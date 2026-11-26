Το 43% των ερωτηθέντων δηλώνει επιφυλακτικό για το κατά πόσον οι εκπτώσεις είναι πραγματικές, ενώ η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων εξέδωσε οδηγίες

Αυξημένη διάθεση για αγορές, αλλά και επιφυλάξεις για το κατά πόσον οι εκπτώσεις είναι πραγματικές, καταγράφει μεταξύ των Ελλήνων καταναλωτών η εφετινή έρευνα της EY Ελλάδος, ενόψει της Black Friday, στις 27 Νοεμβρίου, και της Cyber Monday, στις 30 του ίδιου μήνα. Ποιο αγοραστικό κοινό αναμένεται να κάνει τις περισσότερες αγορές και τι οφείλουμε να προσέξουμε γενικά όχι μόνο τώρα αλλά και στις επόμενες αγορές μέσα στις γιορτές.

Δύο στους τρεις Έλληνες καταναλωτές, και συγκεκριμένα το 67%, δηλώνουν ότι προτίθενται να πραγματοποιήσουν αγορές κατά τις συγκεκριμένες ημέρες, έναντι 63% πέρυσι και 50% το 2024, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΑΠΕ – ΜΠΕ.

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Η πρόθεση για αγορές είναι ακόμη ισχυρότερη στις νεότερες ηλικίες.

Ωστόσο, περίπου οι μισοί από όσους σκοπεύουν να κάνουν αγορές θα προχωρήσουν σε δαπάνες που είχαν ήδη προγραμματίσει, ενώ μόλις ένας στους πέντε δηλώνει ότι θα πραγματοποιήσει πρόσθετες αγορές, λόγω των προσφορών.

Επτά στους δέκα εκτιμούν ότι θα δαπανήσουν από 100 έως 500 ευρώ.

Στην κορυφή των προτιμήσεων βρίσκονται τα είδη ένδυσης και τα αξεσουάρ, με ποσοστό 61%. Ακολουθούν τα είδη τεχνολογίας και οι ηλεκτρονικές συσκευές, με 59%, και οι ηλεκτρικές συσκευές, με 42%.

Σχεδόν ισόρροπη εμφανίζεται η κατανομή των προτιμήσεων μεταξύ ηλεκτρονικών και φυσικών καταστημάτων, με ελαφρύ προβάδισμα των διαδικτυακών αγορών.

Παρά την αυξημένη καταναλωτική διάθεση, πάντως, η αξιοπιστία των προσφορών παραμένει ζητούμενο.

Το 43% των ερωτηθέντων δηλώνει επιφυλακτικό για το κατά πόσον οι εκπτώσεις είναι πραγματικές, ενώ σχεδόν ένας στους τέσσερις διαπιστώνει ότι τα προϊόντα που τον ενδιαφέρουν σπάνια περιλαμβάνονται στις προσφορές.

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Μεγαλύτερη διαφάνεια, δυνατότητα πρόσβασης στο ιστορικό των τιμών και σαφής αναφορά στη χαμηλότερη τιμή των τελευταίων 30 ημερών συγκαταλέγονται μεταξύ των παραγόντων που θα ενίσχυαν την εμπιστοσύνη των επιφυλακτικών καταναλωτών.

Όπως επισημαίνουν στελέχη της EY Ελλάδος, το ζητούμενο για τις επιχειρήσεις δεν είναι πλέον μόνον η προβολή μιας έκπτωσης, αλλά και η τεκμηρίωση, με σαφή και ελέγξιμο τρόπο, του πραγματικού οφέλους για τον καταναλωτή.

Συστάσεις προς τους καταναλωτές για ασφαλείς ηλεκτρονικές αγορές απευθύνει η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), ενόψει της Black Friday και της έναρξης της εορταστικής περιόδου.

Τι πρέπει να προσέξουμε στις αγορές μας για Black Friday και γιορτές

Η Επιτροπή τους καλεί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν πραγματοποιούν αγορές μέσω διαδικτυακών πλατφορμών (marketplaces).

Με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και της ασφάλειας, η ΕΕΤΤ επισημαίνει επτά σημεία που πρέπει να έχουν υπόψη τους οι καταναλωτές.

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Ελέγξτε τα στοιχεία του πωλητή

Πριν προχωρήσετε σε αγορά, βεβαιωθείτε ποιος είναι ο πωλητής. Σε μια διαδικτυακή πλατφόρμα μπορεί να συναλλάσσεστε με ανεξάρτητο επαγγελματία και όχι με την ίδια την πλατφόρμα.

Ελέγξτε την επωνυμία, τη διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας του, τα οποία πρέπει να είναι διαθέσιμα με σαφή και εύκολα προσβάσιμο τρόπο.

Εξετάστε τις πληροφορίες για το προϊόν

Διαβάστε προσεκτικά την περιγραφή και αναζητήστε στοιχεία για τον κατασκευαστή, τις απαιτούμενες σημάνσεις και τυχόν προειδοποιήσεις ασφαλείας.

Αναγνωρίστε τις πληρωμένες διαφημίσεις

Τα προϊόντα που εμφανίζονται πρώτα στα αποτελέσματα ή στις προτάσεις μιας πλατφόρμας ενδέχεται να προβάλλονται επί πληρωμή.

Οι διαφημίσεις πρέπει να επισημαίνονται ξεκάθαρα, ενώ οι καταναλωτές πρέπει να ενημερώνονται για το ποιος διαφημίζεται, ποιος πληρώνει και γιατί βλέπουν τη συγκεκριμένη διαφήμιση.

Ενημερωθείτε για τον τρόπο προβολής των προτάσεων

Οι πλατφόρμες χρησιμοποιούν συστήματα συστάσεων, τα οποία επιλέγουν ποια προϊόντα προβάλλονται κατά προτεραιότητα, συχνά με βάση τις διαδικτυακές προτιμήσεις των χρηστών.

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Οι βασικές παράμετροι λειτουργίας τους και οι διαθέσιμες επιλογές προσαρμογής πρέπει να περιγράφονται στους όρους χρήσης. Στις πολύ μεγάλες πλατφόρμες υπάρχει, επίσης, δυνατότητα επιλογής συστήματος συστάσεων που δεν βασίζεται στο προσωπικό προφίλ.

Αποφύγετε τις βιαστικές αγορές

Η ΕΕΤΤ συνιστά στους καταναλωτές να αναγνωρίζουν παραπλανητικές πρακτικές και να μην επηρεάζονται από πιεστικές προτροπές.

Οι πλατφόρμες δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν σχεδιαστικές τεχνικές (dark patterns) που χειραγωγούν τις επιλογές των χρηστών, όπως η υπερβολική προβολή μιας επιλογής ή τα επαναλαμβανόμενα αναδυόμενα παράθυρα.

Αναφέρετε παράνομα προϊόντα ή περιεχόμενο

Εάν εντοπίσετε κάτι που θεωρείτε παράνομο, μπορείτε να υποβάλετε αναφορά στην πλατφόρμα. Οι πλατφόρμες οφείλουν να διαθέτουν εύχρηστο μηχανισμό αναφορών, να εξετάζουν τα αιτήματα και να ενημερώνουν τους χρήστες για τις αποφάσεις τους.

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Σε περίπτωση διαφωνίας, προβλέπεται δυνατότητα επανεξέτασης ή προσφυγής σε πιστοποιημένο φορέα εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών.

Διαβάστε τους όρους χρήσης

Οι καταναλωτές καλούνται να ενημερώνονται για τους κανόνες της κάθε πλατφόρμας σχετικά με το περιεχόμενο, τους ελέγχους και τη διαχείριση αναφορών ή παραπόνων. Οι όροι χρήσης πρέπει να είναι διατυπωμένοι με απλή και κατανοητή γλώσσα.

Η ΕΕΤΤ υπενθυμίζει ότι ο Κανονισμός για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA) προβλέπει σημαντικές υποχρεώσεις για τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες, με στόχο την καλύτερη προστασία των χρηστών στο ψηφιακό περιβάλλον.

Παράλληλα, καλεί τους καταναλωτές να αξιοποιούν τις διαθέσιμες πληροφορίες και να πραγματοποιούν τις ηλεκτρονικές αγορές τους με προσοχή.