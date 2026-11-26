Σύμφωνα με την ισπανική υπηρεσία θαλάσσιας διάσωσης, μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί συντρίμμια ή ενδείξεις θαλάσσιας ρύπανσης από το βυθισμένο δεξαμενόπλοιο

Ένας ναυτικός έχασε τη ζωή του και έξι ακόμη τραυματίστηκαν ελαφρά μετά τη βύθιση φορτηγού πλοίου που μετέφερε 7.000 τόνους καυσίμου (περισσότερα από 8 εκατομμύρια λίτρα) στη Μεσόγειο, ανοιχτά της Ίμπιζα, τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης.

Σύμφωνα με την El Pais, το πλοίο Med Emre βυθίστηκε περίπου 30 ναυτικά μίλια βόρεια της Ίμπιζα, δηλαδή σε απόσταση περίπου 40 χιλιομέτρων, και 57 ναυτικά μίλια ανατολικά της Βαλένθια, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές.

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Στο δεξαμενόπλοιο επέβαιναν συνολικά 17 άτομα. Επτά από αυτά μεταφέρθηκαν στην Ίμπιζα, μεταξύ των οποίων και ο ναυτικός που έχασε τη ζωή του. Ο τελευταίος διακομίστηκε στο νοσοκομείο Can Misses, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

🚨Emergències activa el PLATERBAL en nivell 0 per l’enfonsament d’un vaixell carregat de gasoil a 25 milles d’Eivissa 7 dels 17 tripulants de l’embarcació han estat traslladats a Eivissa; un d’ells ha mort Des de la Direcció General d’Emergències i Interior del @goib s’està recopilant informació sobre l’accident i possibles conseqüències per valorar les decisions a prendre ℹ️ https://t.co/e6PyuidoGI — Emergències 112 Illes Balears (@Emergencies_112) November 26, 2026

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της ισπανικής υπηρεσίας θαλάσσιας διάσωσης, στις 07:37 το πρωί, δεν είχαν εντοπιστεί συντρίμμια του πλοίου, επιπλέοντα αντικείμενα ή ενδείξεις θαλάσσιας ρύπανσης. Την ίδια ώρα, ο πρώτος αντιπρόεδρος της ισπανικής κυβέρνησης, Κάρλος Κουέρπο, αναμενόταν να μεταβεί στη Βαλένθια για να παρακολουθήσει τον συντονισμό των επιχειρήσεων.

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Η στιγμή της βύθισης και η επιχείρηση διάσωσης

Το Κέντρο Συντονισμού Θαλάσσιας Διάσωσης της Βαλένθια έλαβε σήμα κινδύνου στις 22:30 το βράδυ της Τετάρτης. Έξι λεπτά αργότερα, το πλήρωμα ενημέρωσε ότι το πλοίο παρουσίαζε εισροή υδάτων και είχε πάρει κλίση περίπου 90 μοιρών.

Η ισπανική κυβέρνηση τοποθέτησε τη βύθιση κοντά στα μεσάνυχτα, ενώ ο γενικός διευθυντής Εκτάκτων Αναγκών της κυβέρνησης των Βαλεαρίδων Νήσων, Πάμπλο Γκαρίθ, ανέφερε ότι το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στη 01:20.

Και τα 17 μέλη του πληρώματος χρειάστηκε να διασωθούν με τη συνδρομή πλωτών μέσων και εναέριων μονάδων της ισπανικής υπηρεσίας θαλάσσιας διάσωσης, καθώς και εμπορικών πλοίων που βρίσκονταν στην περιοχή. Στην επιχείρηση συμμετείχαν επίσης δυνάμεις της Πολιτοφυλακής από τις διοικήσεις της Βαλένθια και των Βαλεαρίδων Νήσων.

Έξι από τους διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο αεροδρόμιο της Ίμπιζα και στη συνέχεια σε νοσοκομεία, ενώ ένας ακόμη οδηγήθηκε απευθείας στο νοσοκομείο Can Misses. Οι τραυματισμοί τους χαρακτηρίστηκαν ελαφροί, με βασικό πρόβλημα την υποθερμία, σύμφωνα με την υπηρεσία έκτακτης ανάγκης 112.

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Espagne : un cargo avec 1,2 million de litres de pétrole coule au large d’Ibiza, un membre de l’équipage est mort → https://t.co/G57vrqqRtN https://t.co/AqzjYDynqj — Le Figaro (@Le_Figaro) November 26, 2026

Από τα υπόλοιπα δέκα μέλη του πληρώματος, πέντε μεταφέρθηκαν στη Βαλένθια, ενώ τα άλλα πέντε παρέμειναν σε καλή κατάσταση σε σκάφος διάσωσης που βρισκόταν κοντά στο σημείο. Στην επιχείρηση συμμετείχαν τρία ελικόπτερα από την Πάλμα, τη Βαλένθια και την Ταραγόνα, καθώς και πλοία της υπηρεσίας θαλάσσιας διάσωσης.

Το πλοίο και τα πιθανά αίτια της βύθισης

Το Med Emre ήταν πλοίο μεταφοράς χημικών προϊόντων, με σημαία Μάλτας, το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο από το Αλχεθίρας προς τη Βαρκελώνη. Είχε μήκος περίπου 120 μέτρα και ναυπηγήθηκε το 2019.

Ο Αγκουστί Μαρτίν Μαλοφρέ, πρόεδρος της Καταλανικής Ένωσης Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού, χαρακτήρισε το πλοίο μικρού μεγέθους σε σύγκριση με τα μεγαλύτερα δεξαμενόπλοια, τα οποία μπορούν να φτάσουν σε μήκος τα 300 ή και τα 400 μέτρα.

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Όπως εξήγησε, τα συνηθέστερα αίτια ναυτικών ατυχημάτων σε τέτοιου τύπου πλοία είναι οι πυρκαγιές και οι συγκρούσεις, ενώ στα παλαιότερα σκάφη μπορεί να ευθύνονται και η φθορά ή η καταπόνηση των υλικών.

Ο ίδιος επισήμανε ότι τα σύγχρονα δεξαμενόπλοια διαθέτουν διπλό κύτος, ώστε να περιορίζεται ο κίνδυνος διαρροής σε περίπτωση σύγκρουσης. Εξέφρασε, μάλιστα, την έκπληξή του για το περιστατικό, δεδομένου ότι το Med Emre ήταν σχετικά καινούργιο και κατασκευασμένο σύμφωνα με νεότερες προδιαγραφές ασφαλείας. Τα ακριβή αίτια της βύθισης δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.

Σε επιφυλακή οι αρχές για ενδεχόμενη θαλάσσια ρύπανση

Μετά την ολοκλήρωση των επιχειρήσεων διάσωσης, η προσοχή των ισπανικών αρχών στρέφεται στις πιθανές περιβαλλοντικές συνέπειες από τη βύθιση του πλοίου και το ενδεχόμενο διαρροής καυσίμου.

Η Γενική Διεύθυνση Εμπορικής Ναυτιλίας του υπουργείου Μεταφορών ενεργοποίησε το Εθνικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Θαλάσσιας Ρύπανσης στο επίπεδο 2. Παράλληλα, η κυβέρνηση των Βαλεαρίδων Νήσων ενεργοποίησε το περιφερειακό σχέδιο πολιτικής προστασίας στο επίπεδο 0.

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Το υπουργείο Οικολογικής Μετάβασης ενεργοποίησε επίσης, για προληπτικούς λόγους, το κρατικό σχέδιο προστασίας των ακτών από τη ρύπανση, προκειμένου να αξιολογηθεί εγκαίρως οποιαδήποτε πιθανή επίπτωση στο παράκτιο περιβάλλον και να οργανωθούν οι αναγκαίες ενέργειες.

Η ενεργοποίηση των σχεδίων δεν σημαίνει ότι έχει διαπιστωθεί ρύπανση των ακτών. Ωστόσο, οι αρχές εξετάζουν τον κίνδυνο διαρροής μέρους ή του συνόλου του φορτίου των 7.000 τόνων καυσίμου.

Πώς θα αντιμετωπιστεί μια πιθανή διαρροή καυσίμου

Για την αντιμετώπιση ενδεχόμενης διαρροής έχει κινητοποιηθεί το Clara Campoamor, ειδικό πλοίο της ισπανικής υπηρεσίας θαλάσσιας διάσωσης για την περισυλλογή ρυπογόνων ουσιών. Παράλληλα, αεροσκάφος της υπηρεσίας αναμένεται να πραγματοποιήσει πτήση επιτήρησης πάνω από την περιοχή.

Το πλοίο Guardamar Talía παρέμενε στο σημείο μέχρι την αντικατάστασή του από το Clara Campoamor, η οποία είχε προγραμματιστεί για τις 10:15 το πρωί της Πέμπτης.

Ο ειδικός Αγκουστί Μαρτίν Μαλοφρέ εξήγησε ότι τα σύγχρονα δεξαμενόπλοια διαθέτουν διαμερίσματα με ξεχωριστές δεξαμενές φορτίου. Αυτό σημαίνει ότι, σε περίπτωση εισροής υδάτων, η ζημιά ενδέχεται να περιοριστεί σε ένα μόνο τμήμα του πλοίου και, κατά συνέπεια, να διαφύγει μόνο το καύσιμο που περιέχεται σε μία δεξαμενή.

Εφόσον διαπιστωθεί διαρροή, το Clara Campoamor θα επιχειρήσει αρχικά να περιορίσει την εξάπλωση του καυσίμου, περικλείοντας την πετρελαιοκηλίδα με ειδικό απορροφητικό υλικό. Στη συνέχεια, θα χρησιμοποιήσει σύστημα συλλογής, γνωστό ως skimmer, το οποίο απορροφά το μείγμα νερού και καυσίμου και το μεταφέρει σε δεξαμενές του πλοίου, όπου διαχωρίζονται τα δύο υλικά.

Η επιχείρηση ενδέχεται να δυσκολέψει σημαντικά σε περίπτωση κακοκαιρίας, καθώς οι καιρικές συνθήκες στις Βαλεαρίδες Νήσους είναι ήδη δυσμενείς. Προς το παρόν, πάντως, δεν έχουν καταγραφεί ενδείξεις διαρροής ή ρύπανσης στην περιοχή του ναυαγίου.