Δεν έχει εντοπιστεί κάποιο επικίνδυνο αντικείμενο στις εγκαταστάσεις του Πόρτσμουθ, ενώ ο συναγερμός που προκλήθηκε από την απειλή φαίνεται να έχει λήξει

Συναγερμός σήμανε στη Βρετανία μετά από περιστατικό ασφαλείας και τηλεφώνημα για βόμβα στο αρχηγείο του Πολεμικού Ναυτικού, στη ναυτική βάση HMS Excellent, στο Πόρτσμουθ.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των βρετανικών μέσων ενημέρωσης, η αστυνομία κινητοποιήθηκε άμεσα έπειτα από πληροφορίες για πιθανή απειλή τοποθέτησης βόμβας σε εκπαιδευτικό κέντρο του Βασιλικού Ναυτικού (Royal Navy).

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Το συμβάν προκάλεσε την κινητοποίηση της αστυνομίας και προσωπικού του υπουργείου Άμυνας. Το Πολεμικό Ναυτικό απηύθυνε έκκληση προς τους πολίτες να αποφεύγουν την ευρύτερη περιοχή μέχρι την ολοκλήρωση των ερευνών.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δεν έχει εντοπιστεί κάποιο επικίνδυνο αντικείμενο, ενώ ο συναγερμός φαίνεται να έχει λήξει.

Σε ανακοίνωσή του, εκπρόσωπος του Πολεμικού Ναυτικού ανέφερε ότι οι αρμόδιες αρχές ανταποκρίθηκαν στο περιστατικό, επισημαίνοντας πως προτεραιότητα αποτελεί η ασφάλεια του προσωπικού και των πολιτών. Παράλληλα, σημειώθηκε ότι θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση όταν καταστεί δυνατό.