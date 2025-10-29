Ένοχος κρίθηκε από το δικαστήριο στην Πάτρα ο 36χρονος αστυνομικός που είχε διαρρεύσει γυμνή φωτογραφία της Έλενας Κρεμλίδου στο διαδίκτυο το 2020, ο οποίος καταδικάστηκε σε δύο χρόνια φυλακή με αναστολή και 5.000 ευρώ διοικητικό πρόστιμο.

Η influencer παρέστη στο δικαστήριο επιλέγοντας να στείλει το δικό της μήνυμα μέσα από το μπλουζάκι που φορούσε, το οποίο έγραφε «μέχρι η ντροπή να αλλάξει μεριά». Έτσι, θέλησε να ενθαρρύνει τις γυναίκες που έχουν υποστεί θύματα τέτοιου είδους επιθέσεων να μιλήσουν ανοικτά. «Είναι η αρχή για να δημοσιοποιούμε τέτοια θέματα, να πάρει την έκταση που του αξίζει. Ότι μπορεί το ίδιο το θύμα να δικαιωθεί. Αξίζει να το κυνηγήσει», δήλωσε.

Η Έλενα Κρεμλίδου δήλωσε, πως «δεν κάνουμε κάτι κακό, με το να κάνεις σεξ με τον οποιοδήποτε τρόπο. Με το να στέλνεις φωτογραφίες σε κάποιον που εμπιστεύεσαι, δεν κάνεις κάτι κακό. Αυτός που κάνει κακό, είναι οποιοσδήποτε δημοσιοποιεί κάτι παρά τη συγκατάθεση σου». Σε ερώτηση για το πως αισθάνθηκε την πρώτη φορά που συνέβη αυτό, απάντησε «η ιστορία ξεκίνησε από το 2018 και ήθελα να αυτοκτονήσω, όταν το έμαθα. Ήθελα να φύγω. Τότε ντρεπόμουν και χαίρομαι που δεν το έκανα, γιατί τώρα δεν ντρέπομαι. Δε θα ήθελα να ντρέπεται καμία, γιατί δεν κάνουμε τίποτα κακό».

Σχετικά με το ποιος ευθύνεται για τη διαρροή φωτογραφιών ή βίντεο ευαίσθητου περιεχομένου, σχολίασε: «Γίνεται θέμα, ότι φταίει το θύμα, που στέλνει το υλικό. Υπάρχουν θύματα, που δεν γνωρίζουν για υλικό που τραβάτε. Δεν είναι μόνο όποιος στέλνει μια φωτογραφία στον σύντροφό του, υπάρχουν θύματα που δεν έχουν στείλει ποτέ τίποτα, υπάρχουν κρυφές κάμερες, φωτογραφίες που τα τραβούν χωρίς να το ξέρουν». Η ίδια δήλωσε πως αισθάνεται σοκαρισμένη, ενώ παραδέχθηκε πως δεν έχει συνειδητοποιήσει ακόμα ότι δικαιώθηκε. Επίσης, υπογράμμισε πως ο κατηγορούμενος δεν της ζήτησε ποτέ συγνώμη για την πράξη του και δεν επικοινώνησε ποτέ μαζί της.

Τι είπε η δικηγόρος της

«Είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι από την απόφαση του δικαστηρίου. Θα αντιμετωπίσουμε τον κατηγορούμενο σε οποιοδήποτε δικαστήριο χρειαστεί να τον αντιμετωπίσουμε», δήλωσε η δικηγόρος της Έλενας Κρεμλίδου, Σοφία Κατσούλα. Επιπλέον, επεσήμανε ότι «εξαρχής η μήνυση της κυρίας Κρεμλίδου ήταν κατά αγνώστων δραστών. Δεν γνώριζε τον κατηγορούμενο. Κάποια επίσημη αρχή βρήκε, ότι ο κατηγορούμενος είναι αυτός που τέλεσε την πράξη. Αυτό θεωρώ ότι εκτίμησε και το δικαστήριο και επέβαλε αυτή την τιμωρία στον κατηγορούμενο».