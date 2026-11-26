Επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός από την Παρασκευή (27/11), με τα φαινόμενα να ξεκινούν από τα βορειοδυτικά της χώρας και να επεκτείνονται σταδιακά σε αρκετές περιοχές. Η κακοκαιρία θα φέρει τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ την Κυριακή αναμένονται και πολύ θυελλώδεις άνεμοι στα ανατολικά, που θα φτάσουν τα 9 μποφόρ.

Πού θα εκδηλωθούν ισχυρά φαινόμενα

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται:

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Την Παρασκευή: Στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο.

Στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Το Σάββατο: Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο. Από το βράδυ, τα φαινόμενα θα επηρεάσουν επίσης περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας, και συγκεκριμένα την Πιερία, καθώς και την ανατολική Θεσσαλία.

Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο. Από το βράδυ, τα φαινόμενα θα επηρεάσουν επίσης περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας, και συγκεκριμένα την Πιερία, καθώς και την ανατολική Θεσσαλία. Την Κυριακή: Αρχικά στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Σταδιακά, ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Άνεμοι έως 9 μποφόρ

Την Κυριακή, παράλληλα με τα έντονα φαινόμενα, στα ανατολικά θα πνέουν πολύ θυελλώδεις βόρειοι-βορειοανατολικοί άνεμοι, η ένταση των οποίων θα φτάσει τα 9 μποφόρ.

Αλλάζει το σκηνικό το Σαββατοκύριακο

Οι βροχές θα επικεντρωθούν κυρίως στην κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και τις Σποράδες. Παράλληλα, ο υδράργυρος θα σημειώσει αισθητή «βουτιά» σε όλη τη χώρα, ενώ θα σημειωθούν χιονοπτώσεις στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας, οι οποίες προς το βράδυ της Κυριακής θα επεκταθούν και σε ορεινές περιοχές της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας.

Ισχυρός παγετός στα βόρεια ηπειρωτικά

Παγετός εκδηλώθηκε τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 25/11 στα βόρεια ηπειρωτικά τμήματα, αλλά και στα ορεινά της κεντρικής και νότιας χώρας.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, οι ελάχιστες θερμοκρασίες την Τετάρτη 25/11 στα ηπειρωτικά κυμάνθηκαν σε χαμηλά επίπεδα. Η χαμηλότερη τιμή καταγράφηκε στο Νευροκόπι, όπου ο υδράργυρος έπεσε στους -8,5 βαθμούς Κελσίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι 139 μετεωρολογικοί σταθμοί κατέγραψαν αρνητικές θερμοκρασίες, επιβεβαιώνοντας την εκδήλωση συνθηκών παγετού σε αρκετές περιοχές της χώρας.