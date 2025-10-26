Το ποσό των 10.000 ευρώ καλείται να δώσει ως αποζημίωση για ηθική βλάβη στην πρώην σύντροφό του γνωστός τηλεοπτικός παρουσιαστής για revenge porn.

Όλα ξεκίνησαν το 2016, όταν ο γνωστός παρουσιαστής έδειξε «ροζ» βίντεο με την πρώην σύντροφό του, το οποίο είχε τραβηχτεί όταν ήταν ακόμη ζευγάρι, στον νέο της σύντροφο. Μετά τον χωρισμό τους ωστόσο, η γυναίκα είχε ζητήσει να το διαγράψει, ωστόσο εκείνος όχι μόνο το κράτησε, αλλά το έδειξε στον νέο της σύντροφο, προκαλώντας τη διάλυση της σχέσης της και σοβαρή ψυχολογική κατάρρευση.

Η γυναίκα κατέθεσε μήνυση και ζήτησε αποζημίωση 50.000 ευρώ. Το δικαστήριο τον καταδίκασε να πληρώσει 10.000 ευρώ για ηθική βλάβη.