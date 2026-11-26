Ο Γιώργος Λιάγκας σχολίασε πως οι στίχοι του νέου κομματιού είναι εξευτελιστικοί για έναν άνθρωπο, εκτιμώντας πως αν ήταν η Άννα Βίσση, θα ένιωθε θυμό και τσαντίλα

Ο Νίκος Καρβέλας παρουσιάζει για πρώτη φορά στο ευρύ κοινό ένα νέο άλμπουμ με ρεμπέτικη ψυχή με τίτλο «Σαλαμίνος 74, Ταμπούρια», όπου ερμηνευτής είναι ο ίδιος. Η κυκλοφορία του άλμπουμ αναμένεται τις επόμενες ημέρες, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον των φίλων του γνωστού συνθέτη.

Στις 25 Νοεμβρίου κυκλοφόρησαν τα νέα τραγούδια του Καρβέλα, με τους θαυμαστές του αλλά και της Άννας Βίσση να εντοπίζουν αμέσως δύο τίτλους που προκάλεσαν αίσθηση: το «Φίδι» και την «Προδοσία». Οι τίτλοι αυτοί, σύμφωνα με τους παρατηρητές, φαίνεται να σχετίζονται με τον δημόσιο διάλογο που ακολούθησε τη ρήξη ανάμεσα στον συνθέτη και την πρώην σύζυγό του, Άννα Βίσση.

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Ο συσχετισμός ανάμεσα στους στίχους των τραγουδιών και τις προηγούμενες δηλώσεις του Καρβέλα για τη σχέση του με τη Βίσση είναι εμφανής, όπως σημειώνουν όσοι παρακολουθούν τις εξελίξεις. Οι στίχοι του τραγουδιού «Φίδι» δίνουν το στίγμα της νέας δουλειάς του καλλιτέχνη.

«Στην καρδιά μου σ’ έμπασα, σου έδωσα αντικλείδι

Που να ‘ξερα ότι έκρυβα ο δυστυχής στον κόρφο μου ένα φίδι

Γλώσσα μου διχαλωτή ήσουν ευάλωτη στα σαλόνια, στα λεφτά, στα λούσα

«Ξέχασες πως όταν έπεφτες στις πλάτες μου εγώ πάντα σε κουβαλούσα» γράφει και ερμηνεύει ο Νίκος Καρβέλας.

Αντιδράσεις και σχόλια για τους στίχους

Σχολιάζοντας το τραγούδι, ο Γιώργος Λιάγκας ανέφερε στην εκπομπή του: «Δεν χρειάζεται τίποτε άλλο, αφήστε μου τους στίχους να τους καταλάβει ο κόσμος. Λέει λοιπόν εδώ ότι ήμουνα στους χειμώνες σου πάντα το καλοκαίρι, με τα φτερά που σου δωσα σε όλης της γης ταξίδεψες τα μέρη. Μεσ’ τη καρδιά μου σε έμασα, σου έδωσα αντικλείδι, που να ήξερα ο δυστυχής ότι έκρυβα στον κόρφο μου ένα φίδι. Γλώσσα μου διχαλωτή ήσουν ευάλωτη στα σαλόνια, στα λεφτά, στα λούσα. Ξέχασες πως όταν έπεφτες στις πλάτες μου εγώ πάντα σε κουβαλούσα».

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Συνεχίζοντας, ο παρουσιαστής επεσήμανε: «Εδώ μιλάει για έναν άνθρωπο που τον κουβάλαγε αυτός στις πλάτες του -ποιον κουβάλαγε στις πλάτες του τόσα χρόνια;- που λέει δεν ήξερα τόσα χρόνια ότι ήσουν ένα φίδι διχαλωτό και λέει ότι τρελάθηκες με τα λούσα, τα σαλόνια και τα λεφτά. Να γράφεται στο τέλος σε παρένθεση Άννα Βίσση; Στην ανακοίνωση που έβγαλε για την Άννα Βίσση τα ίδια πράγματα δεν έλεγε με τους στίχους;»

Ο Γιώργος Λιάγκας τόνισε ακόμη πως «μερικές φορές τα πολύ άσχημα συμβάντα στη ζωή μας, γιατί και για τη Βίσση και για τον Καρβέλα ήταν τραυματική αυτή η εμπειρία, μας δημιουργούν την έμπνευση να γράψουμε έναν ολόκληρο δίσκο. Εγώ πάντως εγώ αυτή τη στιγμή αν ήμουν η Άννα Βίσση και διάβαζα τους στίχους του τραγουδιού, δεν θα αισθανόμουν καλά. Θα αισθανόμουν τσαντίλα γιατί, μπορεί να το λέει ο Καρβέλας, δεν σημαίνει ότι ισχύει από την μεριά της Άννας Βίσση».

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Καταλήγοντας, ανέφερε: «Γιατί, μην τρελαθούμε, όλοι εικάζουμε ότι το τραγούδι αυτό γράφτηκε όταν στο μυαλό του είχε την Άννα Βίσση ο Καρβέλας. Αν λοιπόν ήμουν η Άννα Βίσση, θα αισθανόμουν μεγαλύτερο θυμό, άδειασμα και τσαντίλα για τους στίχους αυτούς γιατί είναι στίχοι εξευτελιστικοί για έναν άνθρωπο. Μπορεί αυτό να αισθάνεται ο Καρβέλας, μπορεί αυτή να είναι η αλήθεια του. Από την άλλη και η Άννα Βίσση έχει μια άλλη προσέγγιση. Δεν σημαίνει ότι κάνει παρέα με την οικογένεια Κούστα επειδή η οικογένεια Κούστα είναι μια εύρωστη οικονομικά οικογένεια. Άλλοι κάνουν παρέα με πλούσιους, άλλοι με φτωχούς. Οι παρέες δεν έχουν να κάνουν με τα λεφτά».