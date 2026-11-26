Η ανήλικη κοπέλα μεταφέρθηκε στην Πάτρα για ιατροδικαστική εξέταση, ενώ οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για την εμπλοκή των περισσότερων από δέκα προσαχθέντων ατόμων

Οι αστυνομικές αρχές στο Αγρίνιο διεξάγουν έρευνα για σοβαρό περιστατικό σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανήλικης κοπέλας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του agriniopress, ζευγάρι που κατοικεί σε χωριό της περιοχής της Τριχωνίδας φέρεται να εξέδιδε την ίδια του την κόρη. Στο πλαίσιο της υπόθεσης, έχουν προσαχθεί στην αστυνομία περισσότερα από δέκα άτομα από την ευρύτερη περιοχή που φέρονται να εμπλέκονται.

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Η ανήλικη έχει μεταφερθεί στην Πάτρα, προκειμένου να υποβληθεί σε ιατροδικαστική εξέταση. Παράλληλα, εκτεταμένες αστυνομικές έρευνες που ξεκίνησαν από χθες (25/11) έχουν προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στο συγκεκριμένο χωριό, με την τοπική κοινωνία να παραμένει ιδιαίτερα θορυβημένη από τις εξελίξεις.