Η επίθεση εντάσσεται σε εκστρατεία στοχευμένων επιχειρήσεων κατά μελών και υψηλόβαθμων αξιωματούχων της Χαμάς, σύμφωνα με τον Νετανιάχου

Τουλάχιστον εννέα Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν στη διάρκεια της νύχτας στη Λωρίδα της Γάζας από ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα και πυρά, σύμφωνα με γιατρούς. Μεταξύ των νεκρών βρίσκεται και ο διορισμένος από τη Χαμάς υφυπουργός Παιδείας, Χάλεντ Αμπού Νάντα.

Πρόκειται για την τρίτη συνεχόμενη νύχτα ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών, παρά την εκεχειρία που τέθηκε σε ισχύ πριν από περισσότερο από έναν χρόνο.

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The undersecretary of the Ministry of Education in Gaza, Khaled Abu Nada, and his wife have been killed in an Israeli air attack on a residential apartment west of Gaza’s Deir el-Balah, reports our correspondent on the ground. 🔴 LIVE updates: https://t.co/ZN2kjW3kBL https://t.co/ExPe5JoOqA — Al Jazeera English (@AJEnglish) November 26, 2026

Σύμφωνα με γιατρούς, ισραηλινό πλήγμα έπληξε διαμέρισμα στην πόλη Ντέιρ αλ Μπάλα, στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν ο Αμπού Νάντα και η σύζυγός του.

Νετανιάχου: «Κανένας στην ηγεσία της Χαμάς δεν θα γλιτώσει»

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι η επίθεση εντάσσεται σε εκστρατεία στοχευμένων επιχειρήσεων κατά μελών και υψηλόβαθμων αξιωματούχων της Χαμάς. Πρόσθεσε ότι τον τελευταίο μήνα το Ισραήλ έχει εξουδετερώσει περίπου 80 μαχητές της παλαιστινιακής οργάνωσης.

«Κανένας τρομοκράτης δεν είναι στο απυρόβλητο και κανείς στην ηγεσία της Χαμάς δεν θα καταφέρει να γλιτώσει από εμάς», προειδοποίησε.

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צה"ל סיכל הלילה את חאלד אבו נדא, מחזיק תיק הכלכלה והחינוך בארגון הטרור חמאס ברצועת עזה. הסיכול מצטרף לשורת סיכולים שבוצעו לאחרונה נגד פעילי הארגון ובכיריו. בחודש האחרון חוסלו כ-80 מחבלי חמאס – וכוחותינו ימשיכו לסכל ולבוא חשבון עם כל מחבל בארגון הטרור. אף מחבל אינו חסין ואף אחד מהנהגת חמאס לא יצליח לחמוק. נמשיך לרדוף את אויבינו ולהגן על ביטחון אזרחי ישראל. — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) November 26, 2026

Ο ισραηλινός στρατός υποστήριξε ότι ο Αμπού Νάντα ήταν υπεύθυνος για τα οικονομικά της Χαμάς και διαχειριζόταν το δίκτυο τραπεζών και επενδύσεων της οργάνωσης. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, κατηύθυνε οικονομικούς πόρους προς την υποστήριξη ένοπλων ενεργειών και την ενίσχυση των δυνάμεών της.

Ο στρατός εκτίμησε ότι ο θάνατός του ενδέχεται να περιορίσει τη δυνατότητα της Χαμάς να διαχειρίζεται τα οικονομικά της και να υποστηρίζει τις στρατιωτικές της επιχειρήσεις.

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Ο Αμπού Νάντα είναι ο τρίτος ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς που σκοτώνεται σε ισραηλινή επίθεση από την Τρίτη.

Η αντίδραση της Χαμάς και οι υπόλοιπες επιθέσεις

Η Χαμάς επιβεβαίωσε τον θάνατο του Αμπού Νάντα, χωρίς να σχολιάσει τον ρόλο που του αποδίδει ο ισραηλινός στρατός. Παράλληλα, χαρακτήρισε «ειδεχθές έγκλημα» τη στοχοποίηση ακαδημαϊκών και πολιτικών από το Ισραήλ.

Η παλαιστινιακή οργάνωση υποστήριξε ότι η συνεχιζόμενη πολιτική «δολοφονιών» παραβιάζει τη συμφωνία εκεχειρίας και το διεθνές δίκαιο. Επίσης, απέδωσε πολιτική και ηθική ευθύνη στο Συμβούλιο της Ειρήνης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, κατηγορώντας το ότι δεν κατάφερε να σταματήσει τις επιθέσεις και ότι παρέχει κάλυψη που ενθαρρύνει νέες επιχειρήσεις και επιθέσεις κατά αμάχων.

Eight Palestinians, including Khaled Abu Nada, Deputy Minister of Education and Higher Education, and his wife, were killed in Israeli airstrikes targeting several areas across the Gaza Strip in the early hours of Thursday. https://t.co/sOpHrzYbTa Διαφήμιση November 26, 2026

Σε δύο άλλες αεροπορικές επιδρομές σκοτώθηκαν έξι άνθρωποι στη συνοικία Τούφα και στον προσφυγικό καταυλισμό Μπιτς, σύμφωνα με διασώστες. Αργότερα, διασώστες ανέφεραν ότι ένας 62χρονος άνδρας σκοτώθηκε από ισραηλινά πυρά στο ανατολικό τμήμα του προσφυγικού καταυλισμού Μπουρέιτζ.

Ο ισραηλινός στρατός δεν είχε σχολιάσει τους συγκεκριμένους θανάτους.

Περισσότεροι από 1.600 νεκροί μετά την εκεχειρία

Το Ισραήλ συνεχίζει να εξαπολύει επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας, υποστηρίζοντας ότι στοχοθετεί τη Χαμάς, ωστόσο από τις επιχειρήσεις έχουν χάσει τη ζωή τους και πολλοί άμαχοι.

Το ειρηνευτικό σχέδιο που υποστηρίζεται από τον Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει καταφέρει μέχρι σήμερα να τερματίσει τη βία στη Γάζα ή να διασφαλίσει τον αφοπλισμό της παλαιστινιακής οργάνωσης.

🔴 Israeli strikes kill 5 Palestinians, including deputy education minister, in Gaza ▪️Deputy education minister and his wife among those killed in Deir al-Balah airstrike, while drone strike on al-Shati refugee camp kills 3 others https://t.co/NvKAMIzdxT https://t.co/Xx07gq8aG2 Διαφήμιση November 26, 2026

Περισσότεροι από 1.600 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από τις 10 Οκτωβρίου 2025, όταν τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου (AFP), η οποία βασίζεται σε στοιχεία του υπουργείου Υγείας της Γάζας. Την ίδια περίοδο, ο ισραηλινός στρατός έχει ανακοινώσει τον θάνατο επτά στρατιωτών και ενός πολίτη.

Τα ισραηλινά στρατεύματα ελέγχουν περίπου τα δύο τρίτα της Λωρίδας της Γάζας, έκταση μεγαλύτερη από εκείνη που είχαν υπό τον έλεγχό τους κατά την έναρξη της εκεχειρίας. Η Χαμάς διατηρεί τον έλεγχο μιας στενής λωρίδας γης κατά μήκος της ακτής.