπικού υλικού της γνωστής influencer στο διαδίκτυο, επιβάλλοντάς του ποινή φυλάκισης δύο ετών με αναστολή και χρηματικό πρόστιμο 5.000 ευρώ, χωρίς να του αναγνωρίσει κανένα ελαφρυντικό.

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Η γνωστή influencer έδωσε το «παρών» στα δικαστήρια της Πάτρας, στέλνοντας ηχηρό μήνυμα αποφασιστικότητας τόσο για τη δική της δικαίωση όσο και για τη στήριξη κάθε γυναίκας που έχει βρεθεί αντιμέτωπη με παρόμοια παραβίαση.

Τι είχε πει για την δημοσιοποίηση προσωπικών στιγμών της

Η Έλενα Κρεμλίδου, ένα χρόνο πριν, μιλώντας για την πρωτόδικη καταδικαστική απόφαση του αστυνομικού που είχε δημοσιεύσει γυμνή φωτογραφία της στο διαδίκτυο το 2020 είχε δηλώσει: «Δεν κάνουμε κάτι κακό, με το να κάνεις σεξ με τον οποιοδήποτε τρόπο. Με το να στέλνεις φωτογραφίες σε κάποιον που εμπιστεύεσαι, δεν κάνεις κάτι κακό. Αυτός που κάνει κακό, είναι οποιοσδήποτε δημοσιοποιεί κάτι παρά τη συγκατάθεση σου». Σε ερώτηση για το πώς αισθάνθηκε την πρώτη φορά που συνέβη αυτό, απάντησε «η ιστορία ξεκίνησε από το 2018 και ήθελα να αυτοκτονήσω, όταν το έμαθα. Ήθελα να φύγω. Τότε ντρεπόμουν και χαίρομαι που δεν το έκανα, γιατί τώρα δεν ντρέπομαι. Δε θα ήθελα να ντρέπεται καμία, γιατί δεν κάνουμε τίποτα κακό».

Σχετικά με το ποιος ευθύνεται για τη διαρροή φωτογραφιών ή βίντεο ευαίσθητου περιεχομένου, είχε σχολιάσει: «Γίνεται θέμα, ότι φταίει το θύμα, που στέλνει το υλικό. Υπάρχουν θύματα, που δεν γνωρίζουν για υλικό που τραβάτε. Δεν είναι μόνο όποιος στέλνει μια φωτογραφία στον σύντροφό του, υπάρχουν θύματα που δεν έχουν στείλει ποτέ τίποτα, υπάρχουν κρυφές κάμερες, φωτογραφίες που τα τραβούν χωρίς να το ξέρουν».