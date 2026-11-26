Με ένα βίντεο στα social media η ΠΑΕ Ολυμπιακος προαναγγέλει τον σημερινό αγώνα με τη Μίλαν

Σε αγωνιστικούς ρυθμούς κινείται ο Ολυμπιακός προαναγγέλλοντας το σημερινό ματς με τη Μίλαν (26/11, 19:45) για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League, που θα τον φέρει πιο κοντά στην είσοδο στην πρώτη οκτάδα του θεσμού και άρα απευθείας στη φάση των «16».

Οι ερυθρόλευκοι δημοσίευσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα βίντεο, με πρωταγωνιστή ένα λιοντάρι που μπαίνει στο «Γ. Καραϊσκάκης» και βρυχάται, δίνοντας το έναυσμα για τη μεγάλη αναμέτρηση απέναντι στους Ροσονέρι.

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⚪️ 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛𝘿𝘼𝙔 🔴 🆚 @acmilan 🕟 19:45 (GR) 🏆 @EuropaLeague 📌 G. Karaiskakis 📺Magenta Sport 3 / ANT1 TV https://t.co/sclm5WBTd3 — Olympiacos FC (@olympiacosfc) November 26, 2026



