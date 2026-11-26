Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη στρατηγική του ισραηλινού υπουργείου για τη διατήρηση του τεχνολογικού και στρατηγικού πλεονεκτήματος των ενόπλων δυνάμεων της χώρας

Σε κοινή δοκιμαστική εκστρατεία για την αξιολόγηση προηγμένων τεχνολογιών αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) προχώρησαν το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες, πραγματοποιώντας για πρώτη φορά τη συγκεκριμένη διαδικασία σε ισραηλινό έδαφος.

Η πρωτοβουλία, με την ονομασία «Black Sands», διοργανώθηκε από κοινού από τη Διεύθυνση Αμυντικής Έρευνας και Ανάπτυξης (DDR&D – MAFAT) του ισραηλινού υπουργείου Άμυνας και αμερικανικούς αμυντικούς και αναπτυξιακούς φορείς.

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For the First Time in Israel and with 20 Participating Systems: Israel and the U.S. Conduct Joint Trial of Advanced Interception Solutions Against Drone Threats 🇮🇱🇺🇸 Read More: https://t.co/uQkjByCUQt https://t.co/SNyruh2JtE — Ministry of Defense (@Israel_MOD) November 26, 2026

Στις δοκιμές συμμετείχαν περίπου 20 διαφορετικά συστήματα, τα οποία αξιολογήθηκαν απέναντι σε διάφορους τύπους απειλών από μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Στόχος ήταν να εξεταστεί η αποτελεσματικότητά τους, αλλά και κατά πόσο ανταποκρίνονται στις επιχειρησιακές ανάγκες των ενόπλων δυνάμεων των δύο χωρών.

Ποιοι συμμετείχαν στις κοινές δοκιμές

Από αμερικανικής πλευράς, στην πρωτοβουλία έλαβαν μέρος το Γραφείο Ανάπτυξης Δυνατοτήτων και Καινοτομίας (CD&I), η Κεντρική Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων των ΗΠΑ (SOCCENT), η Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων (CENTCOM), το Γραφείο Ναυτικών Ερευνών (ONR), καθώς και η Διακλαδική Διακυβερνητική Ομάδα Δράσης 401 (JIATF 401).

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Στις δοκιμές συμμετείχαν επίσης οι χερσαίες δυνάμεις του Ισραήλ, η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία, καθώς και κορυφαίες αμυντικές βιομηχανίες από το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τα σενάρια των δοκιμών σχεδιάστηκαν έτσι ώστε να προσομοιώνουν τις απειλές και τις επιχειρησιακές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δύο χώρες. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη συνεργασία μεταξύ των ισραηλινών και αμερικανικών δυνάμεων που θα κληθούν να αξιοποιήσουν τα συγκεκριμένα συστήματα σε πραγματικές συνθήκες.

Η στρατηγική σημασία της συνεργασίας Ισραήλ – ΗΠΑ

Η πραγματοποίηση της εκστρατείας «Black Sands» στο Ισραήλ αποτυπώνει, σύμφωνα με το ισραηλινό υπουργείο Άμυνας, τη θέση της χώρας ως σημαντικού κέντρου τεχνογνωσίας στην ανάπτυξη τεχνολογιών αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη στρατηγική του ισραηλινού υπουργείου για τη διατήρηση του τεχνολογικού και στρατηγικού πλεονεκτήματος των ενόπλων δυνάμεων της χώρας, την ενίσχυση της θέσης της ισραηλινής αμυντικής τεχνολογίας διεθνώς και την επέκταση της αμυντικής συνεργασίας με τις ΗΠΑ και άλλες χώρες.

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Ιδιαίτερη σημασία έχει και ο ρόλος του αμερικανικού Γραφείου Ανάπτυξης Δυνατοτήτων και Καινοτομίας (CD&I), το οποίο υπάγεται στο Γραφείο Στρατηγικών Υπηρεσιών (OSS) του αμερικανικού υπουργείου Πολέμου. Αποστολή του είναι ο εντοπισμός και η ανάπτυξη επιχειρησιακών δυνατοτήτων για την αντιμετώπιση ασύμμετρων απειλών από κρατικούς και μη κρατικούς παράγοντες.

Το συγκεκριμένο γραφείο συνεργάζεται εδώ και χρόνια με τη Διεύθυνση Αμυντικής Έρευνας και Ανάπτυξης του ισραηλινού υπουργείου Άμυνας για την από κοινού ανάπτυξη προηγμένων τεχνολογιών, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται συστήματα αναχαίτισης και εξουδετέρωσης drones.

Η κοινή εκστρατεία δοκιμών αναδεικνύει τη σημασία που αποδίδουν οι δύο χώρες στην ανάπτυξη αποτελεσματικότερων λύσεων απέναντι στις απειλές από μη επανδρωμένα αεροσκάφη, έναν τομέα που αποκτά ολοένα μεγαλύτερη βαρύτητα στον σύγχρονο πόλεμο.