Την Κυριακή οι άνεμοι στο Αιγαίο αναμένεται να φτάσουν τοπικά τα 9 και πιθανώς πρόσκαιρα τα 10 μποφόρ, ενώ στα βόρεια ηπειρωτικά αναμένεται παγετός το βράδυ

Με βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες σε αρκετές περιοχές της χώρας, με τα φαινόμενα από την Παρασκευή να εντείνονται σταδιακά και να επεκτείνονται το Σαββατοκύριακο. Το Σάββατο θα σημειωθούν κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ τη νύχτα θα κάνουν την εμφάνισή τους χιονοπτώσεις στα ορεινά της βόρειας Ελλάδας. Την Κυριακή η κακοκαιρία θα ενταθεί, με ισχυρά φαινόμενα σε μεγάλο μέρος της χώρας, θυελλώδεις ανέμους και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, ενώ στα βόρεια ηπειρωτικά αναμένεται και παγετός.

Βροχές και καταιγίδες στα δυτικά και τα βόρεια την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται στα δυτικά και τα βόρεια της χώρας. Κατά διαστήματα, τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο, ενώ πρόσκαιρα θα επηρεάσουν και τη δυτική Στερεά και τη δυτική Μακεδονία.

Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν νεφώσεις, πρόσκαιρα και κατά τόπους αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών βροχών στο βορειοανατολικό Αιγαίο, τις Κυκλάδες και τη δυτική και νότια Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με εντάσεις 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο σε όλη τη χώρα και θα φτάσει στα κεντρικά και τα βόρεια τους 16 με 18 βαθμούς, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα κυμανθεί από 19 έως 21 βαθμούς Κελσίου και πιθανώς στα νότια θα αγγίξει τους 22 βαθμούς.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Αττική

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις, πρόσκαιρα και κατά τόπους αυξημένες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι-νοτιοδυτικοί με εντάσεις 3 με 5 και τοπικά στα ανατολικά 6 μποφόρ.

Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κατά διαστήματα μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου, με τους ανέμους να πνέουν μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Πώς θα κυλήσει το Σαββατοκύριακο

Σάββατο 28 Νοεμβρίου

Το Σάββατο, αρχικά στο Ιόνιο, τα δυτικά, τα κεντρικά, τα βόρεια ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο και βαθμιαία στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα κατά τόπους και κατά περιόδους θα είναι έντονα, κυρίως στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, τη Μακεδονία, τη Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο, ενώ από αργά το βράδυ θα επηρεάσουν και περιοχές της Θεσσαλίας. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Αργά τη νύχτα θα σημειωθούν χιονοπτώσεις στα ορεινά της βόρειας ηπειρωτικής χώρας.

Διαφήμιση

Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις με εντάσεις 3 με 4 μποφόρ, ενώ από το απόγευμα θα στραφούν σε βόρειους και θα ενισχυθούν στα 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Στο Αιγαίο θα επικρατήσουν νότιοι άνεμοι 3 με 5 μποφόρ, οι οποίοι από αργά το απόγευμα θα στραφούν στο βόρειο Αιγαίο σε βορειοανατολικούς και θα ενισχυθούν στα 6 και τοπικά 7 μποφόρ, με περαιτέρω ενίσχυση κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά και τα βόρεια, όπου δεν θα ξεπεράσει τους 16 με 17 βαθμούς, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές δεν θα παρουσιάσει σημαντική μεταβολή, φτάνοντας τους 18 με 20 και τοπικά τους 21 βαθμούς Κελσίου.

Κυριακή 29 Νοεμβρίου

Την Κυριακή, η επιδείνωση του καιρού θα είναι πιο έντονη, με περισσότερες και ισχυρότερες βροχές και καταιγίδες να σημειώνονται στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα τοπικών βροχών.

Διαφήμιση

Στην υπόλοιπη χώρα, και συγκεκριμένα στο Ιόνιο, τα υπόλοιπα ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους και κατά διαστήματα ιδιαίτερα ισχυρά, κυρίως στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία, τη Στερεά, την Πελοπόννησο, την Εύβοια, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Χιονοπτώσεις αναμένονται σε ορεινές περιοχές της βόρειας και κεντρικής ηπειρωτικής χώρας, ενώ σταδιακή βελτίωση του καιρού θα σημειωθεί από το απόγευμα στα δυτικά και τα βόρεια.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν ανατολικοί-βορειοανατολικοί με εντάσεις 5 με 7 και τοπικά 8 με 9 μποφόρ. Στο Αιγαίο θα επικρατήσουν βόρειοι-βορειοανατολικοί άνεμοι 6 με 8 και τοπικά θυελλώδεις, στα 9 και πιθανώς πρόσκαιρα και 10 μποφόρ, με εξαίρεση το νοτιοανατολικό Αιγαίο όπου θα πνέουν νοτιοανατολικοί άνεμοι τοπικά έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση σε όλη τη χώρα, με το κρύο να γίνεται ιδιαίτερα έντονο. Στα περισσότερα ηπειρωτικά οι μέγιστες τιμές θα φτάσουν τους 13 με 16 βαθμούς, ενώ στη νησιωτική χώρα θα κυμανθούν από 17 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Το βράδυ στα βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός, με αρνητικές θερμοκρασίες.