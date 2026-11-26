Η χρηματοδότηση της οικονομικής ενίσχυσης προέρχεται από το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Στέλιος Χατζηιωάννου στο πλαίσιο δωρεάς για την υποστήριξη 90 γιατρών σε 50 νησιά

Το Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε συμπληρωματική προκήρυξη για την κάλυψη 30 διαθέσιμων θέσεων γιατρών και αγροτικών γιατρών σε νησιά. Στόχος την πλήρη στελέχωση των δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στα μικρά νησιά της Ελλάδας. Οι γιατροί που θα στελεχώσουν τις θέσεις αυτές θα λαμβάνουν, πέραν των αποδοχών τους από το Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ), πρόσθετη οικονομική ενίσχυση καθαρών αποδοχών ύψους 1.500 ευρώ τον μήνα, για δώδεκα μήνες τον χρόνο.

Η ενίσχυση χρηματοδοτείται από το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Στέλιος Χατζηιωάννου, στο πλαίσιο της επταετούς δωρεάς άνω των 11 εκατ. ευρώ για την υποστήριξη 90 γιατρών σε 50 μικρά νησιά της Ελλάδας.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Οι θέσεις αφορούν περιφερειακά και πολυδύναμα περιφερειακά ιατρεία που βρίσκονται στα ακόλουθα νησιά: Άγιος Ευστράτιος, Ψαρά, Φολέγανδρος, Αγαθονήσι, Αστυπάλαια, Σίφνος, Νίσυρος, Ίος, Αμοργός, Κύθνος, Κουφονήσια, Θύμαινα, Σέριφος, Κίμωλος, Κέα, Χάλκη, Πόρος, Ανάφη, Σίκινος, Ηρακλειά, Φούρνοι Κορσεών, Σχοινούσα, Τήλος, Λειψοί, Σκύρος, Αλόννησος και Σπέτσες.

Η συμπληρωματική προκήρυξη σηματοδοτεί την τελική φάση υλοποίησης της δωρεάς του Ιδρύματος, η οποία έχει σχεδιαστεί για να συμβάλει στην ενίσχυση της σταθερής παρουσίας ιατρικού προσωπικού σε μικρές και απομακρυσμένες νησιωτικές κοινότητες της χώρας.

«Η ανταπόκριση μέχρι σήμερα είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική. Απομένουν λίγες ακόμη θέσεις για να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα όπως το σχεδιάσαμε. Ελπίζω ότι με τη συμπληρωματική προκήρυξη που ανακοινώθηκε να καλυφθούν και αυτές, ώστε περισσότερα μικρά νησιά να έχουν σταθερή παρουσία γιατρού. Αυτός ήταν ο στόχος μας από την πρώτη ημέρα» δήλωσε ο κ. Στέλιος Χατζηιωάννου, ιδρυτής και πρόεδρος του ιδρύματος.

Με τη δημοσίευση της συμπληρωματικής προκήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι γιατροί μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για τις διαθέσιμες θέσεις, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας esydoctors. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026, στις 12:00. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://esydoctors.moh.gov.gr/