Η ομάδα χάκερ Handsome Boy Hacking Club φέρεται να ανάρτησε το υλικό σε διαδικτυακό φόρουμ μετά την αποτυχημένη προσπάθεια εκβιασμού της διεθνούς ομοσπονδίας

Θύμα κυβερνοεπίθεσης έπεσε η FIFA, επιβεβαιώνοντας ότι χάκερ απέκτησαν παράνομα πρόσβαση σε προσωπικά και επιχειρηματικά δεδομένα της. Η διεθνής ποδοσφαιρική ομοσπονδία ανακοίνωσε ότι συνεργάζεται με τις αρμόδιες διωκτικές αρχές για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Σε ανακοίνωσή της, η FIFA καταδίκασε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο την παράνομη απόκτηση και δημοσιοποίηση πληροφοριών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην παραβίαση προσωπικών δεδομένων και στις πιθανές επιπτώσεις για όσους επηρεάζονται.

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Η ομάδα χάκερ ισχυρίζεται ότι υπέκλεψε 12 GB δεδομένων

Η εξέλιξη έρχεται μετά τις αποκαλύψεις των προηγούμενων ημερών, όταν η ομάδα χάκερ Handsome Boy Hacking Club (HBHC) υποστήριξε ότι κατάφερε να υποκλέψει περισσότερα από 12 GB δεδομένων από τα πληροφοριακά συστήματα της FIFA.

⚽️ | URGENTE: La FIFA dice que ha sido ‘víctima de un ciberataque criminal que ha resultado en un acceso no autorizado a un conjunto limitado de información personal y empresarial. https://t.co/YQifjlDb6T — Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 26, 2026

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, οι δράστες επιχείρησαν αρχικά να εκβιάσουν την ομοσπονδία, χωρίς να καταφέρουν να αποσπάσουν χρήματα. Στη συνέχεια, ανάρτησαν το υλικό σε διαδικτυακό φόρουμ κυβερνοεγκληματιών, υποστηρίζοντας ότι είχαν αποκτήσει πρόσβαση στο ψηφιακό περιβάλλον της FIFA μέσω της πλατφόρμας Microsoft.

‼️ FIFA has confirmed that hackers broke into its systems and accessed personal and business information. A new group calling itself Handsome Boy Hacking Club claims it took more than 12GB from FIFA’s Microsoft environment, including identity and immigration documents, and dumped it on a cybercrime forum after failing to extort FIFA. FIFA calls it a "limited set" of data. It has not said what was taken, whose data it is, or whether the group’s claims are true. Διαφήμιση Διαφήμιση November 26, 2026

Τι περιλαμβάνουν τα αρχεία που διέρρευσαν

Μεταξύ των πληροφοριών που φέρεται να περιλαμβάνονται στα αρχεία είναι έγγραφα ταυτότητας και μετανάστευσης, οικονομικά και νομικά στοιχεία, καθώς και εσωτερικά έγγραφα σχετικά με τη διοίκηση και τη λειτουργία της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας.

Ωστόσο, η FIFA δεν έχει επιβεβαιώσει ούτε την έκταση της παραβίασης ούτε το ακριβές περιεχόμενο των δεδομένων που ενδέχεται να έχουν υποκλαπεί.

Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση, ενώ η ομοσπονδία δηλώνει ότι συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές για την αντιμετώπιση του περιστατικού.