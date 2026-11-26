Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη κατηγορεί τον Νίκο Ανδρουλάκη και την κυρία Σδούκου για «στημένο» παιχνίδι κατά του Αλέξη Τσίπρα με στόχο τη μετεκλογική συνεργασία

«Το δίδυμο Σδούκου-Ανδρουλάκη, που εμφανίστηκε σήμερα δημόσια με δηλώσεις κατά της ΕΛ.Α.Σ και του Αλέξη Τσίπρα, απέδειξε για άλλη μια φορά ότι ΠΑΣΟΚ και ΝΔ ξέρουν να συνεργάζονται αρμονικά, με πάσες του ενός στον άλλο, εναντίον του κοινού εχθρού», αναφέρεται σε ανακοίνωση του γραφείου Τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.

«Στην παράσταση αυτή, με δύο ρόλους, η κυρία Σδούκου έθετε ερωτήματα στον Αλέξη Τσίπρα, για το «μείζον πολιτικό, ηθικό, ενδεχομένως και νομικό θέμα».

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Και ο κύριος Ανδρουλάκης έδινε τις απαντήσεις: Να παραιτηθούν τόσο ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης, όσο και ο Βαγγέλης Λιάκος, «για να μάθουν κάποιοι να σέβονται τα χρήματα του ελληνικού λαού», ό,τι χρώμα κι αν είναι η πολιτική φανέλα που φορούν».

Τα συγχαρητήριά μας στον προπονητή του Μαξίμου, για την αρμονική αυτή μετάβαση της «ομάδας» από την άμυνα στην επίθεση.

Τα συγχαρητήριά μας επίσης στον Νίκο Ανδρουλάκη, που αποδεικνύεται ευφυής και αποτελεσματικός παίκτης στο παιγνίδι της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Η εξίσωση των ενόχων με τους αθώους, της φανέλας της Αριστεράς, με τη φανέλα του αρχιερέα της διαφθοράς, πάντως, δεν αφήνει αμφιβολίες στους δημοκρατικούς πολίτες για ένα πράγμα: Το παιγνίδι σε βάρος της ΕΛ.Α.Σ, του γραμματέα και του προέδρου της, αλλά και εις βάρος της πολιτικής αλλαγής, είναι στημένο.

Γιατί, όταν πολεμάς με μένος αυτόν που είναι στα αριστερά σου, απλά ανοίγεις τον δρόμο να συνεργαστείς μετεκλογικά με αυτόν που είναι δεξιά σου».