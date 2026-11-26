Η υπουργός Τουρισμού επισημαίνει ότι οι συνεχείς αλλαγές κατοικίας των παιδιών αποβαίνουν σε βάρος τους

Στον Άρειο Πάγο προσέφυγε η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη η οποία κατέθεσε αίτηση ζητώντας να αναιρεθεί η εφετειακή απόφαση για την συνεπιμέλεια των δύο ανήλικων παιδιών της που έχει με τον πρώην σύζυγό της Μινώα Μάτσα.

Το Εφετείο Αθηνών έχει απορρίψει την έφεση της υπουργού Τουρισμού κατά της πρωτόδικης απόφασης με την οποία ζητούσε την αποκλειστική επιμέλεια των δύο παιδιών και τάχθηκε υπέρ της συνεπιμέλειας, ανήλικων παιδιών της Όλγας Κεφαλογιάννη και του Μίνωα Μάτσα, όπως είχε κρίνει και το Πρωτοδικείο.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Από την πλευρά της Όλγα Κεφαλογιάννη, όπως επιβεβαιώνει ο εκ των δικηγόρων της Χριστόφορος Καπαρουνάκης, κατάθεσε στον ‘Άρειο Πάγο αίτηση με την οποία ζητάει να αναιρεθεί η εφετειακή απόφαση.

Η αναίρεση επικεντρώνεται στην χρονική κατανομή της παραμονής των παιδιών μεταξύ της Όλγας Κεφαλογιάννης και του Μίνωα Μάτσα. Επισημαίνεται, ότι τα παιδιά μέσα σε 4 μέρες, από την Τρίτη έως και την Παρασκευή, αλλάζουν σπίτι 3 φορές.

Οι συνεχείς αλλαγές κατοικίας και περιβάλλοντος, επισημαίνει η υπουργός Τουρισμού, χωρίς να υπάρχει μια σταθερή βάση κατοικίας, αποβαίνει σε βάρος των ανήλικων παιδιών. Η συζήτηση της αίτησης αναίρεσης αναμένεται να προσδιοριστεί μέσα στο επόμενο διάστημα