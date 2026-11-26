Ο οίκος διατηρεί τη σύσταση «Αγορά» και την τιμή-στόχο των 8,30 ευρώ ανά μετοχή - Στο επίκεντρο της έκθεσης οι προοπτικές για νέες εξαγορές και η αξιοποίηση του περιεχομένου του Ομίλου

Η σχεδιαζόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Alter Ego Media, ύψους περίπου 40 εκατ. ευρώ, μπορεί να επιταχύνει τον επόμενο κύκλο επενδύσεων του Ομίλου, εκτιμά η TP ICAP Midcap. Στη νέα της έκθεση, η χρηματιστηριακή διατηρεί τη σύσταση «Αγορά» και την τιμή-στόχο των 8,30 ευρώ ανά μετοχή, στην οποία αντιστοιχεί, με βάση την τιμή αναφοράς της έκθεσης, περιθώριο ανόδου 33%.

Κατά την TP ICAP Midcap, ο κατακερματισμός της ελληνικής αγοράς μέσων ενημέρωσης αφήνει περιθώριο για νέες εξαγορές και συμμετοχές. Ο οίκος βλέπει επίσης δυνατότητες αύξησης των εσόδων από την αξιοποίηση του οπτικοακουστικού περιεχομένου και των δικαιωμάτων του Ομίλου σε περισσότερες πλατφόρμες, καθώς και από την επέκταση στη ζωντανή ψυχαγωγία.

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Ο πρώτος κύκλος επενδύσεων

Σύμφωνα με την έκθεση, από τα 50,8 εκατ. ευρώ που διατέθηκαν μετά την εισαγωγή της εταιρείας στο χρηματιστήριο, τα 39,5 εκατ. ευρώ κατευθύνθηκαν σε εξαγορές και συμμετοχές, μεταξύ άλλων στις Newsit και TLIFE, στη Stages Network και στη More.gr. Άλλα 10 εκατ. ευρώ επενδύθηκαν σε περιεχόμενο και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και 1,3 εκατ. ευρώ σε τεχνολογία.

Η TP ICAP Midcap εκτιμά ότι ο κύκλος εργασιών θα διαμορφωθεί σε 173,7 εκατ. ευρώ το 2026, σχεδόν 40% υψηλότερα από το 2024, και ότι το περιθώριο λειτουργικού κέρδους θα φθάσει στο 21,4%.

Η συμμετοχή του βασικού μετόχου

Ο Ευάγγελος Μαρινάκης έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον να συμμετάσχει έως το ποσό που αναλογεί στο ποσοστό του, δηλαδή μέχρι περίπου 30 εκατ. ευρώ, εφόσον η αύξηση δεν καλυφθεί πλήρως από άλλους επενδυτές. Η οριστική απόφαση θα ληφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, με στόχο την ολοκλήρωση της διαδικασίας έως το τέλος του 2026.

Οι επαφές με θεσμικούς επενδυτές

Υπενθυμίζεται ότι αυτή την περίοδο η διοίκηση της Alter Ego Media πραγματοποιεί γύρο επαφών με ξένους θεσμικούς επενδυτές. Με αφετηρία το German Equity Forum στη Φρανκφούρτη, ο κύκλος συναντήσεων συνεχίζεται σήμερα στο Παρίσι και την επόμενη εβδομάδα στο Λονδίνο και το Δουβλίνο. Η διοίκηση παρουσιάζει τις προτεραιότητες του Ομίλου για τον επόμενο κύκλο ανάπτυξης, με στόχο να ενισχύσει την παρουσία του στα διεθνή χαρτοφυλάκια και να διευρύνει τη μετοχική του βάση.

Πηγή: Οικονομικός Ταχυδρόμος