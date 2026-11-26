Η 21χρονη Αλεξάντρα Στάσκεβιτς δεν κατάφερε να εξασφαλίσει μία από τις 30 θέσεις της τελικής φάσης του διαγωνισμού, προκαλώντας απορίες και σχόλια θαυμασμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Τις εντυπώσεις έχει κερδίσει η Ρωσίδα Αλεξάντρα Στάσκεβιτς, με την ομορφιά της να συγκεντρώνει πλήθος αποθεωτικών σχολίων στα social media, παρά το γεγονός ότι το στέμμα της Miss Universe 2026 ανήκει στην εντυπωσιακή Τζένιφερ Μπαρέτο από το Πουέρτο Ρίκο.

Η 27χρονη Μπαρέτο ξεχώρισε στον επετειακό, 75ο διαγωνισμό ομορφιάς, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 24 Νοεμβρίου στο Σαν Χουάν του Πουέρτο Ρίκο. Η διοργάνωση συγκέντρωσε 116 διαγωνιζόμενες από χώρες και περιοχές ολόκληρου του κόσμου.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Η Μπαρέτο είναι η πρώτη μητέρα αλλά και η πρώτη παντρεμένη γυναίκα που κατακτά τον τίτλο, ενώ μέχρι το 2023, οι γυναίκες που ήταν παντρεμένες ή είχαν παιδιά δεν είχαν δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό.

H Miss Universe 2026

Η 21χρονη Στάσκεβιτς από τη Ρωσία, η οποία, αν και δεν κατάφερε να εξασφαλίσει μία από τις 30 θέσεις της τελικής φάσης, δέχεται κολακευτικά σχόλια για την εμφάνισή της στην πλατφόρμα του X.

Κάτω από αναρτήσεις με φωτογραφίες της από τον διαγωνισμό, δεν είναι λίγοι εκείνοι που εκφράζουν τον θαυμασμό τους, εστιάζοντας στην ομορφιά και την εικόνα της. «Οι Ρωσίδες είναι υπέροχες» έγραψε κάποιος, ενώ άλλος σχολίασε: «Αυτό είναι το πραγματικό πρόσωπο της ομορφιάς». «Είναι τόσο υπέροχη, γι’ αυτό τη μισούν» ανέφερε ένα ακόμη σχόλιο.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Η μη πρόκριση της Στάσκεβιτς στην τελική 30άδα προκάλεσε επίσης απορίες. «Πώς είναι δυνατόν να μην μπήκε καν στην πρώτη 30άδα;» αναρωτήθηκε κάποιος, ενώ άλλος υποστήριξε ότι η Ρωσίδα άξιζε τουλάχιστον μια θέση στην πρώτη 12άδα. Το ίδιο πρόσωπο στάθηκε σε φωτογραφία της στην οποία εμφανίζεται με ελάχιστο μακιγιάζ, επισημαίνοντας ότι η φυσική της ομορφιά ήταν αρκετή για να ξεχωρίσει.

Μερικά από τα σχόλια που αλιεύσαμε για την Μις Ρωσία

Alexandra Stashekevic, Miss Russia 2026 🇷🇺 This is what true beauty looks like! ✨ https://t.co/d40RU9ymUS — Aleksander 🇵🇱🇷🇺 (@dhulqarnayn786) November 26, 2026

Alexandra Stashekevic, Miss Russia 🇷🇺 Russian women are wonderful ❤️ https://t.co/trhtv9bGY5 — Aleksander 🇵🇱🇷🇺 (@dhulqarnayn786) November 25, 2026

how can men be gay.!! 🤯 this is miss russia, miss universe 2026 she’s sooo beautiful, literally exquisite! https://t.co/qk99jlpcM7 — megha p ‎🍂 𓈒𓂂𓏸♡♡◌𓂂𓈒 (@Meghaa1010) November 25, 2026

Ανάμεσα στα σχόλια υπάρχουν κάποιοι που αναρωτιούνται αν η Μις Ρωσία τα πήγαινε καλύτερα στον διαγωνισμό αν δεν υπήρχαν οι προκαταλήψεις για που υπάρχουν τώρα για την Ρωσία.

Russian Embassy posted this image of their Miss Universe contestant, and they have a point. She is exceptionally beautiful, prettiest face in Miss Universe 2026. I wonder whether she would have placed in the top three if there was not a political bias against her country. https://t.co/Xsh8fWCFu3 — Happy Granddaddd (@PlotWeaver) November 25, 2026