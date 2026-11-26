Παρά την ήττα στις ενδιάμεσες εκλογές, ο Τραμπ ανοίγει νέο μέτωπο με 14 εμπορικούς εταίρους, μεταξύ των οποίων η Κίνα και η ΕΕ - Η νέα νομική βάση, η απώλεια του Κογκρέσου και η προσπάθεια αναδιαμόρφωσης του παγκόσμιου εμπορίου

Γιατί ένας πρόεδρος που υπέστη σημαντική εκλογική ήττα, με την οικονομία στο επίκεντρο της δυσαρέσκειας των ψηφοφόρων, επιλέγει να επαναφέρει ένα από τα πλέον αμφιλεγόμενα εργαλεία της οικονομικής του πολιτικής;

Η απάντηση, σύμφωνα με ανάλυση του Reuters, δεν βρίσκεται αποκλειστικά στην οικονομία αλλά στην εξουσία.

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Μόλις τρεις εβδομάδες μετά τη βαριά ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, στις οποίες η ακρίβεια αποτέλεσε μία από τις βασικές ανησυχίες των ψηφοφόρων, ο Ντόναλντ Τραμπ επιστρέφει σε μια πολιτική που έχει συνδεθεί με την αύξηση του κόστους ζωής των Αμερικανών: τους δασμούς.

Την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, η αμερικανική κυβέρνηση παρουσίασε ένα νέο σχέδιο δασμολογικών επιβαρύνσεων για 14 εμπορικούς εταίρους, μεταξύ των οποίων η Κίνα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ιαπωνία και η Ινδία, με προτεινόμενους ανώτατους συντελεστές που κυμαίνονται από 20% έως 40%, αλλά και χαμηλότερα όρια για τις οικονομίες που έχουν συνάψει ή διαπραγματεύονται εμπορικές συμφωνίες με την Ουάσιγκτον.

Η εξέλιξη μοιάζει εκ πρώτης όψεως πολιτικά αντιφατική. Γιατί ένας πρόεδρος που υπέστη σημαντική εκλογική ήττα, με την οικονομία στο επίκεντρο της δυσαρέσκειας των ψηφοφόρων, επιλέγει να επαναφέρει ένα από τα πλέον αμφιλεγόμενα εργαλεία της οικονομικής του πολιτικής;

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Οι δασμοί ως εργαλείο προεδρικής ισχύος

Με τους Δημοκρατικούς να αναλαμβάνουν τον έλεγχο του Κογκρέσου από τον Ιανουάριο, ο Τραμπ βρίσκεται αντιμέτωπος με μια νέα πολιτική πραγματικότητα. Η δυνατότητά του να προωθεί νομοθετικές πρωτοβουλίες περιορίζεται σημαντικά για τα δύο τελευταία χρόνια της προεδρίας του.

Η εμπορική πολιτική, ωστόσο, παραμένει ένας από τους τομείς στους οποίους ο Λευκός Οίκος μπορεί, υπό συγκεκριμένες νομικές προϋποθέσεις, να ενεργεί χωρίς να απαιτείται κάθε φορά η έγκριση του Κογκρέσου.

Οι δασμοί προσφέρουν στον Αμερικανό πρόεδρο τη δυνατότητα να ασκεί πίεση σε ξένες κυβερνήσεις, να διεκδικεί εμπορικές παραχωρήσεις, να ενθαρρύνει τη μεταφορά παραγωγικών μονάδων στις ΗΠΑ και να εξασφαλίζει δημόσια έσοδα.

Ο νέος γύρος δασμών όμως διαφέρει ουσιαστικά από εκείνον της «Ημέρας Απελευθέρωσης», τον Απρίλιο του 2025.

Τον περασμένο Φεβρουάριο, το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ακύρωσε τους γενικευμένους δασμούς που είχε επιβάλει ο Τραμπ επικαλούμενος νομοθεσία περί οικονομικών εξουσιών σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

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Αυτή τη φορά, η κυβέρνηση στηρίζεται στο Άρθρο 301 του νόμου περί εμπορίου του 1974, το οποίο επιτρέπει την επιβολή εμπορικών μέτρων ως απάντηση σε πρακτικές άλλων χωρών που θεωρούνται επιζήμιες για τα αμερικανικά εμπορικά συμφέροντα.

Το νέο σχέδιο ακολουθεί έρευνα οκτώ μηνών για την πλεονάζουσα βιομηχανική παραγωγική ικανότητα άλλων οικονομιών.

Η Ουάσιγκτον υποστηρίζει ότι κρατικές επιδοτήσεις και άλλες παρεμβάσεις επιτρέπουν σε ξένες βιομηχανίες να παράγουν περισσότερα προϊόντα από όσα μπορεί να απορροφήσει η ζήτηση, διοχετεύοντάς τα στις διεθνείς αγορές σε τιμές που πιέζουν τους ανταγωνιστές τους.

Η νέα νομική προσέγγιση αποσκοπεί στο να καταστήσει τη δασμολογική πολιτική ανθεκτικότερη απέναντι σε δικαστικές προσφυγές, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αποκλείονται νέες νομικές αμφισβητήσεις.

Η Κίνα ως στόχος και τι προβλέπεται για την Ευρώπη

Πίσω από τη διεύρυνση του καταλόγου των εμπορικών εταίρων βρίσκεται μία οικονομία που εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό στρατηγικό ανταγωνιστή των ΗΠΑ: η Κίνα.

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Σύμφωνα με ανάλυση του Reuters, η νέα εμπορική πολιτική της Ουάσιγκτον δεν επιδιώκει απλώς να περιορίσει τις απευθείας κινεζικές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ. Επιχειρεί να επηρεάσει και τις εμπορικές σχέσεις τρίτων χωρών με το Πεκίνο.

Ενδεικτικό είναι ότι η Κίνα αναφέρεται περισσότερες από 300 φορές στην αμερικανική έκθεση για την Ευρωπαϊκή Ένωση και περισσότερες από 250 φορές στην αντίστοιχη έκθεση για το Βιετνάμ. Η αμερικανική κυβέρνηση καλεί ουσιαστικά τους εμπορικούς της εταίρους να περιορίσουν πρακτικές που, κατά την εκτίμησή της, διευκολύνουν την επέκταση της κινεζικής βιομηχανικής επιρροής. Το Πεκίνο απορρίπτει τις κατηγορίες περί πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας, υποστηρίζοντας ότι το συγκεκριμένο επιχείρημα χρησιμοποιείται για πολιτικούς σκοπούς. Η νέα αντιπαράθεση εκδηλώνεται μάλιστα σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη χρονική συγκυρία, καθώς η εμπορική εκεχειρία μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου εκπνέει στις 10 Ιανουαρίου.

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Για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το νέο αμερικανικό σχέδιο διατηρεί ως προτεινόμενο ανώτατο συνολικό συντελεστή το 15%, σύμφωνα με το πλαίσιο της εμπορικής συμφωνίας του 2025.

Αντίστοιχο όριο προβλέπεται για την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα, την Ταϊβάν και την Ελβετία. Για την Ινδία, ο συντελεστής θα μπορούσε να διαμορφωθεί στο 17% εφόσον επιτευχθεί εμπορική συμφωνία ή στο 25% εάν οι διαπραγματεύσεις αποτύχουν.

Οι νέοι δασμοί δεν τίθενται άμεσα σε εφαρμογή, καθώς προηγείται δημόσια ακρόαση στις 25 Ιανουαρίου.

Για τις Βρυξέλλες, όμως, το πρόβλημα δεν περιορίζεται στο ύψος των αμερικανικών δασμών. Η επιβολή νέων εμποδίων στις κινεζικές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ μπορεί να οδηγήσει μεγαλύτερο όγκο κινεζικών προϊόντων προς την ευρωπαϊκή αγορά, εντείνοντας τις πιέσεις στην ευρωπαϊκή βιομηχανία.

Το τίμημα για τους Αμερικανούς

Η επιστροφή στους δασμούς ενέχει σημαντικό πολιτικό και οικονομικό ρίσκο.

Σύμφωνα με μετεκλογική δημοσκόπηση Reuters/Ipsos, το 62% των ερωτηθέντων υποστήριζε τις προσπάθειες των Δημοκρατικών για την κατάργηση των δασμών.

Παράλληλα, το Budget Lab του Πανεπιστημίου Yale εκτιμά ότι οι δασμοί έχουν αυξήσει το ετήσιο κόστος διαβίωσης των αμερικανικών νοικοκυριών κατά περίπου 900 δολάρια.

Σε αντίθεση με την εντύπωση ότι το κόστος των δασμών επιβαρύνει αποκλειστικά τις ξένες οικονομίες, οι συγκεκριμένοι φόροι καταβάλλονται από τους εισαγωγείς στις ΗΠΑ, οι οποίοι συχνά μετακυλίουν μέρος της επιβάρυνσης στους καταναλωτές.

Η κυβέρνηση Τραμπ υποστηρίζει ότι οι βραχυπρόθεσμες αυτές επιβαρύνσεις θα αντισταθμιστούν μακροπρόθεσμα από νέες επενδύσεις, την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Η έκταση αυτών των οφελών, ωστόσο, παραμένει αντικείμενο οικονομικής και πολιτικής διαμάχης.

Ακόμη και μια μελλοντική αλλαγή πολιτικής στην Ουάσιγκτον δεν συνεπάγεται απαραίτητα επιστροφή στο προηγούμενο καθεστώς ελεύθερου εμπορίου.

Όπως επισημαίνει το Reuters, η αντιμετώπιση των κινεζικών βιομηχανικών επιδοτήσεων βρίσκει υποστηρικτές και στα δύο μεγάλα αμερικανικά κόμματα, ενώ η κατάργηση των δασμών θα μπορούσε να θέσει υπό αμφισβήτηση εμπορικές συμφωνίες που έχουν ήδη συναφθεί.

Η νέα δασμολογική επίθεση αναδεικνύει επομένως μια μεταβολή που υπερβαίνει την προσωπικότητα του Ντόναλντ Τραμπ: τη σταδιακή υποχώρηση του ελεύθερου εμπορίου έναντι μιας οικονομικής πολιτικής που δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην εθνική παραγωγή, στην προστασία στρατηγικών βιομηχανιών και στη γεωπολιτική ισχύ.

Ο Τραμπ λοιπόν, μπορεί να έχασε τον έλεγχο του Κογκρέσου, δεν εγκαταλείπει, όμως, την προσπάθεια να καθορίσει τους όρους του παγκόσμιου εμπορίου. Και οι δασμοί παραμένουν ένα από τα ισχυρότερα εργαλεία που διαθέτει για να το επιχειρήσει.