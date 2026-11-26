Στο επίκεντρο της τουριστικής συνεργασίας των δύο χωρών η ψηφιακή διαχείριση αρχαιολογικών χώρων και μουσείων – Παράλληλα, η Λίμα επιδιώκει την αεροπορική σύνδεσή της με το Ντουμπάι μέσω Μιλάνου.

Την ελληνική εμπειρία στη διαχείριση αρχαιολογικών χώρων και στην ψηφιοποίηση των τουριστικών υπηρεσιών επιδιώκει να αξιοποιήσει το Περού, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικής για την αναβάθμιση των τουριστικών υποδομών του και την προσέλκυση επισκεπτών από νέες αγορές.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει για τη χώρα της Λατινικής Αμερικής το ελληνικό μοντέλο ηλεκτρονικής έκδοσης εισιτηρίων και διαχείρισης της επισκεψιμότητας, με προοπτική την αξιοποίηση αντίστοιχων εργαλείων στο Μάτσου Πίτσου, έναν από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς προορισμούς παγκοσμίως.

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Σύμφωνα με το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο του Περού Andina, η υφυπουργός Τουρισμού της χώρας, Λιζ Τσιρίνος, συναντήθηκε με την Ελληνίδα υπουργό Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, στο περιθώριο της 127ης συνόδου του Εκτελεστικού Συμβουλίου του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού των Ηνωμένων Εθνών (UN Tourism).

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η περουβιανή πλευρά πρότεινε την προώθηση της υπογραφής μνημονίου κατανόησης για την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας στη διαχείριση τουριστικών προορισμών και την ανάπτυξη νέων τουριστικών προϊόντων.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε η ελληνική ψηφιακή πλατφόρμα Hellenic Heritage, η οποία συγκεντρώνει πληροφορίες και υπηρεσίες ηλεκτρονικής έκδοσης εισιτηρίων για 108 αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία της Ελλάδας.

Για το Περού, η συγκεκριμένη εμπειρία παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η διαχείριση των επισκεπτών σε δημοφιλείς αρχαιολογικούς προορισμούς αποτελεί σημαντική πρόκληση. Το Μάτσου Πίτσου, η εμβληματική ακρόπολη των Ίνκας στις Άνδεις, καλείται να ισορροπήσει μεταξύ της αυξημένης διεθνούς τουριστικής ζήτησης και της ανάγκης προστασίας ενός μνημείου παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς.

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Η πιθανή συνεργασία Ελλάδας και Περού αποκτά ευρύτερη σημασία, καθώς πρόκειται για δύο χώρες με πλούσια πολιτιστική κληρονομιά, οι οποίες αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις όσον αφορά τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, την προστασία των μνημείων και τη διαχείριση των επισκεπτών σε προορισμούς υψηλής ζήτησης.

Παράλληλα, η κυβέρνηση του Περού επιδιώκει να ενισχύσει τη διεθνή αεροπορική συνδεσιμότητα της χώρας, προωθώντας μια νέα διαδρομή της Emirates, η οποία θα συνδέει το Ντουμπάι με τη Λίμα μέσω Μιλάνου. Η συγκεκριμένη σύνδεση θα μπορούσε να ανοίξει νέες προοπτικές για την προσέλκυση επισκεπτών από τη Μέση Ανατολή, την Ασία και την Αφρική, αξιοποιώντας έναν από τους μεγαλύτερους αεροπορικούς κόμβους του κόσμου.

Κατά τη συνάντηση της περουβιανής υφυπουργού με τον αξιωματούχο του υπουργείου Οικονομίας και Τουρισμού των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Τζούμα Αλ Καΐτ, εξετάστηκε η πορεία των εκκρεμών αδειοδοτήσεων από τις ιταλικές αρχές. Οι δύο χώρες έχουν ήδη υπογράψει συμφωνία αεροπορικών υπηρεσιών από τον Ιούνιο του 2023, η οποία τέθηκε σε ισχύ τον Αύγουστο του 2026.

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Οι αρχές των Εμιράτων υπογράμμισαν επίσης τις δυνατότητες του Περού στους τομείς του γαστρονομικού τουρισμού και του τουρισμού περιπέτειας, ενώ εξετάστηκε η προβολή των περουβιανών προορισμών στη διεθνή τουριστική έκθεση Arabian Travel Market.

Για την Ελλάδα, το ενδιαφέρον του Περού αποτελεί μια ευκαιρία εξωστρέφειας στον τομέα της τουριστικής τεχνογνωσίας. Πέρα από την προσέλκυση επισκεπτών, η χώρα έχει τη δυνατότητα να αναδειχθεί σε εξαγωγέα τεχνογνωσίας για τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς, σε μια εποχή κατά την οποία ολοένα περισσότεροι δημοφιλείς προορισμοί διεθνώς αναζητούν λύσεις απέναντι στις πιέσεις του μαζικού τουρισμού.