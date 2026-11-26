Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας προγραμματίζει συναντήσεις με τα κοινοβουλευτικά κόμματα για να παρουσιάσει τις θέσεις της ενόψει της ψήφισης του Προϋπολογισμού

Την αναστολή λειτουργίας όλων των Δήμων της χώρας στις 15 Δεκεμβρίου 2026, ημέρα ψήφισης του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφάσισε η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), διεκδικώντας αυξημένη χρηματοδότηση, μείωση του ενεργειακού κόστους και ενίσχυση των δημοτικών υπηρεσιών με προσωπικό.

Την απόφαση ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Ένωσης, Λάζαρος Κυρίζογλου, κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων για την προώθηση των αιτημάτων της Αυτοδιοίκησης.

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Παράλληλα, σε εφαρμογή των αποφάσεων του ετήσιου τακτικού συνεδρίου της, που πραγματοποιήθηκε στην Καλαμάτα από τις 5 έως τις 7 Νοεμβρίου, η ΚΕΔΕ προγραμματίζει συναντήσεις με τα κοινοβουλευτικά κόμματα, προκειμένου να παρουσιάσει τις θέσεις της ενόψει της ψήφισης του Προϋπολογισμού.

Σύμφωνα με την Ένωση, οι αυξανόμενες ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, σε συνδυασμό με τις οικονομικές και λειτουργικές πιέσεις, καθιστούν αναγκαία τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών.

Οι πέντε βασικές διεκδικήσεις

Αύξηση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ), ώστε να καλύπτονται επαρκώς τα λειτουργικά έξοδα των Δήμων, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση των πολιτών. Καθιέρωση ειδικού τιμολογίου ηλεκτρικής ενέργειας για τους Δήμους, αντίστοιχου με εκείνο που ισχύει για τους μεγάλους καταναλωτές, με στόχο τον περιορισμό του ενεργειακού κόστους. Δημιουργία νέου αναπτυξιακού προγράμματος για την αναβάθμιση των τοπικών υποδομών, με έμφαση στα έργα εσωτερικής οδοποιίας. Εφαρμογή τριετούς προγράμματος προσλήψεων για την κάλυψη των ελλείψεων προσωπικού στις δημοτικές υπηρεσίες. Παροχή τεχνικής και οικονομικής στήριξης στους μικρούς ορεινούς και νησιωτικούς Δήμους, οι οποίοι αντιμετωπίζουν αυξημένες δυσκολίες λόγω γεωγραφικών και λειτουργικών περιορισμών.

Η ΚΕΔΕ ζητά την ικανοποίηση των παραπάνω αιτημάτων, επισημαίνοντας ότι η οικονομική και διοικητική ενίσχυση των Δήμων αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη βελτίωση των υπηρεσιών προς τους πολίτες και την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των αναγκών κάθε τοπικής κοινωνίας.