Αναβλήθηκε το πρωί της Τρίτης 23/9/2025 η δίκη του Στάθη Παναγιωτόπουλου σχετικά με την υπόθεση revenge porn που αφορά την πρώτη καταγγέλλουσα.

Την αναβολή ζήτησε η πλευρά του πρώην παρουσιαστή της εκπομπής «Ράδιο Αρβύλα», με αποτέλεσμα η διαδικασία να μεταφερθεί για τις 24 Φεβρουαρίου 2026, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Πολυξένης Καραμίχα στο Buongiorno. Η καταγγέλλουσα και οι μάρτυρες εξέφρασαν έντονη δυσαρέσκεια για την εξέλιξη αυτή.

Υπενθυμίζεται ότι ο Στάθης Παναγιωτόπουλος είχε καταδικαστεί πρωτοδίκως σε ποινή φυλάκισης πέντε ετών με αναστολή. Η υπόθεση αφορά τη δημοσιοποίηση προσωπικών στιγμών σε μορφή βίντεο χωρίς τη συναίνεση της γυναίκας, γεγονός που είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και ευρεία δημόσια συζήτηση όταν αποκαλύφθηκε.