Αιτήσεις γίνονται μέσω του vouchers.gov.gr - Το πρόγραμμα προβλέπει την έκδοση συνολικά 3.333 άυλων ψηφιακών καρτών για διαμονή, εστίαση και μεταφορές

Σε λειτουργία τέθηκε σήμερα, Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το Achaia Pass 2026, μέσω του οποίου χορηγείται οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ για αποδράσεις στην Αχαΐα. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, ενώ οι δικαιούχοι θα προκύψουν μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης. Να σημειωθεί ότι η συμμετοχή είναι χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.

Το πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 680.000 ευρώ προβλέπει την έκδοση συνολικά 3.333 άυλων ψηφιακών καρτών, οι οποίες θα μπορούν να αξιοποιηθούν για δαπάνες διαμονής, εστίασης και τοπικών μεταφορών στις ενταγμένες περιοχές.

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Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ποιοι εξαιρούνται



Δικαίωμα αίτησης έχουν ενήλικοι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση για το έτος 2025, βάσει της οποίας θα ελεγχθεί η επιλεξιμότητα.

Οικογενειακές αιτήσεις: Σε περιπτώσεις γάμου ή συμφώνου συμβίωσης, την αίτηση υποβάλλει ο υπόχρεος της φορολογικής δήλωσης (ή ένας εκ των δύο, αν υποβάλλουν χωριστές δηλώσεις). Ως ωφελούμενοι μπορούν να δηλωθούν ο/η σύζυγος, το μέρος του συμφώνου συμβίωσης, καθώς και τα ενήλικα εξαρτώμενα τέκνα που εμφανίζονται στη δήλωση. Το ποσό των 150 ευρώ αφορά συνολικά τον αιτούντα και τους ωφελούμενους.

Εξαιρέσεις: Από το πρόγραμμα αποκλείονται όσοι έχουν επιλεγεί ως δικαιούχοι ή ωφελούμενοι του Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ για τις περιόδους 2025–2026 ή 2026–2027, όσοι έχουν λάβει αντίστοιχη παροχή από άλλο φορέα για το ίδιο διάστημα, καθώς και όσοι έχουν την κύρια κατοικία τους σε επιλέξιμη περιοχή του προορισμού που επιλέγουν.

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Οι δύο διαθέσιμοι προορισμοί στην Αχαΐα



Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα σε δύο κατηγορίες προορισμών:

Achaia Pass Α 2026: Επιλέξιμες περιοχές του Δήμου Πατρέων (βάσει συγκεκριμένων ταχυδρομικών κωδικών).

Achaia Pass Β 2026: Επιλέξιμες περιοχές των Δήμων Δυτικής Αχαΐας και Ερυμάνθου.

Πώς υποβάλλεται η αίτηση



Η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr με τη χρήση των προσωπικών κωδικών TAXISnet, είτε εναλλακτικά μέσω ΚΕΠ.

Κατά τη συμπλήρωση της φόρμας, ο πολίτης επιβεβαιώνει τα στοιχεία που αντλούνται αυτόματα από την ΑΑΔΕ, καταχωρίζει κινητό τηλέφωνο και email, επιλέγει προορισμό, φάση κλήρωσης, καθώς και το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που θα εκδώσει την ψηφιακή κάρτα. Μέχρι τη λήξη της προθεσμίας (30/11), παρέχεται η δυνατότητα ανάκλησης της αίτησης και υποβολής νέας, με τον περιορισμό κάθε πολίτης να διατηρεί μόνο μία ενεργή αίτηση ανά πάσα στιγμή.

Πότε και πού θα χρησιμοποιηθούν τα 150 ευρώ



Οι ψηφιακές κάρτες θα διατεθούν σε δύο χρονικές περιόδους:

Πρώτη φάση: Δεκέμβριος 2026 – Ιανουάριος 2027

Δεύτερη φάση: Μάρτιος – Απρίλιος 2027

Οι αιτούντες μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή και στις δύο κληρώσεις, ωστόσο κάθε δικαιούχος θα επιλεγεί για έναν μόνο προορισμό και μία περίοδο. Η κάρτα καλύπτει συναλλαγές για διαμονή, εστίαση και τοπικές μεταφορές αποκλειστικά σε συμμετέχουσες επιχειρήσεις με επιλέξιμα POS (οι δικαιούχοι θα μπορούν να ελέγχουν ποια επιχείρηση συμμετέχει μέσω της εφαρμογής, πληκτρολογώντας τον ΑΦΜ της). Δεν επιτρέπεται η ανάληψη μετρητών ή η μεταφορά χρημάτων σε άλλο λογαριασμό, ενώ τυχόν αδιάθετο υπόλοιπο χάνεται μετά τη λήξη ισχύος της κάρτας.

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Αξίζει να σημειωθεί ότι η διαδικασία έκδοσης της άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας θα εκκινήσει για τη Φάση 1 αμέσως μετά την κλήρωση και για τη Φάση 2 έως και δύο εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξή της. Μετά την έκδοσή της, το πιστωτικό ίδρυμα ενημερώνει τον δικαιούχο με μήνυμα στο κινητό (SMS) και μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) για τη διαδικασία ενεργοποίησης της κάρτας.

Για την αποθήκευση και χρήση της άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας απαιτείται κατάλληλο smartphone που υποστηρίζει την τεχνολογία NFC (ανέπαφων συναλλαγών). Επισημαίνεται, ότι μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, δεν επιτρέπεται η ανάκληση της αίτησης ή η δημιουργία νέας.

Το «Achaia Pass 2026» υλοποιείται από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET), φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, στο πλαίσιο του Ειδικού Προγράμματος Αντιμετώπισης και Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών 2026-2030.