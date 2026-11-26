Σύμφωνα με τα στοιχεία του Transfermarkt, ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ έχουν επικρατήσει απέναντι σε τέσσερις από τις δέκα κορυφαίες ομάδες, ενώ ο ΠΑΟΚ μετρά τρεις

Μια ιδιαίτερη πτυχή της ευρωπαϊκής ιστορίας των ελληνικών ομάδων αναδεικνύει η διαχρονική βαθμολογία του Transfermarkt για το Champions League. Ο Ολυμπιακός έχει καταφέρει να πανηγυρίσει νίκες απέναντι σε οκτώ από τους δέκα συλλόγους που βρίσκονται στις πρώτες θέσεις της ιστορικής κατάταξης, αφήνοντας πίσω του ένα σημαντικό αποτύπωμα στις αναμετρήσεις με κορυφαίες ευρωπαϊκές δυνάμεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συνοδεύουν τη σχετική δημοσίευση, ο Παναθηναϊκός έχει επικρατήσει απέναντι σε τέσσερις από τις δέκα ομάδες, όσες και η ΑΕΚ, ενώ ο ΠΑΟΚ μετρά αντίστοιχες επιτυχίες απέναντι σε τρεις. Οι αναμετρήσεις δεν περιορίζονται αποκλειστικά στο Champions League, καθώς περιλαμβάνονται και παιχνίδια από το Κύπελλο UEFA και το Europa League.

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Ολυμπιακός: Οι μεγάλες νίκες απέναντι σε οκτώ μεγαθήρια

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν βρει τον τρόπο να επικρατήσουν απέναντι σε οκτώ διαφορετικούς συλλόγους της πρώτης δεκάδας. Ανάμεσά τους βρίσκονται η Ρεάλ Μαδρίτης, η Γιουβέντους, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η Λίβερπουλ, η Μίλαν, η Μπενφίκα, η Πόρτο και η Άρσεναλ.

Μία από τις πρώτες σπουδαίες επιτυχίες ήρθε στις 17 Σεπτεμβρίου 1997, όταν ο Ολυμπιακός επικράτησε με 1-0 της Πόρτο στο ΟΑΚΑ, στην πρώτη του παρουσία σε φάση ομίλων του Champions League. Ο Στέλιος Γιαννακόπουλος πέτυχε το ιστορικό γκολ μόλις στο 6ο λεπτό.

Στις 28 Σεπτεμβρίου 2004, οι Πειραιώτες λύγισαν τη Λίβερπουλ με 1-0 στο «Γ. Καραϊσκάκης», χάρη σε κεφαλιά του Ιεροκλή Στολτίδη στο 17ο λεπτό, έπειτα από εκτέλεση φάουλ του Ριβάλντο. Έναν χρόνο αργότερα, στις 6 Δεκεμβρίου 2005, ήρθε ακόμη μία σπουδαία βραδιά, με τον Ολυμπιακό να επικρατεί 2-1 της Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Σέρχιο Ράμος έδωσε το προβάδισμα στους Ισπανούς, ο Ερόλ Μπουλούτ ισοφάρισε και ο Ριβάλντο διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα τρία λεπτά πριν από τη λήξη.

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Ακολούθησε η εντυπωσιακή επικράτηση με 5-1 απέναντι στην Μπενφίκα, στις 27 Νοεμβρίου 2008, για τη φάση των ομίλων του Κυπέλλου UEFA. Ο Λουτσιάνο Γκαλέτι άνοιξε το σκορ στα πρώτα δευτερόλεπτα, ο Χρήστος Πατσατζόγλου έκανε το 2-0, ενώ ο Ντιόγκο ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0. Ο Νταβίντ Λουίζ μείωσε για τους Πορτογάλους, πριν ο Φερνάντο Μπελούτσι και ξανά ο Ντιόγκο διαμορφώσουν το τελικό 5-1. Η Μπενφίκα επέστρεψε στο Φάληρο το 2013, αλλά αυτή τη φορά έφυγε ηττημένη με 1-0, με τον Κώστα Μανωλά να σκοράρει με κεφαλιά στο 13ο λεπτό.

Η Άρσεναλ έχει επίσης γνωρίσει αρκετές ήττες στο Φάληρο. Στις 9 Δεκεμβρίου 2009 ο Ολυμπιακός επικράτησε 1-0 με γκολ του Λεονάρντο, ενώ στις 6 Δεκεμβρίου 2011 πανηγύρισε νίκη με 3-1.

Ο Ραφίκ Τζιμπούρ και ο Νταβίντ Φουστέρ έδωσαν προβάδισμα δύο τερμάτων στους γηπεδούχους, ο Γιοσί Μπεναγιούν μείωσε και ο Φρανσουά Μοντέστο διαμόρφωσε το τελικό σκορ. Στις 4 Δεκεμβρίου 2012, οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν ξανά με 2-1, με τους Γιάννη Μανιάτη και Κώστα Μήτρογλου να ολοκληρώνουν την ανατροπή.

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Ξεχωριστή θέση στην ευρωπαϊκή ιστορία του Ολυμπιακού έχουν και οι εκτός έδρας αναμετρήσεις με την Άρσεναλ, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» έχουν πανηγυρίσει τρεις σπουδαίες εκτός έδρας νίκες στο Λονδίνο. Η πρώτη ήρθε στις 29 Σεπτεμβρίου 2015, όταν η ομάδα του Μάρκο Σίλβα επικράτησε με 3-2 στο Emirates Stadium, σε ένα από τα πιο ιστορικά αποτελέσματα ελληνικού συλλόγου επί αγγλικού εδάφους.

Ο Φελίπε Πάρντο άνοιξε το σκορ στο 33′, ο Τέο Γουόλκοτ ισοφάρισε δύο λεπτά αργότερα, ενώ στο 40′ ο Νταβίντ Οσπίνα έστειλε άθελά του την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του, έπειτα από εκτέλεση κόρνερ του Κώστα Φορτούνη. Ο Αλέξις Σάντσες έφερε ξανά το παιχνίδι στα ίσα στο 65′, όμως η απάντηση του Ολυμπιακού ήταν άμεση. Ένα λεπτό αργότερα, ο Άλφρεντ Φινμπόγκασον διαμόρφωσε το τελικό 3-2, χαρίζοντας στους Πειραιώτες ένα ιστορικό διπλό.

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Η δεύτερη νίκη στο Λονδίνο ήρθε στις 27 Φεβρουαρίου 2020, αυτή τη φορά για τη φάση των «32» του Europa League. Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 2-1 στην παράταση, ανατρέποντας την ήττα με 1-0 του πρώτου αγώνα στο Φάληρο και παίρνοντας την πρόκριση στους «16». Ο Παπέ Αμπού Σισέ άνοιξε το σκορ με κεφαλιά στο 53′, ο Πιερ-Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ ισοφάρισε στο 113′, όμως ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί έδωσε τη χαριστική βολή στους Άγγλους στο 119ο λεπτό, έπειτα από σέντρα του Γιώργου Μασούρα.

Στις 18 Μαρτίου 2021, οι δύο ομάδες συναντήθηκαν ξανά στο Emirates, αυτή τη φορά για τη φάση των «16» της ίδιας διοργάνωσης. Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 1-0, με τον Γιουσέφ Ελ Αραμπί να βρίσκει δίχτυα στο 51ο λεπτό, έπειτα από συνεργασία με τον Γιώργο Μασούρα. Παρά τη νέα νίκη του στην Αγγλία, η ελληνική ομάδα δεν κατάφερε να ανατρέψει την ήττα με 3-1 του πρώτου αγώνα και αποκλείστηκε με συνολικό σκορ 3-2.

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Στις 25 Φεβρουαρίου 2014, ο Ολυμπιακός έγραψε ακόμη μία ξεχωριστή σελίδα, νικώντας τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με 2-0 για τη φάση των «16» του Champions League. Ο Αλεχάντρο «Τσόρι» Ντομίνγκες άνοιξε το σκορ στο 38′, ενώ ο Τζόελ Κάμπελ πέτυχε το δεύτερο γκολ στο 55ο λεπτό. Την ίδια χρονιά, στις 22 Οκτωβρίου, οι Πειραιώτες επικράτησαν 1-0 της Γιουβέντους, με τον Παϊτίμ Κασάμι να σημειώνει το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης στο 36′.

Τέλος, στις 13 Δεκεμβρίου 2018, ο Ολυμπιακός νίκησε τη Μίλαν με 3-1 στο «Γ. Καραϊσκάκης» για το Europa League, αποτέλεσμα που του έδωσε την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. 8 χρόνια μετά, το βράδυ της Πέμπτης η Μίλαν επιστρέφει στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» και πάλι για την ίδια διοργάνωση.

Παναθηναϊκός: Οι νίκες απέναντι σε Γιουβέντους, Άρσεναλ, Πόρτο και Μπαρτσελόνα

Ο Παναθηναϊκός έχει καταφέρει να επικρατήσει απέναντι σε τέσσερις ομάδες της πρώτης δεκάδας, με ορισμένες από τις πιο ιστορικές ευρωπαϊκές βραδιές του να συνδέονται με αυτές τις αναμετρήσεις.

Στις 21 Οκτωβρίου 1987, το «τριφύλλι» νίκησε τη Γιουβέντους με 1-0, με τον Δημήτρη Σαραβάκο να πετυχαίνει το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης. Σχεδόν οκτώ χρόνια αργότερα, στις 18 Οκτωβρίου 1995, οι «πράσινοι» πέρασαν νικηφόρα από την έδρα της Πόρτο, επικρατώντας με 1-0 χάρη σε τέρμα του Γιώργου Μάρκου στο 40ό λεπτό. Η ομάδα του Χουάν Ραμόν Ρότσα επανέλαβε την επιτυχία της απέναντι στους Πορτογάλους στις 13 Μαρτίου 2003, όταν νίκησε ξανά με 1-0 στο «Ντραγκάο», με σκόρερ τον Εμάνουελ Ολισαντέμπε στο 73′.

Στις 26 Σεπτεμβρίου 2001, ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Άρσεναλ με 1-0 στη Λεωφόρο, με τον Γιώργο Καραγκούνη να βρίσκει δίχτυα στο 25ο λεπτό. Η συγκεκριμένη νίκη ήρθε στη φάση των ομίλων του Champions League και αποτέλεσε μία από τις χαρακτηριστικές ευρωπαϊκές επιτυχίες εκείνης της περιόδου.

Η πιο πρόσφατη από τις συγκεκριμένες ιστορικές νίκες που ξεχωρίζουν είναι εκείνη απέναντι στην Μπαρτσελόνα. Στις 3 Απριλίου 2002, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 1-0 στο γήπεδο της Λεωφόρου, στον πρώτο προημιτελικό του Champions League. Ο Άγγελος Μπασινάς ευστόχησε από την άσπρη βούλα στο 79ο λεπτό, χαρίζοντας στους «πράσινους» ένα σπουδαίο αποτέλεσμα απέναντι στους Καταλανούς.

ΑΕΚ: Το ιστορικό 6-1 στην Πόρτο και οι νίκες απέναντι σε Ρεάλ, Μίλαν και Μπενφίκα

Η ΑΕΚ έχει επίσης πανηγυρίσει νίκες απέναντι σε τέσσερις από τις δέκα ομάδες της κατάταξης, με το ιστορικό 6-1 επί της Πόρτο να ξεχωρίζει.

Στις 13 Σεπτεμβρίου 1978, η Ένωση διέλυσε τους Πορτογάλους με 6-1 στη Νέα Φιλαδέλφεια, σε αναμέτρηση για το Κύπελλο Πρωταθλητριών. Ο Ντούσαν Μπάγεβιτς σκόραρε δύο φορές, στο 4′ και στο 18′, ενώ ενδιάμεσα είχε βρει δίχτυα ο Χρήστος Αρδίζογλου. Ο Τάσος Κωνσταντίνου ανέβασε το σκορ στο 4-0, ο Αντόνιο Ολιβέιρα μείωσε για την Πόρτο, όμως ο Λάκης Νικολάου και ο Θωμάς Μαύρος διαμόρφωσαν το τελικό αποτέλεσμα μέσα σε δύο λεπτά. Παρά τη νίκη με έξι γκολ, η ΑΕΚ αποκλείστηκε, καθώς στη ρεβάνς ηττήθηκε με 4-1.

Επτά χρόνια αργότερα, στις 18 Σεπτεμβρίου 1985, η ΑΕΚ υποδέχθηκε τη Ρεάλ Μαδρίτης στο ΟΑΚΑ και επικράτησε με 1-0, στο πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων για το Κύπελλο UEFA. Το γκολ της νίκης πέτυχε ο Παύλος Παπαϊωάννου στο 10ο λεπτό. Η Ένωση, ωστόσο, δεν κατάφερε να υπερασπιστεί το προβάδισμά της στη ρεβάνς, καθώς ηττήθηκε με 5-0 στη Μαδρίτη.

Στις 21 Νοεμβρίου 2006, η ΑΕΚ πέτυχε μία από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές νίκες της σύγχρονης ιστορίας της, επικρατώντας με 1-0 της Μίλαν στο ΟΑΚΑ για τη φάση των ομίλων του Champions League. Ο Ζούλιο Σέζαρ ήταν ο πρωταγωνιστής, καθώς με εξαιρετική απευθείας εκτέλεση φάουλ στο 32ο λεπτό νίκησε τον Ντίντα και χάρισε στην ομάδα του τη νίκη απέναντι στους μετέπειτα πρωταθλητές Ευρώπης.

Η τέταρτη ομάδα της δεκάδας που έχει νικήσει η Ένωση είναι η Μπενφίκα. Στις 1 Οκτωβρίου 2009, οι «κιτρινόμαυροι» επικράτησαν με 1-0 στο ΟΑΚΑ, με τον Ντάνιελ Μαϊστόροβιτς να σκοράρει με κεφαλιά στο 43ο λεπτό, έπειτα από εκτέλεση κόρνερ του Γκουστάβο Μαντούκα.

ΠΑΟΚ: Οι ευρωπαϊκές επιτυχίες απέναντι σε Μπαρτσελόνα, Άρσεναλ και Μπενφίκα

Ο ΠΑΟΚ συμπληρώνει την ελληνική τετράδα, έχοντας επικρατήσει απέναντι σε τρεις από τους δέκα κορυφαίους συλλόγους της ιστορικής κατάταξης.

Η πρώτη από αυτές τις επιτυχίες ήρθε στις 16 Σεπτεμβρίου 1975, όταν ο Δικέφαλος νίκησε με 1-0 την Μπαρτσελόνα στην Τούμπα, στο πλαίσιο του Κυπέλλου UEFA. Ο Γιώργος Κούδας ήταν εκείνος που πέτυχε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης στο 74ο λεπτό.

Στις 16 Σεπτεμβρίου 1997, ο ΠΑΟΚ υποδέχθηκε την Άρσεναλ και πήρε τη νίκη με 1-0, χάρη σε εύστοχη εκτέλεση του Κώστα Φραντζέσκου στο 61′. Η επιτυχία αυτή αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς στη ρεβάνς του Λονδίνου ο Ζήσης Βρύζας ισοφάρισε στο 88ο λεπτό για το τελικό 1-1, αποτέλεσμα που έστειλε τον Δικέφαλο στην επόμενη φάση.

Η τρίτη ομάδα είναι η Μπενφίκα. Ο ΠΑΟΚ είχε επικρατήσει με 2-1 στη Λισαβόνα στις 4 Νοεμβρίου 1999, ενώ η πιο πρόσφατη μεταξύ τους επιτυχία σημειώθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου 2020. Τότε, η ομάδα της Θεσσαλονίκης νίκησε με 2-1 στην Τούμπα, στα προκριματικά του Champions League. Το πρώτο γκολ ήρθε από αυτογκόλ του Γιαν Βερτόνγκεν στο 63′, ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς έκανε το 2-0 στο 75′, ενώ ο Ράφα Σίλβα διαμόρφωσε το τελικό σκορ στις καθυστερήσεις.

Η διαχρονική βαθμολογία των ελληνικών ομάδων

Στην κατάταξη του Transfermarkt, ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην 25η θέση με 181 βαθμούς, ο Παναθηναϊκός στην 34η με 145 και η ΑΕΚ στην 78η με 49. Ο ΠΑΟΚ καταλαμβάνει την 247η θέση με τέσσερις βαθμούς, ενώ η ΑΕΛ Novibet βρίσκεται στην 253η θέση με τρεις.

Στην κορυφή της ιστορικής βαθμολογίας δεσπόζει η Ρεάλ Μαδρίτης με 1.024 βαθμούς, ακολουθεί η Μπάγερν Μονάχου με 839 και τρίτη είναι η Μπαρτσελόνα με 726. Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν η Γιουβέντους με 552 και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με 534 βαθμούς.