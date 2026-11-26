Περίπου 500 γυναίκες ενδιαφέρονταν για την τελευταία διαθέσιμη θέση στην κοινότητα, σύμφωνα με όσα δήλωσε η ιδρύτρια της σε συνέντευξη της στο Realtor.com

Μια διαφορετική προοπτική για τη ζωή μετά τη συνταξιοδότηση επέλεξε μια 70χρονη γυναίκα από το Τέξας των ΗΠΑ, η οποία αποφάσισε να επενδύσει τις αποταμιεύσεις της για να δημιουργήσει μια κοινότητα κατοικιών αποκλειστικά για γυναίκες. Αυτό που ξεκίνησε ως μια προσπάθεια εξασφάλισης συμπληρωματικού εισοδήματος εξελίχθηκε σε έναν χώρο όπου οι ένοικοι δεν μοιράζονται μόνο τα έξοδα διαμονής, αλλά και την καθημερινότητά τους.

Η Ρόμπιν Γέριεν αγόρασε το 2022 μια έκταση πέντε στρεμμάτων στο Κάμπι του Τέξας, περίπου μία ώρα ανατολικά του Ντάλας, και δημιούργησε το The Bird’s Nest, μια κοινότητα μικροσκοπικών κατοικιών (tiny homes). Για την αγορά και την ανάπτυξη του ακινήτου διέθεσε συνολικά περίπου 185.000 δολάρια, εκ των οποίων τα 150.000 προήλθαν από τις αποταμιεύσεις της για τη σύνταξη.

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Σήμερα, το εγχείρημα έχει αποκτήσει σημαντική δυναμική, καθώς εκατοντάδες γυναίκες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να εγκατασταθούν στην κοινότητα.

Το χωριό των γυναικών με ενοίκιο από 450 δολάρια

Η Γέριεν διαμόρφωσε την έκταση ώστε να μπορεί να φιλοξενεί μικροσκοπικές κατοικίες και τροχόσπιτα. Κατασκεύασε 14 τσιμεντένιες βάσεις, διαστάσεων περίπου 3 επί 9 μέτρων, εγκατέστησε δίκτυα ύδρευσης, ηλεκτροδότησης και αποχέτευσης και διαμόρφωσε τους δρόμους του οικισμού.

Το μηνιαίο ενοίκιο ξεκινά από 450 δολάρια. Υπάρχει, ωστόσο, μια σημαντική διευκρίνιση: οι ενδιαφερόμενες δεν νοικιάζουν ένα έτοιμο σπίτι, αλλά έναν χώρο στον οποίο μπορούν να τοποθετήσουν τη δική τους μικροσκοπική κατοικία ή το τροχόσπιτό τους.

Στην τιμή περιλαμβάνονται παροχές όπως το νερό, η αποκομιδή απορριμμάτων και η συντήρηση των εξωτερικών χώρων, ενώ το ηλεκτρικό ρεύμα χρεώνεται ξεχωριστά.

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Η κοινότητα απευθύνεται κυρίως σε γυναίκες ηλικίας περίπου 60 έως 80 ετών. Πολλές είναι μόνες, διαζευγμένες ή χήρες και αναζητούν έναν πιο οικονομικό τρόπο διαβίωσης, χωρίς να απομονώνονται κοινωνικά.

Δεν μοιράζονται μόνο τον χώρο, αλλά και την καθημερινότητά τους

Αυτό που κάνει το The Bird’s Nest να ξεχωρίζει δεν είναι μόνο το χαμηλό κόστος διαμονής. Οι γυναίκες έχουν αναπτύξει στενούς δεσμούς μεταξύ τους, δημιουργώντας ένα δίκτυο αλληλοβοήθειας που αποδεικνύεται ιδιαίτερα σημαντικό στην καθημερινότητά τους.

Στον κοινόχρηστο χώρο, τον οποίο αποκαλούν «The Kitchen», συγκεντρώνονται για να μαγειρέψουν, να φάνε και να συζητήσουν. Παράλληλα, στηρίζουν η μία την άλλη σε πρακτικά ζητήματα, από τις μετακινήσεις για ιατρικά ραντεβού μέχρι τη φροντίδα μετά από μια χειρουργική επέμβαση ή κατά τη διάρκεια μιας ασθένειας.

Η ίδια η Γέριεν έχει περιγράψει τη σχέση που έχει αναπτυχθεί μεταξύ των ενοίκων ως κάτι πολύ περισσότερο από μια απλή γειτονία. Οι γυναίκες λειτουργούν σαν μια δεύτερη οικογένεια, προσφέροντας συντροφιά και υποστήριξη σε μια περίοδο της ζωής τους κατά την οποία η μοναξιά και οι οικονομικές δυσκολίες μπορεί να γίνουν ιδιαίτερα πιεστικές.

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Μάλιστα, η κοινότητα δεν είχε σχεδιαστεί εξαρχής ως ένας χώρος αποκλειστικά για γυναίκες. Όπως εξήγησε η ιδρύτριά της, η συγκεκριμένη ταυτότητα διαμορφώθηκε σταδιακά, όταν διαπίστωσε πόσες γυναίκες κοντά στη συνταξιοδότηση αναζητούσαν μια τέτοια λύση.

Οι εκατοντάδες ενδιαφερόμενες και η επιλογή των νέων ενοίκων

Η μεγάλη ανταπόκριση δημιούργησε ένα απρόσμενο πρόβλημα: η έκταση δεν μπορεί να φιλοξενήσει όλες τις γυναίκες που επιθυμούν να εγκατασταθούν εκεί.

Σε συνέντευξή της στο Realtor.com, τον Αύγουστο του 2025, η Γέριεν είχε αποκαλύψει ότι περίπου 500 γυναίκες ενδιαφέρονταν για την τελευταία διαθέσιμη θέση. Η ζήτηση ήταν τόσο μεγάλη, ώστε η διαδικασία επιλογής νέων ενοίκων έγινε ιδιαίτερα προσεκτική.

Οι υποψήφιες καλούνται να γνωρίσουν από κοντά τόσο την ιδρύτρια όσο και τις γυναίκες που ήδη κατοικούν στο The Bird’s Nest. Στόχος είναι να διαπιστωθεί εάν μπορούν να προσαρμοστούν στη φιλοσοφία της κοινότητας, όπου ο σεβασμός, η καλοσύνη και η αλληλοβοήθεια αποτελούν βασικές προϋποθέσεις.

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Η Γέριεν δεν αντιμετωπίζει το εγχείρημα αποκλειστικά ως μια επένδυση σε ακίνητα. Αντίθετα, θεωρεί ότι η μεγαλύτερη αξία του βρίσκεται στις σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των ανθρώπων.

Η αρχική της ιδέα γεννήθηκε από την προσωπική ανησυχία για το πώς θα μπορούσε να εξασφαλίσει μια πιο άνετη οικονομικά συνταξιοδότηση. Τελικά, όμως, δημιούργησε έναν χώρο που προσφέρει στις γυναίκες κάτι περισσότερο από μια οικονομική λύση στέγασης: την αίσθηση ότι δεν χρειάζεται να αντιμετωπίζουν μόνες τις δυσκολίες της καθημερινότητας.