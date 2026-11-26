Το Καλογεροπούλειο Ίδρυμα Τεχνών και Πολιτισμού παρουσιάζει την ατομική έκθεση ζωγραφικής της Όλγας Μπαρμάζη με τίτλο «Παρασύρσεις».

Η έκθεση εγκαινιάζεται την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2026, στις 6:30 μ.μ. στο Καλογεροπούλειο Ίδρυμα, Αράτου 74, Κόρινθος.

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Η Όλγα Μπαρμάζη με την αναδρομική έκθεσή της «Παρασύρσεις», προτείνει μία διακριτή καλλιτεχνική γλώσσα, ικανή να μετασχηματίσει τις φυσικές μορφές του τοπίου σε εικαστικά συστήματα.



Η έκθεση παρουσιάζει μία επιλογή έργων από τις ενότητες «Βότσαλα», «Μουσικές Χειρονομίες» και «Θροΐσματα», φανερώνοντας ένα μέρος αυτής της καλλιτεχνικής αναζήτησης. Οι «Παρασύρσεις» επισημαίνουν εδώ τη δυναμική κίνηση δομών που μοιάζουν να παρασύρονται από αόρατες δυνάμεις, να διαστέλλονται ή να διακλαδίζονται προς άλλες κατευθύνσεις.



Όλες οι διαφορετικές ροές της κίνησης που η Μπαρμάζη σηματοδοτεί με κύματα, με τις άμεσες πινελιές που ένα μουσικό άκουσμα καθοδηγεί, με στροβιλισμούς και με την κίνηση των σπαρτών, μάς γυρίζουν σε ένα γενέθλιο τόπο. Ωστόσο, η παραμονή μας σε αυτόν δεν είναι ποτέ οριστική.

Οι ίδιες κινήσεις που μας οδηγούν σε αυτόν μοιάζουν ταυτόχρονα να μας απομακρύνουν από αυτόν, παρασέρνοντάς μας σε ένα νέο άγνωστο τόπο, όπου η παρουσία οφείλει να συνδιαλέγεται με την απουσία και η θύμηση με τη λήθη.



Η Μπαρμάζη μάς καλεί να παρακολουθήσουμε μέσα από πολλές όψεις ενός συστήματος εικόνων και λέξεων, τι προϋπάρχει της ύπαρξής μας, αλλά πολύ περισσότερο τι έπεται αυτής.

Επιμέλεια έκθεσης: Σοφία Βερυκίου