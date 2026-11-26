Οι δύο συλληφθέντες φέρονται να είχαν προμηθευτεί εκρηκτικά και να παρακολουθούσαν επί δύο νύχτες τις συναγωγές, ενώ η Εισαγγελία εκτιμά ότι η ομάδα συγκέντρωνε χρήματα για τις επιθέσεις

Τη σύλληψη δύο Ιρακινών, οι οποίοι φέρονται να σχεδίαζαν επιθέσεις σε συναγωγή της Κολωνίας και σε συναγωγή γειτονικής ευρωπαϊκής χώρας, η οποία δεν κατονομάζεται, ανακοίνωσε η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία της Γερμανίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία κατά του Εγκλήματος (BKA) πραγματοποίησε τις πρώτες πρωινές ώρες επιχείρηση σε 17 σημεία στα κρατίδια της Βάδης-Βυρτεμβέργης, της Έσσης και της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας. Στο πλαίσιο της επιχείρησης ερευνήθηκε επίσης τζαμί στην περιοχή Νιλ της Κολωνίας.

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German authorities have arrested two suspected members of a pro-Iranian terrorist organisation accused of plotting attacks against synagogues in Cologne and another European city. The arrests follow an extensive investigation involving Germany’s domestic intelligence services, with more than 250 police officers participating in a nationwide operation. We welcome the decisive action taken by the German authorities to protect Jewish communities and counter terrorist threats. These disturbing revelations come against the backdrop of a series of attacks targeting Jewish institutions across Europe and underscore the serious threat posed by Iran-linked terrorist networks to European Jewish communities. — European Jewish Congress (@eurojewcong) November 26, 2026

Οι δύο συλληφθέντες, που αναφέρονται ως Μοσταφά Αλ-Ρ. και Αμέερ Ζ., φέρονται να είχαν συμμετοχή σε ισλαμιστικές οργανώσεις στη Χαϊδελβέργη και την Κολωνία. Οι αρχές εκτιμούν ότι σχεδίαζαν να πλήξουν τη συναγωγή της οδού Ρόον στην Κολωνία, καθώς και δεύτερη συναγωγή σε γειτονική ευρωπαϊκή χώρα, την οποία δεν αποκαλύπτουν.

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Στο επίκεντρο της έρευνας ο ρόλος οργάνωσης με διασυνδέσεις στη Χεζμπολάχ

Η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία κατονόμασε επίσης τον Μοχάμαντ Αλ-Σαάντι, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες στις ΗΠΑ ως υποστηρικτής της Χεζμπολάχ, ως πρόσωπο με κεντρικό ρόλο στην υπόθεση.

Σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές, θεωρείται βασικό στέλεχος της οργάνωσης «Χαρακάτ Ασάμπ αλ-Γιαμίν αλ-Ισλαμίγια», η οποία εμφανίστηκε μετά την έναρξη των επιθέσεων στο Ιράν στις αρχές του έτους. Η συγκεκριμένη οργάνωση εκτιμάται ότι βρίσκεται πίσω από επιθέσεις με στόχο αμερικανικά, ισραηλινά και εβραϊκά ιδρύματα σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.

Federal prosecutors say they have ordered the arrest of two members of a pro-Iranian group on suspicion of planning an attack on a synagogue. They were detained in the cities of Heidelberg and Cologne. #dwnews https://t.co/ENOxxkb4iO — DW Politics (@dw_politics) November 26, 2026

Η Εισαγγελία εκτιμά ακόμη ότι η ομάδα συγκέντρωνε χρήματα και στρατολογούσε άτομα για επιθέσεις με εκρηκτικά, ενώ φέρεται να είχε ήδη προμηθευτεί εκρηκτικές ύλες και μηχανισμούς.

Παρακολουθούσαν συναγωγές επί δύο νύχτες

Η έρευνα ξεκίνησε από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος, την υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας της Γερμανίας.

Στο πλαίσιο των ερευνών διαπιστώθηκε ότι, στα τέλη Μαρτίου, μέλη της οργάνωσης φέρονται να παρακολουθούσαν επί δύο διαδοχικές νύχτες τις περιοχές γύρω από συναγωγές στην Κολωνία και στη γειτονική ευρωπαϊκή χώρα, έχοντας στην κατοχή τους εκρηκτικούς μηχανισμούς.

Οι σχεδιαζόμενες επιθέσεις τελικά δεν πραγματοποιήθηκαν, για λόγους που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστοι.