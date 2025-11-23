Η Μις Τζαμάικα Γκέμπριελ Χένρι, νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο Πάολο Ράνγκσιτ στην Ταϊλάνδη, ύστερα από πτώση που υπέστη κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού για την ανάδειξη της Μις Υφήλιος την περασμένη Τετάρτη.

Η 28χρονη διαγωνιζόμενη, η οποία είχε στο πλευρό της τη μητέρα και την αδελφή της από την πρώτη στιγμή, παραμένει υπό στενή ιατρική παρακολούθηση για τουλάχιστον επτά ημέρες, ενώ οι γιατροί συνεχίζουν να της παρέχουν εξειδικευμένη φροντίδα.

Στο βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media καταγράφεται η στιγμή που η Χένρι περπατάει προς την άκρη της σκηνής και πέφτει στο κενό, καθώς και η μεταφορά της με φορείο στο νοσοκομείο για να αξιολογηθεί η κατάσταση της υγείας της.

