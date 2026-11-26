Ο πρώην αρχηγός της ιταλικής αστυνομίας είχε λάβει δικαστική κλήση σε απολογία για φερόμενη παρεμπόδιση των ερευνών σχετικά με τη δολοφονία του Πάολο Μπορσελίνο

Την τελευταία επιστολή που έγραψε ο πρώην αρχηγός της ιταλικής αστυνομίας, Τζιάνι Ντε Τζενάρο, πριν βάλει τέλος στη ζωή του την περασμένη Παρασκευή, δημοσίευσε σήμερα η εφημερίδα Corriere della Sera.

«Σε λίγα λεπτά δεν θα υπάρχω πια και, κατά συνέπεια, καταλαβαίνετε ότι ένας καταδικασμένος σε θάνατο δεν ψεύδεται», έγραψε ο Ντε Τζενάρο.

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Στην επιστολή του, την οποία χαρακτηρίζει «ηθική διαθήκη», επιμένει ότι δεν πρόδωσε ποτέ τον όρκο που είχε δώσει στην πατρίδα του και ότι δεν ζήτησε ποτέ τίποτα για τον εαυτό του.

ESCLUSIVO | De Gennaro, ecco la lettera: «Io, condannato a morte: questo è il mio testamento morale. Mai tradito la Patria, mai chiesto nulla per me: domandate a Conte, Amato, Enrico e Gianni Letta. E a Prodi (che mi licenziò)» https://t.co/Q9KRv15cmD — Corriere della Sera (@Corriere) November 26, 2026

«Δεν πρόδωσα ποτέ τον όρκο προς την πατρίδα και δεν ζήτησα ποτέ τίποτα για μένα. Ρωτήστε τους πρώην πρωθυπουργούς Κόντε, Αμάτο, Λέτα και Πρόντι», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η κλήση σε απολογία για τη δολοφονία του Μπορσελίνο

Υπενθυμίζεται ότι, δύο εβδομάδες πριν από την αυτοκτονία του, ο Ντε Τζενάρο είχε λάβει δικαστική κλήση σε απολογία για φερόμενη παρεμπόδιση των ερευνών σχετικά με τη δολοφονία του δικαστικού λειτουργού Πάολο Μπορσελίνο από τη σικελική μαφία.

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Στην επιστολή του, ο πρώην αρχηγός της ιταλικής αστυνομίας αναφέρεται επίσης σε μια δισκέτα υπολογιστή, η οποία, όπως υποστηρίζει, περιέχει «αποδείξεις και στοιχεία σαράντα χρόνων της ζωής» του.

🔵 La morte di Gianni De Gennaro. Aperta indagine per istigazione al suicidio, disposta l’autopsia. L’ex capo di Polizia, 78 anni, era indagato per depistaggio nell’inchiesta sulla strage di Via D’Amelio. Nel video la testimonianza dell’avv. Coppi, difensore di De Gennaro, al Tg1 https://t.co/18fecWYYS9 — Rai Radio1 (@Radio1Rai) November 22, 2026

Ζητά, μάλιστα, από τους ανακριτές να εξετάσουν το περιεχόμενό της «με προσοχή, με γαλήνιο και όχι φιλύποπτο πνεύμα».

Η αναφορά στην υπόθεση Παζολίνι

Ο Ντε Τζενάρο αναφέρεται ακόμη στην υπόθεση της δολοφονίας του ποιητή, σκηνοθέτη και συγγραφέα Πιέρ Πάολο Παζολίνι, σημειώνοντας ότι στο αρχείο του δεν υπάρχουν εκπλήξεις σχετικά με την υπόθεση.

Κλείνοντας την επιστολή του, παραδέχεται ότι ενδέχεται να έκανε «λάθη», υποστηρίζει όμως ότι εργάστηκε πάντοτε «με αυταπάρνηση και εντιμότητα για το καλό του ιταλικού κράτους», ακολουθώντας τις εντολές που του δίνονταν, ακόμη και όταν διαφωνούσε με αυτές.