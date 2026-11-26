Το ενδιαφέρον στο πολιτικό πεδίο στρέφεται πλέον στην επικείμενη ανακοίνωση του προσώπου που θα προτείνει η «Φοιτητική Λίστα»

Τη διεξαγωγή προεδρικών εκλογών στη Σερβία την Κυριακή 27 Δεκεμβρίου 2026 προκήρυξε το μεσημέρι της Πέμπτης ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης και ασκών καθήκοντα προέδρου της Δημοκρατίας, Αλεξάνταρ Τσούπιτς. Ο ίδιος υπέγραψε τη σχετική απόφαση στο κτήριο του Κοινοβουλίου, στο Βελιγράδι.

Μετά την προκήρυξη των εκλογών, ο Τσούπιτς κάλεσε τους πολίτες να προσέλθουν στις κάλπες, τονίζοντας τη σημασία της συμμετοχής και της λειτουργίας των δημοκρατικών θεσμών.

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«Η οικοδόμηση δημοκρατικών θεσμών είναι καθήκον όλων μας, ιδίως των πολιτικών παραγόντων και των μέσων ενημέρωσης. Οι καλοί νόμοι είναι τα τείχη της κοινωνίας μας και οι ενημερωμένοι πολίτες είναι οι πραγματικοί κυρίαρχοι της πολιτικής κοινότητας. Ελπίζω ότι θα έχουμε μια δύσκολη επιλογή μεταξύ κορυφαίων υποψηφίων και των προγραμμάτων τους. Καλώ όλους τους πολίτες της Σερβίας να επιδείξουν υπευθυνότητα και να προσέλθουν στις κάλπες στις 27 Δεκεμβρίου, ώστε η λαϊκή βούληση να αναδείξει έναν πρόεδρο της Δημοκρατίας με ισχυρή εγκυρότητα», δήλωσε.

Predsednik Skupštine Srbije Aleksandar Čupić raspisao je danas izbore za predsednika Republike, koji će biti održani u nedelju, 27. decembra. https://t.co/EHPsmvh0gt — N1 Beograd (@n1srbija) November 26, 2026

Γιατί οδηγείται η Σερβία σε πρόωρες προεδρικές εκλογές

Η προσφυγή στις κάλπες κατέστη αναγκαία μετά την παραίτηση του πρώην προέδρου της χώρας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, στις 27 Σεπτεμβρίου, επτά μήνες πριν από την ολοκλήρωση της δεύτερης θητείας του. Η απόφασή του συνδέθηκε με την πρόθεσή του να τεθεί επικεφαλής του ψηφοδελτίου της παράταξής του στις πρόωρες βουλευτικές εκλογές της 25ης Οκτωβρίου.

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Σύμφωνα με το Σύνταγμα της Σερβίας και την εκλογική νομοθεσία, οι προεδρικές εκλογές πρέπει να διεξαχθούν εντός τριών μηνών από την ημέρα κατά την οποία χηρεύει το αξίωμα. Παράλληλα, η προεκλογική περίοδος δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 30 ούτε μεγαλύτερη των 60 ημερών.

Ο Αλεξάνταρ Τσούπιτς, πανεπιστημιακός καθηγητής και βουλευτής της «Φοιτητικής Λίστας», εξελέγη πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης στις 19 Νοεμβρίου, διαδεχόμενος την Άνα Μπρνάμπιτς. Με την εκλογή του ανέλαβε και καθήκοντα προσωρινού προέδρου της Δημοκρατίας.

Η «Φοιτητική Λίστα» ανακοινώνει υποψήφιο

Το ενδιαφέρον στο πολιτικό πεδίο στρέφεται πλέον στην επικείμενη ανακοίνωση του προσώπου που θα προτείνει η «Φοιτητική Λίστα» για το ανώτατο πολιτειακό αξίωμα.

Ο βουλευτής Ίλια Σρντάνοβιτς δήλωσε το απόγευμα της Τετάρτης ότι «οι διαβουλεύσεις στους κόλπους της πλειοψηφίας έχουν ολοκληρωθεί και το όνομα του υποψηφίου θα ανακοινωθεί αμέσως μετά την προκήρυξη των προεδρικών εκλογών».

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Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Σερβικού Προοδευτικού Κόμματος (SNS) και πρώην πρόεδρος της χώρας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, ξεκαθάρισε ότι το κόμμα του δεν πρόκειται να κατεβάσει δικό του υποψήφιο στις επικείμενες εκλογές. Άφησε, ωστόσο, ανοιχτό το ενδεχόμενο είτε αποχής είτε στήριξης άλλης υποψηφιότητας.

Οι προθεσμίες και οι 10.000 υπογραφές

Με τη δημοσίευση της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως θα ξεκινήσουν επίσημα οι εκλογικές προθεσμίες για την κατάθεση υποψηφιοτήτων στην Κεντρική Εκλογική Επιτροπή (RIK).

Για την επικύρωση κάθε υποψηφιότητας απαιτούνται τουλάχιστον 10.000 υπογραφές πολιτών. Εάν κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων στον πρώτο γύρο, θα πραγματοποιηθεί επαναληπτική ψηφοφορία εντός 15 ημερών.