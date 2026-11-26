Κατά την έναρξη του σημερινού Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες το ζήτημα του διαδόχου της Κριστίν Λαγκάρντ βρίσκεται στο τραπέζι

Το ζήτημα της διαδοχής της Κριστίν Λαγκάρντ στην προεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), αλλά και της αντικατάστασης δύο ακόμη μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής της, βρέθηκε στο επίκεντρο των συζητήσεων των Ευρωπαίων ηγετών κατά την έναρξη του σημερινού Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες.

Στόχος της Συνόδου είναι να οριστικοποιηθούν οι υποψηφιότητες για τις τρεις θέσεις που πρόκειται να καλυφθούν και να ξεκινήσουν οι προβλεπόμενες θεσμικές διαβουλεύσεις, ώστε οι επίσημοι διορισμοί της νέας ηγεσίας της ΕΚΤ να πραγματοποιηθούν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου.

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Τα επόμενα βήματα για την επιλογή της νέας ηγεσίας

Σύμφωνα με ευρωπαϊκές πηγές, μετά τη σημερινή συζήτηση των Ευρωπαίων ηγετών επί των υποψηφιοτήτων, αναμένεται να συνεδριάσει η Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων των κρατών-μελών (COREPER). Σκοπός είναι να συμφωνηθεί η σύσταση του Συμβουλίου της ΕΕ προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, με έναν υποψήφιο για καθεμία από τις τρεις θέσεις.

Στη συνέχεια, οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα επανέλθουν στο ζήτημα, προκειμένου να δρομολογήσουν επισήμως τις διαβουλεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ.

Όπως ανέφερε Ευρωπαίος αξιωματούχος, η διαδικασία αυτή θα ανοίξει τον δρόμο για τους οριστικούς διορισμούς της νέας ηγεσίας της ΕΚΤ από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Δεκέμβριο.

Οι δύο υποψήφιοι για τη θέση της Λαγκάρντ

Για τη διαδοχή της Κριστίν Λαγκάρντ, η οποία αναμένεται να αποχωρήσει πρόωρα από την προεδρία της ΕΚΤ στις 7 Φεβρουαρίου 2027, έχουν κατατεθεί δύο επίσημες υποψηφιότητες.

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Πρόκειται για τον Ισπανό Πάμπλο Ερνάντεθ ντε Κος, γενικό διευθυντή της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών και πρώην διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Ισπανίας, και τον Ολλανδό Κλάας Κνοτ, πρώην διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Ολλανδίας.

Σύμφωνα με έγκυρες πηγές, ο Ισπανός υποψήφιος φέρεται να έχει αποκτήσει προβάδισμα στην κούρσα για τη διαδοχή της Λαγκάρντ. Ο Πάμπλο Ερνάντεθ ντε Κος φέρεται να εξασφαλίζει τη στήριξη του Παρισιού και του Βερολίνου, δηλαδή των δύο μεγαλύτερων οικονομιών της ευρωζώνης, έναντι του Ολλανδού αντιπάλου του.

Reuters

Ο 55χρονος Πάμπλο Ερνάντεθ ντε Κος, είναι σήμερα γενικός διευθυντής της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (BIS) στη Βασιλεία της Ελβετίας, θέση που ανέλαβε τον Ιούλιο του 2025. Προηγουμένως διετέλεσε διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Ισπανίας από το 2018 έως το 2024, συμμετέχοντας με αυτή την ιδιότητα στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ. Παράλληλα, από το 2019 έως το 2024 προήδρευσε της Επιτροπής της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία, ενός διεθνούς οργανισμού που διαμορφώνει κανόνες για την ανθεκτικότητα του τραπεζικού συστήματος.

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Ο Ισπανός οικονομολόγος θεωρείται μετριοπαθής και πραγματιστής, με έμφαση στη λήψη αποφάσεων βάσει των οικονομικών δεδομένων και στην επίτευξη συναινέσεων. Η εμπειρία του σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς χρηματοπιστωτικούς θεσμούς αποτελεί ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα της υποψηφιότητάς του, καθώς έχει αποκτήσει σημαντική παρουσία στους κύκλους της διεθνούς κεντρικής τραπεζικής.

Από την άλλη πλευρά, ο Κλάας Κνοτ, 59 ετών, διετέλεσε διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Ολλανδίας από το 2011 έως το 2025. Κατά τη διάρκεια της 14ετούς θητείας του συμμετείχε στις αποφάσεις της ΕΚΤ για την αντιμετώπιση της κρίσης δημόσιου χρέους, της πανδημίας και της πληθωριστικής έξαρσης των τελευταίων ετών. Από το 2021 έως το 2025 ήταν, επίσης, πρόεδρος του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (FSB), του διεθνούς οργανισμού που συντονίζει τις προσπάθειες για τη σταθερότητα του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος.

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Reuters

Ο Ολλανδός οικονομολόγος έχει συνδεθεί με μια πιο αυστηρή προσέγγιση απέναντι στον πληθωρισμό, υποστηρίζοντας την ανάγκη διατήρησης ισχυρής νομισματικής πειθαρχίας. Η μακρά παρουσία του στην ηγεσία της ολλανδικής κεντρικής τράπεζας και η εμπειρία του στη διαχείριση διαδοχικών οικονομικών κρίσεων αποτελούν τα ισχυρότερα στοιχεία του προφίλ του.

Η επιλογή, επομένως, δεν αφορά μόνο την εθνικότητα του επόμενου προέδρου της ΕΚΤ, αλλά και την κατεύθυνση που θα ακολουθήσει η ευρωπαϊκή νομισματική πολιτική τα επόμενα χρόνια. Ο νέος επικεφαλής θα κληθεί να διαχειριστεί τις προκλήσεις του πληθωρισμού, της οικονομικής ανάπτυξης και της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας σε ένα ιδιαίτερα σύνθετο διεθνές περιβάλλον.