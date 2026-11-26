Ο 34χρονος συνελήφθη μετά την πτώση του στο οδόστρωμα - Τραυματιστηκε ελαφρά ένας αστυνομικός

Επεισοδιακή καταδίωξη σημειώθηκε στις 10:35 σήμερα το πρωί της Πέμπτης στη Λεωφόρο Συγγρού, με κατάληξη την πτώση τόσο του υπόπτου όσο και μίας μοτοσικλέτας της ομάδας ΔΙΑΣ στον κόμβο εξόδου για το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ).

Όλα ξεκίνησαν στη συμβολή της οδού Λαγουμιτζή με τη Λεωφόρο Συγγρού, όταν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ έκριναν ύποπτο τον 34χρονο οδηγό μιας μοτοσικλέτας και του έκαναν σήμα να σταματήσει για έλεγχο.

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Εκείνος, ωστόσο, αγνόησε τις υποδείξεις των αστυνομικών, ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα και επιχείρησε να διαφύγει, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει άμεσα καταδίωξη επί της Λεωφόρου Συγγρού.

Η καταδίωξη έλαβε τέλος στον κόμβο εξόδου προς το «Νιάρχος», όπου λόγω της ολισθηρότητας στη στροφή γλίστρησαν και έπεσαν στο οδόστρωμα τόσο ο 34χρονος δράστης όσο και μία από τις μηχανές της ομάδας ΔΙΑΣ. Από την πτώση προκλήθηκαν μόνο ελαφρές εκδορές στον δράστη, ενώ ελαφρά τραυματίστηκε και ένας αστυνομικός.

Αμέσως μετά τη σύλληψη του 34χρονου, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνες κατά μήκος της διαδρομής που ακολούθησε κατά την καταδίωξη, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να πετούσε συσκευασίες, εντοπίζοντας μικροποσότητα ναρκωτικών ουσιών.