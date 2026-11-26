Ο προπονητής της Μίλαν, Ρουμπέν Αμορίμ, δήλωσε πως το ματς είναι ζωής ή θανάτου για την ομάδα του που μετρά μόλις τρεις βαθμούς στη διοργάνωση

Ακόμα ένα σπουδαίο ευρωπαϊκό ραντεβού για τον Ολυμπιακό που φιλοξενεί την Μίλαν (19:45) στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Στου δρόμου τα μισά στην League Phase του Europa League ο Ολυμπιακός έχει κάνει ήδη πολύ από την δουλειά που απαιτείται για απευθείας πρόκριση στους «16». Οι δέκα βαθμοί και το αήττητο σε τέσσερα ματς είναι ένας εξαιρετικός μέχρι τώρα απολογισμός, αλλά (λογικά) θα χρειαστούν ακόμα δύο νίκες για να μπουν στην πρώτα οχτάδα της βαθμολογίας. Την ίδια ώρα η Μίλαν έρχεται στο Φάληρο με μόλις τρεις βαθμούς συγκομιδή για ένα ματς ζωής ή θανάτου όπως δήλωσε ο ίδιος ο προπονητής της, Ρουμπέν Αμορίμ.

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Όπως και την τελευταία φορά που επισκέφτηκε το «Γεώργιος Καραϊσκάκης» πριν από 8 χρόνια. Τότε Ολυμπιακός και Μίλαν έπαιζαν έναν τελικό πρόκρισης με τους Πειραιώτες να θέλουν νίκη με δύο γκολ διαφορά και πάνω για να συνεχίσουν στην επόμενη φάση του Europa League. Και τα κατάφεραν παίρνοντας τη νίκη με 3-1 και τον Κώστα Φορτούνη, μοναδικό από τους παρόντες που είχε παίξει και σε εκείνο το ματς να πετυχαίνει το γκολ που έστειλε τους Ιταλούς πρόωρα σπίτι τους.

Την δεδομένη στιγμή, την συγκυρία δεν την λες και ευνοϊκή για τον Ολυμπιακό καθώς ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ δεν σταματάει να μετράει απουσίες. Τραυματίες ο

Εκτός ευρωπαϊκής λίστας οι Ρόκα, Σιπιόνι και Μουαντιλμαντζί και κάπως έτσι οι λύσεις του Βάσκου μοιάζουν εξαιρετικά περιορισμένες.

Αν προτιμήσει να διατηρήσει τον σχηματισμό τότε τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Ο Ορτέγκα στην εστία. Οι Σάλιακας, Ρέτσος, Πιρόλα και Μπρούνο στην άμυνα. Ο Φρόιλερ στη μεσαία γραμμή και δίπλα του ο Σα που θα γυρίσει αναγκαστικά λίγα μέτρα πιο πίσω στο γήπεδο. Μπροστά τους οι μοναδικοί διαθέσιμοι μεσοεπιθετικοί, Ζέλσον, Φορτούνης και Ζότα και στην κορυφή ένας εκ των Γιάρεμτσουκ ή Γκονζάλες.

Είναι ξεκάθαρο ωστόσο πως στο μυαλό του Αλγουαθίλ στριφογυρίζει έντονα τις τελευταίες μέρες η ιδέα για τρεις κεντρικούς αμυντικούς για πρώτη φορά από τη μέρα που κάθισε στον πάγκο του Ολυμπιακού