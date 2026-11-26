Το ποσοστό επίλυσης των υποθέσεων πλησίασε το 80 τοις εκατό, ενώ το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας κατέγραψε αύξηση 42,71 τοις εκατό στα αιτήματα πληροφόρησης το 2025

Πάνω από 21.000 αναφορές καταναλωτών κατατέθηκαν το 2025 στον Συνήγορο του Καταναλωτή, νούμερα που μαρτυρούν αύξηση 13,8% σε σχέση με το 2024, σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Ανεξάρτητης Αρχής για το περασμένο έτος. Παρά την αύξηση των καταγγελιών, το ποσοστό επίλυσης των υποθέσεων πλησίασε το 80%.

Στην κορυφή των παραπόνων βρέθηκαν τα καταναλωτικά αγαθά, με ιδιαίτερη παρουσία του ηλεκτρονικού εμπορίου, ενώ σημαντική αύξηση των αναφορών καταγράφηκε στους κλάδους της ενέργειας, των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

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Την ετήσια έκθεση για το 2025 παρέδωσε στον πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτα Κακλαμάνη, η υποδιοικήτρια και Συνήγορος του Καταναλωτή, Δρ. Βασιλική Μπώλου, όπως αναφέρει ανακοίνωση, ενώ σημειώνεται ότι τα στοιχεία αποτυπώνουν την αυξανόμενη προσφυγή των πολιτών στον θεσμό για την αντιμετώπιση προβλημάτων στις συναλλαγές τους με επιχειρήσεις, αλλά και τη σημασία της εναλλακτικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών, χωρίς την προσφυγή στη δικαιοσύνη.

Αύξηση των διασυνοριακών υποθέσεων εντός ΕΕ, στο 42,71% τα αιτήματα παραπληροφόρηση

Σημαντική ήταν και η συμβολή του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή Ελλάδας στην αντιμετώπιση διασυνοριακών διαφορών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ειδικότερα, το 2025 καταγράφηκε αύξηση 42,71% στα αιτήματα πληροφόρησης και 7,71% στις καταγγελίες, ενώ η φιλική επίλυση των διαφορών ενισχύθηκε κατά 7,8% σε σύγκριση με το 2024.

«Στόχος είναι η ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών»

Υπενθυμίζεται ότι το 2025 αποτέλεσε έτος σημαντικών θεσμικών αλλαγών για τον Συνήγορο του Καταναλωτή. Με τον νόμο 5255/2025 ιδρύθηκε η νέα Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, στην οποία εντάχθηκε ο θεσμός, διατηρώντας τη λειτουργική του ανεξαρτησία στο πεδίο της εξωδικαστικής επίλυσης και διαμεσολάβησης.

Όπως υπογραμμίζεται, ο Συνήγορος του Καταναλωτή συνεχίζει να λειτουργεί ως μηχανισμός αμερόληπτης προστασίας των καταναλωτών, με αρμοδιότητα όχι μόνο την επίλυση ατομικών διαφορών, αλλά και τον εντοπισμό αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, τη διατύπωση τεκμηριωμένων προτάσεων και την προώθηση υπεύθυνων επιχειρηματικών συμπεριφορών.

«Στόχος είναι η ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών στις συναλλαγές και η διασφάλιση της εύρυθμης και υγιούς λειτουργίας της αγοράς» καταλήγει η ανακοίνωση.