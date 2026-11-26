Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ζήτησε την παραίτηση των δύο ανδρών, υποστηρίζοντας ότι είναι «βαριά εκτεθειμένοι» με αφορμή υποθέσεις που έχουν δει το φως της δημοσιότητας

Την παραίτηση τόσο του υφυπουργού Εσωτερικών Βαγγέλη Λιάκου όσο και του γραμματέα της ΕΛ.ΑΣ., Μίλτου Χατζηγιαννάκη, από τις κυβερνητικές και κομματικές τους θέσεις ζητά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, με αφορμή τις υποθέσεις που έχουν δει το φως της δημοσιότητας.

Μιλώντας στον Real FM, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε τους πολιτικούς του αντιπάλους ότι είναι «πολύ ευέλικτοι σε επίπεδο αρχών και αξιών και πολύ ανεκτικοί σε φαινόμενα διαφθοράς», επιμένοντας ότι και οι δύο πρέπει να αποχωρήσουν από τις θέσεις τους.

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Οι αιχμές για τις απευθείας αναθέσεις στην υπόθεση Λιάκου

Αναφερόμενος στην υπόθεση του υφυπουργού Εσωτερικών, ο Νίκος Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι οι αδελφές του Βαγγέλη Λιάκου αύξησαν σημαντικά τον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεών τους επί διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, λαμβάνοντας πολλές απευθείας αναθέσεις.

«Οι αδερφές του Βαγγέλη Λιάκου, ξαφνικά επί Νέας Δημοκρατίας, αύξησαν τον κύκλο εργασιών τους ραγδαία με πολλές απευθείας αναθέσεις. Μάλιστα, έλεγε ψέματα ο συγκεκριμένος κύριος ότι οι αναθέσεις δεν αφορούσαν στην εκλογική του περιφέρεια, ενώ τελικά την αφορούσαν. Εμείς το θεωρούμε τεράστιο ηθικό και πολιτικό ζήτημα και ζητήσαμε την παραίτησή του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Πρέπει να παραιτηθεί και ο Χατζηγιαννάκης»

Σχετικά με την υπόθεση του γραμματέα της ΕΛ.ΑΣ., ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εξήγησε ότι το κόμμα του επέλεξε αρχικά να μην εκδώσει ανακοίνωση, προκειμένου να περιμένει να αποσαφηνιστούν τα δεδομένα.

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Όπως είπε, υπήρχε η εκτίμηση ότι η Νέα Δημοκρατία ενδεχομένως να επιχειρούσε να συμψηφίσει την υπόθεση Λιάκου με εκείνη του Μίλτου Χατζηγιαννάκη. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, όσα δημοσιοποιήθηκαν την επόμενη ημέρα δημιούργησαν σοβαρά ερωτήματα.

«Ο άνθρωπος που λέει “είμαι κατά των απευθείας αναθέσεων και των στημένων διαγωνισμών και των δήθεν διαγωνιστικών διαδικασιών”, είναι πρωταγωνιστής σε αυτές τις πρακτικές. Άρα, εδώ, μιλάμε για μεγάλο ηθικό και πολιτικό θέμα. Δεν είναι ένας άσχετος. Είναι το νούμερο 2 του κόμματος του κ. Τσίπρα», ανέφερε.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επανέλαβε ότι οι αρχές και οι αξίες του δεν είναι «αλά καρτ», ζητώντας την παραίτηση και των δύο προσώπων.

«Για να μάθουν κάποιοι να σέβονται τα χρήματα του ελληνικού λαού, ό,τι χρώμα και αν είναι η πολιτική φανέλα που φορούν», πρόσθεσε.

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Η απάντηση στην ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Απαντώντας στην ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., η οποία έκανε λόγο για «πρόθυμη συνδρομή του ΠΑΣΟΚ στη Νέα Δημοκρατία», ο πρόεδρος του κόμματος κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα ότι επιχείρησε να μετατοπίσει τη δημόσια συζήτηση.

«Ο κ. Τσίπρας πέταξε ένα πυροτέχνημα για να κρύψει τα φαινόμενα διαφθοράς και ατιμωρησίας που αποκαλύφθηκαν και αφορούν το κόμμα του», δήλωσε.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι πολιτικός αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ότι στόχος του κόμματος είναι η πολιτική αλλαγή και η ανάληψη της διακυβέρνησης.

«Νίκη για εμάς είναι η πολιτική αλλαγή με το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση. Αυτός είναι ο αγώνας μας και κανένας άλλος», σημείωσε, προσθέτοντας ότι το κόμμα του είναι αμείλικτο απέναντι σε φαινόμενα διαφθοράς, ανεξάρτητα από το ποιον αφορούν.

«Πρέπει να παραιτηθεί και ο κ. Λιάκος και ο κ. Χατζηγιαννάκης, γιατί και οι δύο είναι βαριά εκτεθειμένοι», κατέληξε.