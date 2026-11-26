Μνημόνιο Συνεργασίας για τη δημιουργία και την πιλοτική λειτουργία Γραφείου Εξωστρέφειας στην Περιφέρεια Αττικής υπέγραψαν ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, και ο υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για την Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέφεια, Χάρης Θεοχάρης.

Το νέο Γραφείο θα ενταχθεί στις δομές της Περιφέρειας Αττικής και των εποπτευόμενων φορέων της, λειτουργώντας ως συνδετικός κρίκος με τις υπηρεσίες οικονομικής διπλωματίας του υπουργείου Εξωτερικών, τα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στο εξωτερικό, καθώς και τους εποπτευόμενους οργανισμούς Enterprise Greece και Export Credit Greece.

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Βασικός σκοπός της πρωτοβουλίας είναι η αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και της πληροφόρησης που διαθέτει το δίκτυο για τις διεθνείς αγορές, προκειμένου να σχεδιάζονται στοχευμένες δράσεις που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες των επιχειρήσεων της Αττικής.

Η υποστήριξη θα αφορά τόσο τις επιχειρήσεις που επιχειρούν τα πρώτα τους βήματα στις εξαγωγές όσο και εκείνες που επιδιώκουν να ενισχύσουν και να διευρύνουν τη διεθνή παρουσία τους.

Σε δηλώσεις του ο Νίκος Χαρδαλιάς και με αφορμή την σταθερή βάση που αποκτά η συνεργασία της περιφέρειας με το υπουργείο Εξωτερικών, την Enterprise Greece και την Export Credit Greece, ευχαρίστησε τον υφυπουργό Χάρη Θεοχάρη για την κοινή βούληση να στηριχθεί η εξωστρέφεια των επιχειρήσεων της Αττικής, σημειώνοντας: «Η δημιουργία Γραφείου Εξωστρέφειας ανοίγει νέους δρόμους για τις επιχειρήσεις της μεγαλύτερης περιφέρειας της χώρας στις διεθνείς αγορές. Θέλουμε μια επιχείρηση που σχεδιάζει το πρώτο της βήμα στο εξωτερικό να ξέρει πού θα απευθυνθεί, πώς θα ενημερωθεί για την αγορά που την ενδιαφέρει και ποια εργαλεία έχει στη διάθεσή της».

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Ο περιφερειάρχης επαναβεβαίωσε ότι η «στήριξη του παραγωγικού κόσμου αποτελεί σταθερή προτεραιότητα της Περιφερειακής μας Αρχής», τονίζοντας: «Αξιοποιούμε κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο και ενισχύουμε τις συνεργασίες που βοηθούν τις επιχειρήσεις της Αττικής να καινοτομούν, να γίνονται πιο ανταγωνιστικές και να διευρύνουν τη διεθνή παρουσία τους. Και σε αυτή την προσπάθεια, προμετωπίδα είναι ο αναπτυξιακός οργανισμός μας, η “Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.”.

Η ίδια στρατηγική εξωστρέφειας στηρίζει την προσπάθειά μας να προσελκύσουμε επενδύσεις που δημιουργούν θέσεις εργασίας και ευκαιρίες συνεργασίας για τις τοπικές επιχειρήσεις.

Η Αττική έχει τη δυναμική μιας μητρόπολης με διεθνή εμβέλεια και καθοριστικό ρόλο στην οικονομία της χώρας.

Εδώ ζει το 45% του πληθυσμού της Ελλάδας, παράγεται το 48% του εθνικού ΑΕΠ και συγκεντρώνεται το 42% των θέσεων απασχόλησης της χώρας.

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Με το δίκτυο της οικονομικής μας διπλωματίας μπορούμε να παρουσιάζουμε πιο στοχευμένα τις δυνατότητες της πρωτεύουσας περιφέρειας της χώρας σε όλους όσοι αναζητούν πού θα επενδύσουν.

Η αξία της συνεργασίας μας θα κριθεί στις ευκαιρίες που θα ανοίξει για τις επιχειρήσεις και τους ανθρώπους της Αττικής».

Ο υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για την Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέφεια Χάρης Θεοχάρης δήλωσε: «Το υπουργείο Εξωτερικών και η περιφέρεια Αττικής έχουμε ένα κοινό όραμα: Να προβάλλουμε στη διεθνή κοινότητα, από κοινού και με όλες μας τις δυνάμεις, την περιοχή της πρωτεύουσας και μέσω αυτής ολόκληρη την πατρίδα μας.

Να ανοίξουμε νέους επιχειρηματικούς δρόμους, να δημιουργήσουμε υπεραξία και, πάνω από όλα, πολλές και καλές καινούργιες θέσεις εργασίας. Με άλλα λόγια, να κάνουμε πράξη το πρόταγμα και την εθνική στρατηγική της εξωστρέφειας.

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Και όχι σε θεωρητικό και αφηρημένο επίπεδο, αλλά με συγκεκριμένο σχέδιο δράσης, με στόχους και λογοδοσία, για την πραγμάτωση της οικονομικής και επιχειρηματικής εξωστρέφειας.

Σήμερα, λοιπόν, με το Μνημόνιο Συνεργασίας που υπεγράφη από τον περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά και εμένα εκ μέρους του υπουργείου Εξωτερικών, ανοίγουμε ένα νέο κεφάλαιο στον συντονισμό δύο δημόσιων φορέων που εξ ορισμού επωμίζονται την ευθύνη να δημιουργήσουν, στο άμεσο μέλλον, τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό.

Έχουμε ήδη συζητήσει για το πώς θα σχεδιάσουμε τη διασύνδεση της περιφέρειας, της Enterprise Greece και της Export Credit Greece με τους επιχειρηματίες του λεκανοπεδίου, πώς θα στηρίξουμε τις εξαγωγές των προϊόντων και των υπηρεσιών τους, πώς θα προσελκύσουμε ισχυρές ξένες επενδύσεις στην Αττική.

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Η υπογραφή του Μνημονίου επιβεβαιώνει τη θέληση και την απόφαση της κυβέρνησης να αξιοποιήσει κάθε δυνατότητα και κάθε συνέργεια – εξ ου και είναι πολύτιμη η συνδρομή της Περιφέρειας Αττικής- προκειμένου η Αθήνα και η Ελλάδα να πάρουν τη θέση που τους αξίζει στο διεθνές επιχειρηματικό γίγνεσθαι. Με τα αυτονόητα οφέλη που αυτό συνεπάγεται, για την εθνική οικονομία και τους συμπολίτες μας».

Ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος και περιφερειακός σύμβουλος Γιάννης Βουτσινάς ο οποίος παραβρέθηκε στην υπογραφή του Μνημονίου παρατήρησε ότι δεν πρόκειται για μια τυπική συνεργασία, αλλά μια ενέργεια για να καλυφθεί η αναγκαιότητα του συντονισμού που επιβάλει η εξωστρέφεια, προσθέτοντας: «Η Enterprise Greece έχει τα εργαλεία και τις διεθνείς διασυνδέσεις. Η Περιφέρεια Αττικής ξέρει τις επιχειρήσεις της από κοντά. Αυτό που συχνά λείπει είναι ο δρόμος προς την πολύ μικρή επιχείρηση, εκεί όπου χτίζεται η πραγματική οικονομία.

Τα Επιμελητήρια μπορούν να ανοίξουν αυτόν τον δρόμο. Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος είναι έτοιμη να συμβάλει.

Για να φτάσει η συνεργασία μέχρι το τελευταίο κατάστημα και το τελευταίο εργαστήριο. Η εξωστρέφεια δεν είναι προνόμιο των μεγάλων. Είναι υπόθεση κάθε επιχείρησης, σε κάθε γωνιά της Αττικής».

Οι άξονες του Γραφείου Εξωστρέφειας είναι οι παρακάτω τέσσερις:

Συνεργασία με την επιχειρηματική κοινότητα. Η περιφέρεια θα συνεργάζεται με επιμελητήρια, επιχειρηματικούς συνδέσμους και άλλους τοπικούς φορείς, ώστε οι ανάγκες που διαπιστώνουν οι ίδιες οι επιχειρήσεις να καθορίζουν τον σχεδιασμό των κοινών δράσεων.

Η περιφέρεια θα συνεργάζεται με επιμελητήρια, επιχειρηματικούς συνδέσμους και άλλους τοπικούς φορείς, ώστε οι ανάγκες που διαπιστώνουν οι ίδιες οι επιχειρήσεις να καθορίζουν τον σχεδιασμό των κοινών δράσεων. Στήριξη των εξαγωγών. Η συνεργασία περιλαμβάνει ενημέρωση για τις αγορές του εξωτερικού, υποστήριξη για τη συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις και επιχειρηματικές αποστολές, καθώς και πρόσβαση σε εξειδικευμένη πληροφόρηση για την ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων μέσω της Export Credit Greece.

Η συνεργασία περιλαμβάνει ενημέρωση για τις αγορές του εξωτερικού, υποστήριξη για τη συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις και επιχειρηματικές αποστολές, καθώς και πρόσβαση σε εξειδικευμένη πληροφόρηση για την ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων μέσω της Export Credit Greece. Προσέλκυση επενδύσεων. Η περιφέρεια, σε συνεργασία με τις δομές εξωστρέφειας του υπουργείου και την Enterprise Greece, θα προβάλλει τις επενδυτικές δυνατότητες της Αττικής σε διεθνή φόρα, εκθέσεις και συναντήσεις με την επενδυτική κοινότητα.

Η περιφέρεια, σε συνεργασία με τις δομές εξωστρέφειας του υπουργείου και την Enterprise Greece, θα προβάλλει τις επενδυτικές δυνατότητες της Αττικής σε διεθνή φόρα, εκθέσεις και συναντήσεις με την επενδυτική κοινότητα. Ανάδειξη της ταυτότητας της Αττικής. Κοινές δράσεις διεθνούς προβολής θα αναδεικνύουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Μητροπολιτικής Αττικής, τους κλάδους που ξεχωρίζουν και τα προϊόντα και τις υπηρεσίες των επιχειρήσεών της.

Σημειώνεται ότι το Μνημόνιο ανοίγει τον δρόμο για σειρά κοινών πρωτοβουλιών με άμεσα οφέλη για την επιχειρηματική κοινότητα της Αττικής.

Στις ενδεικτικές δράσεις, περιλαμβάνονται η διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, που θα εφοδιάσουν τις τοπικές επιχειρήσεις με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για τη δραστηριοποίησή τους σε ένα απαιτητικό διεθνές περιβάλλον.

Επιπροσθέτως, η συστηματική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών θα συμβάλει στον έγκαιρο εντοπισμό επιχειρηματικών ευκαιριών, ενώ η ενεργοποίηση των τοπικών παραγωγικών φορέων θα ενισχύσει τη δικτύωση και την ανάπτυξη συνεργειών.

Παράλληλα, η διαμόρφωση ενιαίας στρατηγικής μάρκετινγκ και branding αναμένεται να ενισχύσει την αναγνωρισιμότητα και την ανταγωνιστική θέση της Αττικής διεθνώς.

Βασικό εργαλείο για την επίτευξη των στόχων θα αποτελέσει η κατάρτιση στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδίου για το Γραφείο Εξωστρέφειας, με συγκεκριμένες προτεραιότητες και τακτική αξιολόγηση των δράσεων, ώστε αυτές να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της τοπικής οικονομίας.

Το Μνημόνιο έχει τριετή διάρκεια. Οι συνεργαζόμενοι φορείς θα εξειδικεύσουν τις κοινές δράσεις. Στο πλαίσιο της προετοιμασίας και οργάνωσης της πιλοτικής λειτουργίας του Γραφείου, προβλέπονται επίσης μεταφορά τεχνογνωσίας και εκπαίδευση προσωπικού που θα το στελεχώσει.

Στην υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας παρέστησαν, από πλευράς Περιφέρειας Αττικής, η αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας και Ευρωπαϊκού Προγραμματισμού Αλεξάνδρα Πάλλη, ο διευθύνων σύμβουλος της «Νέας Μητροπολιτικής Αττικής Α.Ε.» Γιώργος Κορμάς και η γενική διευθύντρια του φορέα Έφη Φιλιοπούλου, καθώς και η ειδική γραμματέας της Περιφέρειας Έλενα Ράπτη.

Από πλευράς υπουργείου Εξωτερικών παρέστησαν ο γενικός γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας (ΔΟΣΕ) και πρόεδρος της Enterprise Greece Δημήτρης Σκάλκος, ο πρέσβης και διευθυντής του Διπλωματικού – Ιδιαίτερου Γραφείου του ΓΓ ΔΟΣΕ Γεώργιος Δασκαλόπουλος, ο διευθύνων σύμβουλος της Enterprise Greece δρ Μαρίνος Γιαννόπουλος και η νομική σύμβουλος του υφυπουργού Κλαίρη Τριανταφύλλου.