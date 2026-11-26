«Δεν υπάρχει τίποτα στο σκοτάδι που να μην είναι ακόμα εκεί όταν ανάβουν τα φώτα», είχε πει κάποτε ένας Αμερικανός σεναριογράφος, o Rod Serling και αυτό ακριβώς είναι που ισχύει για το σκοτεινό διαδίκτυο. Είναι πάντα εκεί. Την ώρα που οι περισσότεροι σερφάρουν στους πιο κλασσικούς περιηγητές και ψάχνουν λέξεις κλειδιά σε γνωστές μηχανές αναζήτησης για να εργαστούν, να μάθουν ή απλώς να περάσουν την ώρα τους, κάποιοι άλλοι «δίπλα τους» ανοίγουν ειδικά προγράμματα περιήγησης για να παρανομούν.

Προγράμματα του «σκοτεινού» διαδικτύου» τα οποία μπλοκάρουν ιχνηλάτες, καθαρίζουν δεδομένα και μειώνουν την πιθανότητα του εντοπισμού τους, αφού πολλές φορές αυτό που αναζητούν είναι ναρκωτικά, όπλα, κλεμμένες πιστωτικές κάρτες, πλαστά χρήματα, ανήλικα για να τα εκμεταλλευτούν, τεχνικές για κυβερνοεπιθέσεις ακόμα και…δολοφόνους. Ο κ. Γεώργιος Γέρμανος, Αστυνόμος Α’ της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, μας εξηγεί:

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«Στο σκοτεινό διαδίκτυο μπορούμε να βρούμε αυτές που λέμε σκοτεινές αγορές, dark markets, δηλαδή ένα αντίστοιχο Amazon, μια πλατφόρμα αγοραπωλησιών που διαθέτει υπηρεσίες και προϊόντα. Παράνομες υπηρεσίες όμως και παράνομα προϊόντα.

Οι υπηρεσίες μπορεί να είναι τεχνικές hacking, μπορεί να είναι όπλα, πυροβόλα όπλα, ναρκωτικά, διάφορες απαγορευμένες φαρμακευτικές ουσίες, υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, πλαστά χαρτονομίσματα τα οποία δεν μπορούμε πλέον να βρούμε στο επιφανειακό διαδίκτυο. Αυτά πιο παλιά ήταν εύκολα προσβάσιμα από τον οποιονδήποτε. Επειδή όμως οι αρχές επιβολής του νόμου έκαναν έρευνα και τους εντόπιζαν εύκολα, οι εγκληματίες αποφάσισαν να μεταφέρουν τη δραστηριότητά τους σιγά σιγά στο σκοτεινό διαδίκτυο που είναι πιο δύσκολο να προσδιοριστούν συγκεκριμένες ταυτότητες προσώπων», τονίζει ο κ. Γέρμανος και συμπληρώνει…

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«Φανταστείτε ότι μιλάμε για σκοτεινές αγορές οι οποίες λειτουργούν σε αυτό το κομμάτι του διαδικτύου και υπάρχει συναλλαγή μεταξύ πολιτών και αγοραστών, όπως υπάρχει και στο κανονικό διαδίκτυο. Μόνο που στο συγκεκριμένο κομμάτι είναι πιο δύσκολη η ταυτοποίηση των δραστών».

Η εμπιστοσύνη είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο, μας λέει ο κ. Γέρμανος. Πώς μπορεί άλλωστε να υπάρχει ανάμεσα σε κακόβουλους πελάτες και πωλητές, που υπόσχονται ακόμα και δολοφονίες; Αυτό που ισχύει, είναι ο κλέψας του κλέψαντος.

«Έχουμε δει ακόμα και σελίδες όπου κάποιος υπόσχεται ότι “εγώ αν με πληρώσεις θα χτυπήσω κάποιον ή θα κάνω μια επίθεση με μια χειροβομβίδα ή θα πάρω ένα όπλο και θα σκοτώσω κάποιον.” Υπάρχουν επίσης περιπτώσεις που κάποιοι θέλουν να παραγγείλουν ψεύτικα χαρτονομίσματα των 100 ευρώ, πληρώνοντας 10 ευρώ, τυχαίνει όμως αυτοί οι πωλητές που τα προσφέρουν να είναι και αυτοί απατεώνες. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να παίρνει τα χρήματα και να μην κάνει αυτό που υπόσχεται. Αυτά είναι υποσχέσεις στην οθόνη, γιατί η εμπιστοσύνη χάνεται στο σκοτεινό διαδίκτυο κι έτσι τα «θύματα» δεν μπορούν ούτε να καταγγείλουν στην αστυνομία ότι τα έχουν εξαπατήσει».

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«Σου στέλνουν τα ναρκωτικά ακόμα και στην πόρτα του σπιτιού σου»

Οι σκοτεινές δραστηριότητες που αναπτύσσονται στην πιο αθέατη πλευρά του διαδικτύου, δεν έχουν όρια. Όπως τονίζει ο έμπειρος αξιωματικός της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, μέσω του dark web οι εγκληματίες δεν διστάζουν να διαφημίσουν ότι προσφέρουν άπειρα παράνομα προϊόντα και υπηρεσίες, μέσα από τεράστιες πλατφόρμες. Γι’ αυτό και στις μέρες μας δεν αποτελεί σενάριο επιστημονικής φαντασίας, η δυνατότητα να διαλέξεις από τα «αόρατα» ψηφιακά ράφια ναρκωτικές ουσίες, να τις βάλεις στο «καλάθι» σου, να πληρώσεις με κρυπτονομίσματα και να έρθουν τελικά μέχρι την πόρτα του σπιτιού του…

«-Κύριε Γέρμανε για όλ’ αυτά προφανώς υπάρχει πελατεία. Γιατί οι δράστες δεν στέκονται «εκεί» από μόνοι τους…

Υπάρχει, υπάρχει αγορά, υπάρχει προσφορά και ζήτηση. Οπότε αν κάποιος θα ήθελε να βρει ναρκωτικές ουσίες, να τις παραγγείλει να του έρθουν ακόμα και στο σπίτι, μπορεί να το κάνει μέσα από το σκοτεινό διαδίκτυο. Υπάρχουν πλατφόρμες οι οποίες εμπορεύονται τέτοιου είδους παράνομα αντικείμενα.

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-Οι Έλληνες σερφράρουν στο σκοτεινό διαδίκτυο, υπάρχει ενδιαφέρον από πλευρά τους, από τα στοιχεία που έχετε στη διάθεσή σας;

Ναι, υπάρχει δραστηριότητα και από τους Έλληνες στο σκοτεινό διαδίκτυο, προφανώς».

Η πιο διαβόητη περίπτωση, ίσως, σχετικής πλατφόρμας που έπεσε στα δίχτυα των αρχών και στην οποία μπήκε τελικά λουκέτο, είναι αυτή του Silk Road. Μια ιστοσελίδα μαύρης αγοράς για προμηθευτές και πελάτες παράνομων εμπορευμάτων και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων ναρκωτικών, ακόμα και εκτελεστών προς ενοικίαση. Μια πλατφόρμα που ιδρύθηκε το 2011 από έναν Αμερικανό πολίτη, ο οποίο φέρεται να είχε έσοδα εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων.

Η πρόσβαση στο παράνομο δημιούργημά του γινόταν μέσω ειδικού προγράμματος περιήγησης ώστε οι χρήστες να είναι ανώνυμοι, ενώ μέχρι τον Απρίλιο του 2013, διέθετε περισσότερα από 10.000 προϊόντα προς πώληση, με 340 διαφορετικές ποικιλίες ναρκωτικών. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι το αποκαλούσαν «το Amazon ή το eBay των ναρκωτικών». Μέχρι που το FBI κατάφερε να φτάσει στα ίχνη των δραστών και να το κλείσει τον Οκτώβριο του 2013, αφού όπως δηλώνει και ο κ. Γεώργιος Γέρμανος, αποτυπώματα πάντα υπάρχουν, απλά είναι πιο δύσκολο να βρεθούν. Όμως δεν είναι ακατόρθωτο κι αυτό είναι που πρέπει να γνωρίζουν οι επίδοξοι εγκληματίες.

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«Τα ίχνη αυτά δεν βρίσκονται με μια παραδοσιακή έρευνα που θα έκανε μια αστυνομία από μόνη της, κάπου στον κόσμο. Όταν όμως δουλέψουν όλες οι αστυνομίες μαζί, σε συνεργασία και με μυστικές υπηρεσίες αλλά και με διεθνείς οργανισμούς, τότε μπορούμε να εντοπίσουμε τέτοιες πλατφόρμες. Συλλέγοντας και αναλύοντας διάφορες πληροφορίες από πολλές πηγές, μπορούμε να προσδιορίσουμε την τοποθεσία μιας παράνομης ιστοσελίδας, τους εμπόρους και τους χρήστες που έχουν αγοράσει προϊόντα από τέτοιες πλατφόρμες.

Οπότε, ναι, μπορούμε να φτάσουμε σε δράστες και σε εμπλεκόμενους αγοραστές τέτοιων υπηρεσιών και προϊόντων, γιατί ακόμα και στο σκοτεινό διαδίκτυο κανείς δεν μένει ανώνυμος. Ένας εγκληματίες είναι εξαιρετικά πιθανό να εντοπιστεί από τις αρχές.»

«Το σκοτεινό διαδίκτυο είναι σαν τη φωτιά. Εξαρτάται γιατί το χρησιμοποιείς»

Το σκοτεινό διαδίκτυο όμως δεν είναι απαραίτητα συνώνυμο του κακού. Είναι κάτι σαν τη φωτιά που τη χρησιμοποιείς για να ζεσταθείς και να μαγειρέψεις, τη χρησιμοποιείς όμως και για να κάψεις και να κάνεις κακό. Έτσι και στο dark web, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι υπάρχουν και νόμιμες ιστοσελίδες, δηλώνει ο κ. Γέρμανος…

«Μην έχουμε στο μυαλό μας ότι το σκοτεινό διαδίκτυο είναι από μόνο του κάτι παράνομο, είναι μια διαφορετική μορφή επικοινωνίας μεταξύ των χρηστών και των συσκευών. Εκεί λοιπόν θα βρούμε και νόμιμες σελίδες. Ακόμα και δημοσιογραφικά πρακτορεία έχουν τις δικές τους, αντίστοιχες σελίδες. Υπάρχουν για παράδειγμα ακτιβιστές ή δημοσιογράφοι που φοβούνται για τη ζωή τους, γιατί μένουν σε χώρες που δεν μπορούν να εκφράσουν ελεύθερα της γνώμη τους. Αυτή άλλωστε ήταν και η αρχική του κατεύθυνση. Η περιήγηση με ασφάλεια. Το ζήτημα όμως είναι τι θέλει να κάνει ο κάθε χρήστης στο σκοτεινό διαδίκτυο», καταλήγει ο κύριος Γεώργιος Γέρμανος, Αστυνόμος Α’ της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος.