Στη διοργάνωση της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου συμμετέχουν δυνάμεις από 14 χώρες, με την Αρμενία και την Ουγγαρία να συμμετέχουν με καθεστώς παρατηρητή

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη διεθνής άσκηση Ειδικών Επιχειρήσεων SOFEX «ORION-26» («ΩΡΙΩΝ-26»), την οποία διοργανώνει η Διοίκηση Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) του ΓΕΕΘΑ από τις 23 Νοεμβρίου έως τις 4 Δεκεμβρίου 2026. Με επίκεντρο την ευρύτερη χερσαία περιοχή της Αττικοβοιωτίας και τα νερά του Αργοσαρωνικού Κόλπου, η ετήσια αυτή διοργάνωση αναδεικνύει την Ελλάδα σε κομβικό σημείο συνεργασίας και διαλειτουργικότητας για τις επίλεκτες δυνάμεις συμμαχικών και φίλων κρατών.

Ισχυρό πολυεθνικό αποτύπωμα

Στη φετινή άσκηση συμμετέχουν συνολικά 14 χώρες, συνθέτοντας ένα ιδιαίτερα ισχυρό διεθνές μωσαϊκό που εκτείνεται από την Ευρώπη και τις ΗΠΑ μέχρι τη Μέση Ανατολή και την Ινδία. Συγκεκριμένα, με επιχειρησιακές δυνάμεις λαμβάνουν μέρος η Ελλάδα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γαλλία, η Ιταλία, το Ισραήλ, η Ινδία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Κύπρος, η Βουλγαρία, η Κροατία, η Ρουμανία και η Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, ενώ η Αρμενία και η Ουγγαρία συμμετέχουν με καθεστώς παρατηρητή.

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Σενάρια υψηλών απαιτήσεων σε ξηρά, θάλασσα και αέρα

Υπό το σύνθημα «HUNT. STRIKE. PREVAIL.» («Κυνήγα. Χτύπα. Επικράτησε.»), η «ORION-26» καλύπτει ολόκληρο το φάσμα των σύγχρονων Ειδικών Επιχειρήσεων σε ένα απαιτητικό, διακλαδικό περιβάλλον. Τα σενάρια που εκτελούνται περιλαμβάνουν:

• Χερσαίες και αμφίβιες επιχειρήσεις.

• Αεροκίνητες και αεραποβατικές ενέργειες.

• Αποστολές έρευνας και διάσωσης.

• Αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών και μη επανδρωμένων συστημάτων.

Βασικός στόχος της συνεκπαίδευσης είναι η ανταλλαγή τεχνογνωσίας, τακτικών και διαδικασιών ανάμεσα σε διαφορετικές σχολές Ειδικών Επιχειρήσεων, διασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας.

Ο συμβολισμός του μυθικού κυνηγού

Η άσκηση αντλεί το όνομά της από τον Ωρίωνα, τον περίφημο κυνηγό της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας που, σύμφωνα με την παράδοση, καταγόταν από τη Βοιωτία και μεταμορφώθηκε στον γνωστό αστερισμό. Η μορφή του συμβολίζει τα βασικά χαρακτηριστικά των Ειδικών Δυνάμεων: τον ακριβή εντοπισμό του στόχου, την ταχύτητα, την αποφασιστικότητα και την αποτελεσματικότητα.

Περισσότερες λεπτομέρειες αναμένεται να δοθούν στη δημοσιότητα ενόψει της Ημέρας Διακεκριμένων Επισκεπτών (DV Day), ενώ οπτικοακουστικό υλικό από την έναρξη της άσκησης έχει ήδη αναρτηθεί στους επίσημους λογαριασμούς του ΓΕΕΘΑ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.