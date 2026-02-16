Viral έχει γίνει το βίντεο που δείχνει τη στιγμή κατά την οποία η Μις Υφήλιος Φάτιμα Μπος Φερνάντες καταρρέει ενώ βρίσκεται πάνω σε άρμα, χαιρετώντας το πλήθος σε φεστιβάλ στο Εκουαδόρ. Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με το TMZ, το συμβάν σημειώθηκε την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026, κατά τη διάρκεια φεστιβάλ στο Εκουαδόρ, όταν η Μις Υφήλιος κατέρρευσε μπροστά στους θεατές. Το βίντεο καταγράφει τη στιγμή που η νεαρή γυναίκα χάνει ξαφνικά τις δυνάμεις της, ενώ βρισκόταν στο επίκεντρο της διοργάνωσης.

Miss Universe Fatima Bosch suddenly collapses on a parade float. Details: https://t.co/voJNlfDPOa 🎥: Jam Press pic.twitter.com/0LcVzeHhsv — TMZ (@TMZ) February 16, 2026

Η Φερνάντες, η οποία στέφθηκε Μις Υφήλιος 2025 τον Νοέμβριο, συμμετείχε στο Φεστιβάλ Φρούτων και Λουλουδιών. Κατά τη διάρκεια της παρέλασης, απολάμβανε τη στιγμή, χαιρετώντας και στέλνοντας φιλιά στο ενθουσιώδες κοινό.

Ωστόσο, λίγη ώρα αργότερα, η ίδια φάνηκε να χάνει την ισορροπία της και να δυσκολεύεται να σταθεί όρθια. Στη συνέχεια, γονάτισε, προκαλώντας ανησυχία στους παρευρισκόμενους.

Όπως φαίνεται στο βίντεο από το περιστατικό, οι υπεύθυνοι της διοργάνωσης έσπευσαν αμέσως να της προσφέρουν βοήθεια. Η αντίδραση του προσωπικού ήταν άμεση, με αποτέλεσμα να αποφευχθούν τα χειρότερα.

Λίγο αργότερα, διασώστες που βρίσκονταν στο σημείο της παρείχαν τις πρώτες βοήθειες. Όπως έγινε γνωστό, αποφασίστηκε να αποχωρήσει από το άρμα και να μην συμμετάσχει σε άλλες δραστηριότητες της ημέρας, προκειμένου να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις.