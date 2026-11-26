Ο 77χρονος καλλιτέχνης βρίσκεται αντιμέτωπος με ποινή κάθειρξης από 15 έως 20 έτη σε περίπτωση καταδίκης του για βιασμό, σύμφωνα με τις καταγγελίες της ηθοποιού Σαρλότ Αρνούλ

Σε δίκη για τον βιασμό της ηθοποιού Σαρλότ Αρνούλ το 2018 παραπέμπεται ο Ζεράρ Ντεπαρντιέ, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη ο δικηγόρος του Γάλλου ηθοποιού, Νταβίντ-Ολιβιέ Καμίνσκι.

Σύμφωνα με το Reuters, η Αρνούλ προέβη στην πρώτη καταγγελία κατά του Ντεπαρντιέ το 2018, ισχυριζόμενη ότι ο ηθοποιός τη βίασε σε δύο ξεχωριστά περιστατικά στο σπίτι του στο Παρίσι, την εποχή που η ίδια ήταν λίγο μεγαλύτερη των 20 ετών. Ο 77χρονος καλλιτέχνης αρνείται τις κατηγορίες, ενώ οι συνήγοροί του είχαν ασκήσει έφεση κατά της απόφασης παραπομπής του σε δίκη κατά το προηγούμενο έτος.

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Σημειώνεται ότι νωρίτερα τον Νοέμβριο, ο Ντεπαρντιέ απέσυρε την έφεσή του κατά της καταδίκης του το 2025 για σεξουαλική επίθεση σε ξεχωριστή υπόθεση, αποδεχόμενος την ενοχή του και ζητώντας συγγνώμη από τα θύματά του.

Η νέα δικαστική διαδικασία αφορά σοβαρότερες κατηγορίες, καθώς, σε περίπτωση καταδίκης για βιασμό, ο Γάλλος ηθοποιός βρίσκεται αντιμέτωπος με ποινή κάθειρξης από 15 έως 20 έτη.